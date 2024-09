Editorial Paulo Vilouta: "Faltan ideas, sobra violencia"

En la Argentina hemos hecho del escándalo y de la discrepancia un estilo de vida y la verdad que sirve poco, no porque pareciera que cuesta encontrar la verdad y cuesta justificar siempre lo que está mal.

Y el viernes Argentina vivió para mi gusto un episodio calamitoso, porque en un momento tan sensible, con retroceso en el empleo, con precarización laboral, con sueldos bajos, con enorme cantidad de trabajo, informa al gente que está en negro, con una pobreza alarmante, con chicos que no comen de noche, no solamente por el Gobierno de Miley, sino por los gobiernos del quince divismo y de Macri con este decaimiento que tiene la sociedad argentina en todos los sentidos, porque hay como una una caída en el los cimientos morales que tiene el país en todos los ámbitos y en todos los sentidos.

Por esos discutíamos la trampa del fútbol entre otras cosas, que tiene que ser un divertimento y no terminar siendo una facción. Más de algo sospechado aparecieron Cristina Fernández y Javier Miley en medio de un espectáculo para mi gusto dantesco.

Los argentinos que estamos agobiados, cansados, doloridos, preocupados Merecemos este tipo de escándalos Un viernes entre una ex presidenta, ocho años ejerciendo ese mandato. Cuatro como vicepresidenta quien eligió la figura de Alberto Fernández para hacer su último Gobierno. Porque la doctora qui ser se olvida de Alberto Fernández y cree que lo trajimos en un planeta de otro planeta en un plato volador y los llevamos a la Casa Rosada. Y fue una decisión de Cristina Fernández. que Alberto Fernández día, el voto popular se transforma en Presidente de los argentinos.

Y me parece que lo del viernes fue dantesco porque la sociedad argentina no merece esta falta de respeto. La Falta de Cristina Fernández comienza cuando no tiene autocrítica y cuando cree que su Gobierno fue gris ante y su Gobierno no solamente está repleto de fisuras, sino que está repleto de números que marcan la realidad. La doctora qui ser debe creer que la pobreza y la indigencia comenzaron con Macri y con Milei por esta equivocada. Todos son partícipes de este desastre.

Quizá lo que no entiende que Javier Miley es la consecuencia de los fracasos de sus gobiernos. De haber triunfado el que queríamos verdaderamente o de haber triunfado el macrismo verdaderamente hoy no tendríamos a Javier Miley como presidente. Después o te dirán si Milei es bueno o es malo.

Hoy vi la encuesta de Opina Argentina que dice que para el cincuenta por ciento está de acuerdo el Gobierno y el cincuenta no, pero Javier Miley no hubiese aparecido en la vida institucional de Argentina. De haber tenido éxito con el C y seguimos con el macrismo. Pero como la doctora Kirchner vive en su burbuja y con gente que la se crear, que es Angela Merkel, caemos en esta locura del viernes de gritos de desatino, de desaciertos.

Y de algunas cosas que son verdad, pero que no se vieron el momento que tendrían que verse. Porque cuando se escuchó a Cristina Qishan hablando de la necesidad de la reforma laboral, digo que bueno, que vamos evolucionando y salimos de delator. Pesa permanente del pensamiento que nos tiene atascados y frenados.

En Argentina hoy, después de un viernes dramático y salvaje con dos o tres tipos que se creen los dueños de Aerolíneas Argentinas que dejaron clavado más de dieciséis mil personas con una falta de respeto total por la empresa y por los pasajeros, nos damos cuenta que hay que hacer una reforma, saben porque, porque sólo el cuarenta por ciento de los trabajadores están sindicalizados y tienen derechos. El resto está a la deriva.

Hoy veía este informe que dice después de once meses de retroceso, dicen que se frenó la caída del empleo un empleo precario. Totalmente en la Argentina la moción a la gente en negro. Hablé con un obrero la semana pasada. Se lo conté tempranito hoy. Doscientas Lucas la quincena trabajando mas de diez horas por día, ni viático Le pagan, Aumenta el trabajo, hace aumentar los alimentos. Y la doctora. Y si pone un punto de modernidad, porque porque sino no movemos laboralmente con les he distintas Cada vez el mercado blanco vas arma, chico.

Cada vez vamos a tener menos ingresos para jubilar dignamente a gente y estamos en una pelota de precariedad permanente. Malos empleos Más de ocho millones de personas en la irregularidad absoluta. No hay ingresos para los futuros jubilados. El día que nos jubilemos. Nosotros vamos a tener que dar par. No, no van a pagar porque no haber un centavo con estas cajas fundidas.

Pero que falta de autocrítica. Cristina Fernández no cree que dejó un maíz maravilloso pleno. Se quemaron más de cien mil millones de dólares en subsidio. Vaciaron todas las cajas. Son los responsables de un caos de pobreza institucional en la Argentina. Por supuesto que contribuyeron muchisimo los cuatro años de Mauricio Macri. Pero por lo menos no se jacta de haber sido Fernando Enrique Cardoso, por favor. Un poco de autocritica.

La gente los puso en un lugar de falta de competencia y creó un Presidente de la emergencia como John fue Javier Milei que también tiene que entender que con esa forma y esa esos tonos no soluciona ningún inconveniente Milei o esta prueba y tendrá que sortear una prueba muy difícil el próximo año.

La legislativa, hoy con nueve meses de Gobierno, tiene cincuenta por ciento favor, cincuenta por ciento en contra, aferrado a bajar la inflación y aferrado, encontrar un camino donde hoy el principal problema de los argentinos dejó de ser la inflación. Para mí muy bueno, pero pasó hacer la preocupación por la pobreza, porque todos estamos más cerca de lo que parecía una línea trazada en una frontera muy lejana.

Y hoy mucha gente entra en esa situación porque no puede sortear la farmacia porque no puede sortear como quiere la escuela de los chicos, porque no puede vivir como se se le place, aún con el notable esfuerzo de tener más de un trabajo o de una changa o de lo que sea para poder subsistir.

Ni los tonos rinde Milei ni la falta de autocrítica de Cristina Fernández que vuelvo a repetir si olvida que nos trajo Alberto Fernández se olvida que un fue vicepresidenta de ese gobierno de cuatro años, el último que trajo a Javier Miley nada más y nada menos un viernes de gritos, de falta de respeto, de nuevas grietas de tweed de un lado y del otro, Internet al psiquiatrico, Mostra el título chorra todas cosas, pero de un nivel lamentable.

Y me parece que los argentinos necesitamos vivir con más serenidad, con más tranquilidad o por lo menos sin tanta violencia y sin tanta intolerancia en un momento tan tan delicado donde sobran pobres y donde faltan ideas para sortear este difícil momento que vivimos todos como sociedad.