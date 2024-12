Editorial Paulo Vilouta: "Exigir la excelencia"

En la Argentina, más allá de lo que yo insisto, es un muy buen dato el de inflación del día de ayer. Por supuesto que sigue siendo alto y tenemos que seguir exigiendo porque esto es lo que tenemos los argentinos.

Muchas veces, cuando las cosas en algún aspecto vemos que cambian, no nos conforma y no hay que conformarse, porque el dos cuatro es la inflación de algunos países casi analizada. Nosotros llegamos a tener promedio de hasta ocho mensual. Si dividimos la del año pasado, que fue doce, ocho, cuatro, siete, veinticinco y no podemos vivir bajo ese tipo de situaciones. Y cuando esto sucede, esto es bueno porque significa que estamos exigiendo desde otro lugar.

Ayer, en un encuentro que tenía mucha gente, cambió diez segundos de tema, pero para traerlo como ejemplo había muchos hinchas de Racing que van a votar el domingo. Entonces votan desde la excelencia y yo les decía Che, yo que soy un poco más grande que ustedes, viví la época de dirigentes lamentables, desquiciados, que los tendría que haber investigado la justicia con el club fundido con el segundo piso de la cancha clausurado, tenían vendían papas en la playa de estacionamiento para sacar un mango.

Los jugadores, uno de gran confianza mía, que fue ídolo del club una vez cobró y vino un tipo y le dijo Devolver la plata porque te pagamos para hacer que los periodistas no hablen. Cuando todo es un cachivache, uno vive dentro del cachivache. Cuando uno crece, cuando uno le va y marcaba el ejemplo de Racing de estos tiempos, institucionalmente, deportivamente empezás a exigir Che no me gusta la pintura de la cancha che, pero creciste y estás pidiendo desde un lugar de excelencia o mejor, bueno, en la Argentina hoy la gente dice che el dos cuatro no lo tenemos que superar y es una obligación que va a tener el Gobierno que aprieta el puño pero que sabe que todavía quedan muchas, muchas, muchas cosas pendientes.

Vuelvo a repetir lo que dije en la semana. Un país con una sociedad sana no necesita ficha limpia porque nosotros somos los que introducimos en el Senado y en diputados, los diputados y los senadores. Entonces no tendríamos que alguien nos venga así. Che, mira, vamos a poner ficha limpia para que éste o ésta no estén en el Senado. Nosotros solitos, desde nuestra capacidad y desde nuestro índice moral, tendríamos que decir este no entra, Esta no entra porque a éste no lo voto o a esta no la voto.

En la Argentina no tienen que poner la barrera. Y aún con barrera decimos Che, esto será verdad o no será verdad. Yo creo El otro día lo hablamos con Mariano Recalde, que pobre murió su papá y debe estar pasando un momento muy feo en su familia. Y Mariano nos decía que la Argentina toda la justicia es una Chantada que todo está preparado.

Y yo hoy veía y ahora vamos a hablar en un ratito con Diego Cabot, La locura esto de la justicia, que ordena decomisar propiedades en el Caribe ligada al secretario de Néstor Kirchner por setenta millones de dólares. Éste que murió en el dos mil dieciséis, Dios lo tenga en la gloria y no lo devuelva por corrupto setenta palos verdes.

Imagínate si este perejil tenía setenta palos, el descontrol que debe haber en la vida y en la política. Y me parece que la sociedad tomó ese guante cuando ve este tipo de cosas no lo puede creer porque ve chicos que no comen todos los días. Ve gente revolviendo contenedores de basura. Ve gente con el estado mental alterado porque viven en la pobreza, en la sumisión, en la ignorancia, en el golpe moral, cuando vemos estos chanzas, eh? Que no se jactaban. No, Yo estoy administrando la pobreza y vengo acá por los planes.

Lista, investigado por la dos de dinero, planes a rajatabla, sacándole guita a la gente que cobra dos mangos de mierda para quedarse ellos con beneficios propios. Una manga de chanzas impresionante y todo ese chantaje harta.

En la Argentina la gente la cansó y hoy le dice al Gobierno de Javier Milei Mire, mire, que usted prometió ficha limpia, no venga con esta historia, que si uno pide ficha limpia es un gorila o no sé qué historia o que esto se gana en las urnas. Esto se gana también desde otro lugar, que es que manejemos transparencia y hoy el Congreso, a través de sus senadores, va a determinar con su conducta que vamos a estar mirando todos Qué van a hacer? Porque este Tineo para ver si este Qader el señor de los puentes, es de Cristina o es de mi ley.

A mí realmente me harta. Me importa un bledo de quién es. Sé que lo eligió el cristianismo y sé que lo utilizó el mi leísmo. Pero yo lo que quiero es que busquemos algo para evitar que esto suceda. No la conveniencia Che. Qué los quitas sáquenlo así ponemos una nuestra, eh? Y subimos a la señorita Estefanía Cora de la Cá y tenemos uno más. Y el gobierno que dice no suspendamos así nos cove con el número.

Éste nos dio una ley que es ley base. Nos ayudó, pero no están pensando en el problema central que este tipo se rajó con doscientos lucas verdes que está en un aparto otero y cinco estrellas con la secretaria que pagó fianza por un montón de guita. Y lo más probable es que esa guita sea tuya, mía y de todos nosotros que nos rompemos la vida pagando impuestos y estos tipos cruzan puentes sacan y chatean Soy senador.

Una cosa, pero vergonzosa, asquerosa, asquerosa Porque tenemos un índice de pobreza y de indigencia brutal. Si fuéramos Suiza y bueno, cerramos los ojos y nos gusta eso. Y decimos Qué importa? El secretario de Kirchner setenta palos verdes tenía este chata, este senador, Doscientos Lucas Verde, el otro nueve millones. Pero somos muy pobres y desde hace mucho, mucho tiempo nos va muy mal y estamos en una brutal emergencia y con el cinturón ajustado hasta las pelotas.

Entonces, por favor, seamos serios. Y hoy, señores y señoras senadoras que ya hicieron un papelón sublime con las dietas en algún momento, cuando levantaron algunos la mano y otros la manito, porque tenían vergüenza, no hagan un nuevo papelón. El setenta y siete casi de los argentinos quiere ficha limpia. ¿Qué significa?

Quieren honestidad y no se tragan el besito Este no, que la no, que los jueces no sé qué, cuánto no, que al Perovic le dimos la licencia porque presumía su inocencia a un violador. No presuma tantas inocencia, apartemos al que está hoy en situación compleja, porque el señor Qader no tiene que probar que sacó doscientos lucas en forma ilegal. Eso ya está aprobado.

Ahora tiene que justificar el origen del dinero, que es una cosa absolutamente distinta. Así que estemos atentos a lo que va a ser el comportamiento hoy de la Cámara Alta, donde el quórum está asegurado. Nadie tiene los dos tercios. Hay un setenta y siete por ciento de argentinos que los está mirando.

El año que viene alguno de ustedes irá por la reelección, otros quedarán afuera y otros entrarán. Pero es bueno que una sociedad comience a controlar o comience a darse cuenta que la corrupción es el principio de todos los males, porque lo que se roban algunos es lo que termina faltándole acá.