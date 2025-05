Editorial Paulo Vilouta: "Excesos argentinos" (22/05/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días, ayer veia con suma preocupación porque hay un problema central que gran parte de nuestro presupuesto el argentino está destinado a las jubilaciones, que son horrorosas en la Argentina por distintos motivos.

Ustedes ya lo saben, el tema de no haber trabajo serio, de no recaudar lo que se necesita para poder tener jubilaciones dignas, el invento de moratorias brutales en la Argentina que enfrentaron a los jubilados porque el que aportó treinta años y tuvo suerte de trabajar dice Por qué yo voy a cobrar lo mismo que cobra una persona que no aportó nada?

No tiene ningún sentido. Y un sistema que inventó el Kirchner en la Argentina haciendo que las jubilaciones sean paupérrimas, pero diciendo que no hay muchos jubilados punto tema ahí que no lo podemos solucionar, pero que lo tenemos que modificar de algún modo.Y ayer encontramos a un grupo de opositores que cuando son gobierno o son opositores de otros gobiernos no hacen nada y ahora les da un ataque.Si che hay que aumentar a los jubilados, sí, obviamente que al comentarle hay que ponerle un bono que no tendría que ser bono más digno y buscar formas para que estén mejor.Yo creo que no pasa solamente por aumentar un bono, sino por ir a una reforma, por lograr que la gente esté en blanco y pueda aportar y tener un sistema digno, y no siempre parche, parche, parche, que es pan para hoy y hambre para mañana.Pero viendo la actitud tan hipócrita de muchos políticos en la Argentina, que cuando son gobierno no tienen una idea y cuando son opositores, lo único que quieren es inventar gastos sin saber de dónde sale la plata.Me puse a mirar en las últimas horas por dónde se va mucha plata en la Argentina y por dónde podemos encontrar un flujo de dinero, tal vez para solucionar el problema de los jubilados.Después no me voy a olvidar de el tema de El derecho a huelga Y esto que sucede en la Argentina publicado en el Boletín Oficial.Pero leo, por ejemplo, Puerto Madero y barrios de dinero en zona norte, en country, sin subsidios a los servicios de electricidad y de gas, porque en algún momento firmaron una declaración jurada diciendo que eran personas con pocos recursos y por eso no podían pagar la tarifa completa manga de caraduras delincuentes.con propiedades en Puerto Madero, la zona más opulenta de mayor opulencia a la Argentina y en los country de zona norte, y pagando dos mangos y banca Que el Estado les dé un subsidio listo afuera, un número altísimo, quince mil usuarios se terminó.Yo no solamente les saco el subsidio, sino que les cobro retroactivamente haber estafado al Estado porque nos gastamos ciento cincuenta mil millones de dólares ciento cincuenta mil millones de dólares en subsidios a la electricidad y al gas.saben por qué?Porque querían conquistar algunos y chef no pague total No hay país en el mundo que no pague los servicios No hay país en el mundo donde la gente cuide la energía.

Acá en la Argentina hicimos un festival delirante y demagógico regalando ciento cincuenta mil millones, cuando hoy las reservas son apenas de treinta y nueve mil con un préstamo, cuando debemos cuarenta y cinco mil al fondo, más los veinte mil actuales Y cuando tenemos cuatrocientos mil millones de deudas regalamos ciento cincuenta mil para que, entre otros, los de Puerto Madero y los barrios Top estén regalándole los servicios públicos cuando ayer escuché que el Gobierno recorta los gastos y transforma en subsecretaría algunas secretarías del curro, dije Qué bueno que está esto!Acá también hay un nicho para poder recaudar y darle plata a los jubilados.Nueve mil millones anuales.Secretaría de Derechos Humanos Secretaría de Derechos Humanos en un país donde pareciera que los derechos humanos únicamente era para los que tenían determinada ideología El resto, que se joda, que si no milita, que si no piensa como nosotros es un traidor, es un enemigo cargos jerárquicos, cargos sub jerárquicos, trece organismos de derechos humanos que gastaron más de tres mil trescientos cincuenta y nueve millones anuales de los contribuyentes en un predio como el de la ex ESMA, que habrá que repensar.

cómo logramos mantenerlo sin gastar esta fenomenal cantidad de dinero cuando hay jubilados que están a trescientos Lucas en Argentina, un jardinero, dieciséis millones de pesos para cortar el pasto, La puta, qué manera de gastar guita, no?Una cosa impresionante.Cargos jerárquicos cargo sub jerárquicos Mire, esperen que acá anoté cuatrocientos cinco empleados militantes, que era el cuarenta y cuatro por ciento del personal recibido, un cuarenta por ciento de la estructura y un treinta del personal, con un ahorro de nueve mil millones de pesos anuales.Gente por todos lados, eliminaron doscientos áreas.Imagínense la cantidad de áreas que hay doscientos solamente en una secretaría, diez ministerios adentro cuarenta y cinco mil contratos que no tenían justificación y de gente que casi no iba a trabajar.Becados políticos cuando hay jubilados a trescientos mil.

Por otro lado, también, más allá del escándalo que tenemos en la provincia de Tierra del Fuego, que es la provincia del ensamble de celulares, tienen un régimen muy particular desde el año mil novecientos setenta y dos y hoy se reduce el arancel de importación del dieciseis al ocho por ciento en forma inmediata para lograr, entre otras cosas, que la gente pueda comprar un teléfono en la Argentina porque hoy, salvo el que viaja, que tiene ese privilegio, el resto no puede conseguir un teléfono porque lo estafan dos tres millones le dice No y sabe señor, cómprelo con tarjeta, teléfonos a precios alarmantes.Lo que se paga en la Argentina es el triple de lo que se paga un teléfono celular que ya no es un bien de de lujo.Es un servicio y una cuestión de seguridad que tenemos que tener todos encima.Bueno, acá les doy tres ejemplos claros de dónde recortar, no para matar y meter motosierra, sino para, por ejemplo, cuando escucho a esos diputados que dicen el aumento a los jubilados y no tienen una sola idea para ver de dónde sacamos para poner los subsidiados de la energía y el gas en Puerto Madero y en los countries de zona norte, los más opulentos, donde mucha gente dijo en una declaración jurada Che, no tengo guita para pagar porque soy pobre y viven en el country o viven en Puerto Madero.

Una Chantada absoluta, punto número uno Por supuesto que hay un montón de gente que paga lo que le corresponde y no se escribió en ningún subsidio ni nada por el estilo.Y no tiene nada que ver No es una cuestión general, sino es una cuestión particular.Otro ejemplo los organismos de derechos humanos que los inventaron para complacer a un sector que apoyaba a un gobierno y el resto de la gente, poniendo esta balanza con impuestos insólitos y lo de tierra del fuego casi mil palos verdes por año para un sistema que favorece a unos pocos y perjudica a unos muchos Y con relación a lo último, hoy se habla de un límite del derecho de huelga El derecho de huelga es un derecho constitucional y sabemos si lo ampara y lo respetamos todos Pero sí me parece que en la Argentina hay algún tipo de exceso que tenemos que tratar de ver cómo pulimos o respetamos.En la provincia de Buenos Aires, con conciliación obligatoria, ya le hicieron un paro un sector de los docentes a Kicillof con conciliación obligatoria acá en la Argentina, la conciliación obligatoria.

Algunos gremios la hacen optativa No che, nos gusta o no nos gusta No es conciliación obligatoria para dialogar.imagínense si no la respetamos para un gobierno bueno, Lo mismo sucedió con la educación, con chicos, con un nivel casi de semi analfabetismo y no vamos nunca a clase, porque si no es un gremio es el otro.Si no es el otro, es el otro Si no es el otro, es el otro.La salud.

Podemos permitir que haya un paro en la salud?No?Bueno, tendrá que ir el cincuenta por ciento en algunos casos el setenta y cinco, pero me parece que salvo áreas donde los gremios van a poder judicializar y donde van a poder llevar esto a un extremo o a una pelea o a un diálogo, La salud, la seguridad y la educación.

La educación también.Basta de estar parando por cualquier cosa y basta de estar politizando la educación en la Argentina.

Paremos cuando hay que parar, pero en este caso con algún tipo de límite para garantizar que los chicos puedan estudiar, que la gente se pueda curar y que la gente pueda vivir segura.Después el resto , realizamos, lo judicializa, lo peleábamos la CGT, no la CGT, que en mil novecientos cuarenta y cinco, que en el dos mil veintiuno, lo que quiere, pero hay sectores sensibles de una Argentina aferrada con alambres, atada con alambres, que merece prestar atención porque vamos viendo resultados paupérrimos, fundamentalmente en la educación.Y me parece que con esas cosas, con la seguridad, con la comida y con la salud de la gente, no se jode.