Editorial Paulo Vilouta: "Falta de inteligencia"

Hoy es un día muy particular y casi todos. En todos los paros uno desempolva los mismos argumentos. No, porque realmente a mí me cuesta vivir en un país donde lo miro con tanta expectativa, con tantas ganas que nos vaya bien. Y siempre estamos con la marcha. Traspuesta, no, nunca. En primera y con fuerza. Y hay algún dato que uno por ahí se entusiasma.

A mí me gusta, porque yo creo siempre en las medidoras, cuando creo, creo, cuando no creo, no creo no es que Ah no cuando me conviene, digo Ah, esto está divino y cuando no me conviene, esto es ridículo, como hace gran parte de la militancia periodística que tenemos en la Argentina. Pero es un día triste porque tenemos un país que que está para atrás.

Un país que tiene un montón de problemas pero que no tiene una sola solución. Yo le decía recién al señor Aguiar que la verdad tiró una frase bastante preocupante para mí. Porque decir que están entusiasmados con la debilidad del Gobierno lo dicen porque en el fondo están deseando que el gobierno cae caiga.

Acá hay un montón de político argentino que se y de sindicalista que se pone en banderas de democráticos y son los más golpistas que hay en la Argentina porque no toleran que no gobierne alguien que no es de su espacio político. Y esto pasa mucho. Y como Milei les cayó impensadamente a los de Unión por la patria, a los del pro, a los del radicalismo, a los del peronismo de no sé qué época no lo pueden tolerar.

Hay motivos. Si hoy nos ponemos en un país serio para parar, sí. Tenemos una economía muy dura y muy difícil, con una inflación que tiene un atisbo porque está subiendo un un, dos, cinco, dos, seis, dos, siete, pero que tuvo unos números bestiales y yo miro para atrás, porque si no sería injusto y estaría solamente quedándome con la foto de hoy.

Hay motivos para parar? Sí, económicamente, sí. Los sueldos son bajos. Sí, hay mucha gente que está en negro. Sí, hay mucha gente que no tiene un derecho laboral. Sí, hay un sindicalismo de mil novecientos cuarenta, sí. Hay una corrupción galopante en la Argentina que todavía no está juzgada por la justicia como corresponde, Sí hay un montón de motivos para parar hasta el de los jubilados. Pero no me gusta el oportunismo y la intermitencia.

Estos señores que son vergonzosos porque tienen noventa y dos por ciento de imagen negativa. El señor Daer, los señores Moyano, el señor Smith. Ayer veía al señor Espinoza Fernando vaya corriendo a aclarar su situación procesal que está acusado de abuso sexual. Después va a la marcha el señor Belliboni, que está acusado de sacarle guita a los más pobres para destinarla al partido obrero y vaya a saber cuántas cosas más Julio Pio mato en una justicia donde no pagan ganancias y se quejan y están levantando banderas de desestabilización permanentemente.

Esta gente que no tiene una idea en décadas en la Argentina nos propone el país del atropello, el del día de hoy. Yde la intermitencia. Porque el gobierno anterior, el gran experimento de Cristina Fernández que llevó a Alberto Fernández a la presidencia y fue lamentable, terminó con cuarenta coma uno largo de pobreza.

Y no movían un dedo con ciento cuarenta y tres por ciento de inflación interanual y no movían un dedo. Esta central obrera desprestigiada que tiene la Argentina en el día de hoy, con dirigentes que todavía no sabemos de qué viven. Porque andan con unos autos imponentes, con unas mansiones con una situación patrimonial increíble.

Nos preocupamos por este pichirila y por todos esos mafiosos de poca monta y no nos preocupamos quienes están a cargo de sindicatos más de veinte treinta años. De qué viven? Andan con unos autos de origen alemán? Sí, estos tipos no, pero son unos cara, unos descarados. Y hoy no te paramos los trenes, te paramos los shops. Banca, tela Hacés lo que nosotros queremos porque estamos dirimiendo poder.

Porque como vemos que este Gobierno tropezó en un montón de cosas en los últimos tiempos en Davos con el Fondo Monetario, que sí, que no, con que me saco a la foto, que no me saco a la foto con libra. Entonces, como vieron que abrió una puertita ahí a a al problema y metamos a ver si lo podemos voltear antes de tiempo. Votamos en octubre.

Queridos reyes de la CGT votamos en octubre y si este gobierno es un espanto, la gente le va a poner un límite, como se lo puso a Cristina Fernández, como se lo puso a Macri, y hoy no están en circulación. Porque Macri anda por la ciudad ahora ahí, con los vecinos, quería ser presidente. Cristina Fernández va a ir a la legislatura de Buenos Aires a los sótanos de la política porque no puede ir a una urna, porque para gran parte de la Argentina es una política corrupta y ya cumplió un ciclo y tiene que venir Kicillof y ya está ella, el hijo, la campo, la gente los puso en un lugar de minoría. No lo entienden. Y la CGT, que estuvo cuatro años haciéndole la corte al peor gobierno de la democracia, que fue el de Alberto Fernández, tiene que salir a la calle porque todos nos pasan por arriba y hoy se preocupan por los jubilados.

Señores amigos de la CGT, tal vez no se acuerdan con el gran Alberto Fernández del veinte veinte al veinte, veintitrés, los que cobran la mínima vergonzosa y roñosa en Argentina, con Fernández, con Miley, con todos perdieron un cinco por ciento de poder adquisitivo y el que cobró una monedita más que ni siquiera le daban el subsidio completo. Perdió Veintisiete coma cuatro. Dónde estaban ustedes? Dónde estaban. Porque hoy están con la lágrima suelta con una emoción que los jubilados dónde estaban son unos crápulas. Son unos oportunistas. No sirven para nada.

Hoy le planteaba a Rodolfo Aguiar Digo me entusiasmo, tal vez que con inteligencia artificial logremos sacar una idea por parte del sindicalismo argentino. Sí, Che, mirá, tienen una idea, porque la espontánea, la genuina, la materia gris no existe. Lo único que saben es parar. Hoy están reunidos, no, no sabés setenta por ciento cuarenta por ciento. Y mañana qué? Qué solucionamos? Qué cambiamos?

Ustedes creen que hoy mi ley y Patricia Bullrich, como dicen, están temblando y que mañana cambia el plan económico y que mañana toman otra vez a todos los que rajaron del Estado y que mañana vuelven al déficit fiscal y que no logran mover eso. Logran parar una parte del país porque con la presión que no hay trenes y que no hay subte, la gente no sale a laborar. Hoy perdemos ciento noventa y cuatro millones de dólares. Como argentinos perdemos doscientos mil millones de pesos. Aerolíneas Argentinas, que tuvo un leve superávit después de años de pérdidas porque es del Estado, hoy pierde tres millones de dólares.

Y mañana qué? Mañana. Los pilotos, los de intercambio y no sé cuánto. Mañana están mejor. Mañana solucionaron su problema laboral. Mañana levantaron sus paritaria. Mañana cambió algo? No. Mañana es peor que hoy porque tenemos un déficit de ciento noventa y cuatro palos verdes abajo. un día de pérdida, un día que tendría que ser para reunirnos, pelearnos por ideas, no pelearnos para parar un país y para hacer de un país un país en plena decadencia. Un país pujante, un país que crezca, un país, que salga un país que tenga condiciones, que aplique inteligencia alguna vez para solucionar problemas del dos mil veinticinco, con ideas de mil novecientos cuarenta y cinco. Me parece que no estamos en sintonía.

Ojalá la inteligencia artificial sirva mínimamente para suplir la falta de inteligencia de la gran cantidad de sindicalistas argentinos que creen que desde la presión no te doy un tren, no te doy un subte, no te doy un colectivo, le solucionan el bolsillo.