Editorial Paulo Vilouta: "Eterna batalla electoral (20/10/25) #Vilouta910

Embed

Empezamos la la última semana de una eterna batalla electoral yo ya les dije mil veces y miren coincido con Cristina Kirchner que no podemos votar cada dos años porque el país queda rengo permanentemente ¿no? Y lo vemos en el comportamiento del congreso donde el gobierno con mucha debilidad porque tiene muy pocos diputados y muy pocos senadores tuvo un dos mil veinticuatro extraordinario dialogando, consensuando, negociando, en el veinticinco cometió muchos errores, hay que decirlo porque es así, pero también encontró a los gobernadores en modo electoral y la paciencia, la tolerancia y los buenos tonos del veinticuatro no fueron los del veinticinco y hoy llegamos a una nueva elección donde a los argentinos más allá de las consideraciones que puede haber dando vuelta por el mundo, una de ellas la de Donald Trump que estamos realmente casi heridos de muerte desde el punto de vista económico en la Argentina y va a generar mucha polémica pero que si analizamos con frialdad sabemos dónde estamos y cómo estamos, un país que llegó a tocar cincuenta y siete puntos de pobreza nos encontramos con la incertidumbre.

Otra vez la única certeza que tenemos de acá al domingo y el próximo lunes que pareciera que cambia el año y simplemente va a ser veintisiete de octubre pero con todas las connotaciones electorales la única certeza es que a mi ley yéndole bien, a mi ley yéndole regular o a Miguel a mi ley yéndole mal va a tener que seguir dependiendo de alianzas en el Congreso de la Nación, de acuerdos y de negociaciones permanentes, porque obteniendo un muy buen resultado un resultado intermedio o uno malo en todos los casos va a poder subir el número de diputados y senadores, que hoy es muy bajo, pero en ninguno de los escenarios va a tener mayoría y yo creo que es lo mejor porque ya hemos visto esos congresos estilo escribanía y todo a libro cerrado y gente sentada cuando puede y congreso más cerrado que abierto pero la certeza que tenemos hoy la única es con cualquier tipo de resultado mi ley no va a tener mayoría, pero si va a tener una fuerza diferente se hablan de tres escenarios el más favorable pondría a mi ley con 39% a Fuerza Patria con 33% a Provincias Unidas con 10% en este caso, miren, teniendo un resultado tan favorable, mi ley podría tener él y sus aliados 103 diputados contra 97 opositores y 57, lo llaman los dialoguistas, que son los que representan las distintas provincias, y en el Senado podría tener 25 a favor 23 en contra y 24 intermedios.

Esto en el mejor de los casos, si va a una elección de 34 puntos, va a tener 98 diputados a favor, 103 opositores y 56 de los que están representados por las distintas provincias esto teniendo 34 puntos y perdiendo con el peronismo en 36 con mi ley en 32 y con Provincias Unidas en 12, tendría 109 la oposición 90 el oficialismo y 58 dando vuelta por ahí así que la única certeza que tenemos es que no va a haber mayoría y que el gobierno va a tener que seguir dependiendo de alianzas de acuerdos y de negociaciones permanentes, repito en el 24 fuera del modo electoral y con buenos tonos le fue bien, en el 25 con malos tonos, pateando puertas y con todos los gobernadores en modo electoral tuvimos lo que tuvimos, el show del veto y perdiendo por paliza en todas las presentaciones me parece que es muy importante esta semana que es la última por lo menos aquí en esta parte de la Argentina que vamos a estrenar un nuevo sistema electoral utilizar la televisión pública tal vez o alguna cadena oficial o algún instructivo fuerte para que toda la gente que tiene acceso a algo tan fuerte como es la televisión y la posibilidad de ver la boleta, se explique como es el sistema, veo que los candidatos están haciendo un esfuerzo para que la gente entienda y además como son barras y hay distintos distintas posiciones, la libertad de avanza le ha tocado el número 1 aburrando ayer en la provincia de Buenos Aires el número 10, a Graciela Oca cada uno va identificando con su número mi lugar en la boleta es el número 1.

Mi lugar en la boleta es el número 3 más allá de los colores, más allá de las fotografías, etc, etc pero me parece que tenemos que instruir al electorado porque mucha gente está aislada y el domingo va a llegar con mucha incertidumbre y hay que tener cuidado porque ante el atropello de Pedro Rosenblatt y Diego Brancatelli, mi querido excompañero en las últimas horas mucha gente puede cometer un error que signifique que le anulen el voto por lo tanto sería realmente interesante que en algún medio más allá de todo lo que hacemos en todos los medios pero digo a nivel gubernamental alguien explique en un medio público o en una cadena, cómo se vota son 5 minutos, es algo sumamente fácil, nos van a dar la lapicera, es una cruz es un tilde podemos pintar el cuadradito

¿qué es lo que tenemos que hacer? porque mucha gente no lo sabe a mí me ha pasado, nosotros tenemos la tarea nuestra que es muy pública y la gente en la calle nos habla y me pasó que dos personas me han dicho ¿me va a llegar a mi casa la boleta como en otro tiempo que yo iba con la boleta desde casa para que no haya ninguna truchada? no, no le va a llegar a nadie porque este es un instrumento electoral que va a estar en poder del presidente y los fiscales de mesa nos dan eso, vamos a un biombo, marcamos con un abirome en la ciudad de Buenos Aires, tenemos dos secciones, senadores, diputados en provincia, uno solo lo cerramos y lo ponemos dentro de la urna pero ante cualquier duda uno como está inseguro puede salir y cometer un error y aprovecharse, así como ha pasado con Rosenblatt y Brancatelli, que alguno diga este voto está impugnado, ¿por qué? porque la señora dijo algo que no tenía que decir o el señor cometió tal error cinco minutos, o cada hora en la televisión pública que para eso la pagamos entre todos los argentinos con los impuestos o buscar la forma que en todos los canales tengamos unos minutos en forma rotativa para poder entender algo que es fácil pero que lo damos ya como entendido y mucha gente no está en el día a día siguiendo con atención y si al margen le sumamos aquello que promueven la posibilidad de la impugnación, nos vamos a encontrar con algún tipo de dudas y para terminar me parece que también es una semana muy importante donde, así como hubo una denuncia, la justicia va a convocar a los que generan este tipo de situaciones muy poco democráticas.

Me parece que también habría que hacer una revisión sobre el tema de la fiscalización de una elección porque salvo los partidos que tienen recursos y habría que investigar de dónde viene tanta plata, habría que investigar de dónde viene tanta plata el tema esto de tener fiscales en todas las mesas es para pocos, beneficio para pocos y perjuicio para muchos un partido que no tiene dinero o que no tiene la posibilidad de cubrir una fiscalización en la provincia de Buenos Aires, está condenado a morir antes de la elección ¿por qué tenemos que fiscalizar si supuestamente el Estado es garantía absoluta de lo que sucede en las planillas y adentro de la urna? ¿por qué hoy Fuerza Patria y la Libertad Avanza tienen que llenarse de fiscales para asegurar una elección transparente? Yo entiendo que con el otro sistema de esa boleta de septiembre pasaban cosas graves pero no entiendo como con boleta única vamos a tener el mismo gasto o la misma vocación de estos espacios por tener fiscales para fiscalizar y dar transparencia a un comicio realmente, realmente increíble habría que la justicia tomara un poquito el asunto porque no solamente hay que investigar de donde provienen los fondos, si son lícitos, si no son lícitos si son aportantes particulares si son laboratorios porque ahora también en la Argentina hablamos de narcotráfico y no a partir de experts solamente hay una denuncia terrible contra el kirchnerismo, el chavismo y el madurismo desde hace tiempo muy largo a esta parte, entonces me parece que primero hay una situación de desigualdad porque los partidos pobres no pueden fiscalizar, imagínense como los deben pasar por arriba y los partidos ricos fiscalizan por qué, si la elección supuestamente en la Argentina es transparente, pensemoslo, tal vez algún fiscal o algún juez con un poquito de entusiasmo o de ganas, tienen esta inquietud y ponen el acento en algo que en la Argentina.

Ya a esta altura no tendría que existir, la posibilidad que nadie, nadie haga ningún tipo de trampa y que las elecciones sean absolutamente transparentes a favor 100% de este nuevo sistema boleta única, menos gasto más transparencia, menos cosas raras, menos imposibilidad de meter el perro, pero por favor expliquémosle a los ciudadanos porque es la primera vez, después no va a pasar nada, ya lo hace Córdoba, ya lo hace Santa Fe, ya lo hace Salta les va extraordinariamente bien los cambios muchas veces tienen que suceder, no le temamos al cambio, pero si por favor tratemos de instruir a todos los argentinos para el domingo evitar demoras, confusiones y que algunos que se creen los vivos del mundo, provoquen que alguna persona cometa un error y le impugnen el vot