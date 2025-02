Editorial Paulo Vilouta: "Feliz comienzo de clases"

Hoy es un día para los que queremos ver una Argentina grande, pujante, que vuelva a recuperar valores como el del esfuerzo, el del trabajo, el concepto de familia que hoy está tan roto, lamentablemente, que pueda ir superando obstáculos que no pasan solamente por el índice de la economía, que es muy importante, y la educación que es central y la inflación y la seguridad.

Pero es un día fuerte porque es el día de la educación. Y ayer alguien en un comentario así, muy breve, me encendió la cabeza cuando me dijo Vos te imaginas con estos números que estamos dando de educación en veinte años? ¿Dónde va a estar la República Argentina? Digo. Pero por qué? Porque hoy tenemos médicos de excelencia, especialistas en todo.

Me decía mi tuve una dificultad con un familiar mío, un especialista en cuello especialista en manos los oncólogos viene el mundo a consultarlos cardiólogos. Ni que hablar primerísimo nivel, Pocos a nivel científico y muchas veces con muchas limitaciones, pero con cabezas y con aptitudes realmente notables.

Hoy estamos disfrutando en ese aspecto lo que fue el gran esfuerzo de nuestros antecesores abuelos, padres, la cultura de tenés que estudiar, tenés que terminar la escuela, tenés que tener una carrera del mérito. Después entramos en la Argentina chatarra dónde? La cultura del subsidio. A ver si trabajamos menos horas. A ver si podemos salteamos un día a ver si podemos tener cinco mil cuatrocientos feriados en vez de cinco mil cuatrocientos días de clases, la del fato y la birrita.

Todas cosas de notable precariedad que nos ha llevado a tener hoy un presente durísimo en el comienzo del año yo en otra época decía Che, qué bueno. Hoy empiezan las clases. Hoy no solamente digo qué bueno que empiezan las clases, sino que pido más y pido que tengamos un sistema educativo superior. Hoy, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires vamos a tener un cambio.

Ojalá que sea bueno, porque hay un nuevo diseño curricular que alcanza a cuatrocientos mil alumnos, que se estrena para tratar de lograr que los chicos aprendan de verdad, no solamente que vayan a la escuela a intentar educarse y por supuesto, alimentarse, porque sus familias están en condiciones muy, muy complejas.

Hoy lo que vamos es estrenar un paradigma en formas de aprender matemática y lengua en un nivel inicial primario, en las escuelas públicas y porteñas y en las privadas también porque es bueno que estén todos bajo una misma línea. Esto renueva los contenidos. Después de veinte años pasaron veinte años y no modificamos los contenidos. Después quieren que los chicos presten atención, que los chicos se entretengan. Los chicos se aburren muchas veces se duermen de sueño porque lamentablemente no estamos a la altura.

Hoy la tecnología tiene un rol determinante y trascendente. Hoy la inteligencia artificial yo si hoy llego a ver un docente que dice los teléfonos no existen los celulares o internet no existe. Digo, saco a mi hijo urgente de ese lugar donde está aprendiendo, porque los tiempos nos llevan a que todo hoy es distinto y hay que estar a la altura. Miren que en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más potente, más rica, tardamos veinte años en hacer modificaciones importantísimo lo del día de hoy.

Mientras tanto, hoy hay provincias que no pueden comenzar por temperaturas agobiantes y porque hay paro docente, porque hace mil quinientos años que también discutimos la cuestión salarial cuando comienza las clases, habiendo tenido todo enero y todo febrero para poder tratarlo.

Yo sé que es un punto de presión por parte del docente y es un punto de presión por parte de los gobiernos, pero tendría que haber una ley que diga señores, el diez de enero nos reunimos. Lamento profundamente las vacaciones de todos y fijamos la escala salarial para poder comenzar en tiempo y forma. ¿Saben por qué? Porque uno de cada dos alumnos de tercer grado no entiende un pomo de lo que está leyendo.

Y estos son los chicos que estamos hoy educando en la Argentina, porque cuarenta y cinco de cada cien que comienzan la primaria llegan a sexto grado, Sexto grado. Argentina no se puede permitir esto con los aprendizajes esperados. Trece de cada cien terminan la secundaria en tiempo y forma.

Después hay algunos que hacen un esfuerzo y ya están trabajando y lo hacen en la nocturna, pero trece de cada cien. ¿Qué hacemos con los setenta y pico que no terminan la secundaria? ¿A dónde lo llevamos? A sueldos paupérrimos, a futuro incierto a la cultura. Esta y hoy estoy Veremos mañana. ¿Qué pasa? Sin poder prever absolutamente nada con la dependencia en algunos casos de los pobres padres o los pobres abuelos que hicieron alguna moneda distinta.

En la Argentina, trece de cada cien chicos terminan la secundaria. Siete de cada diez estudiantes no logran niveles básicos en matemática. Siete de cada diez. Los números son desastrosos. Tres de cada diez alumnos de los sectores más favorecidos acá tenemos mucha escuela privada. No alcanza el nivel mínimo de lectura. No saben leer. Cambiemos el sistema. No sé lo que aprendimos. Nosotros tal vez pasaron tantos años hoy. No tiene el efecto para que los chicos puedan aprender a leer. Miren de lo que estamos hablando.

Y después provincias que en algún momento fueron un mamarracho, fueron un desastre. En el año dos mil diecinueve en Chubut tuvieron cincuenta y tres días de clases. El mínimo son ciento noventa. Hoy van a tener ciento noventa y dos. No pidamos entonces que los resultados sean buenos cuando sabemos que en el dos mil veinticinco casi la mitad de los alumnos de primaria tendrán que recuperar horas de clase.

Bueno, esto tiene que ver no solamente con reformula los programas, tratar de atrapar a los chicos, conquistarlos desde el punto de vista educativo, que sepan que la escuela les brinda un futuro, que tienen que armar un futuro, que el futuro no es la nada misma, que el futuro es una vocación, que el futuro es poder capacitarse para un oficio que el futuro es tener que esforzarse, porque los países que se esforzaron lograron cosas importantes. Y los países donde nos tiramos a chata o donde nos armaron una cultura del des gano permanentemente son hoy gran parte, lamentablemente, de lo que reflejan los resultados de la educación argentina. Sé que el conjunto fuerte empieza el cinco. Sé que hay una excepción.

Algunos dicen Che, pero el veinticuatro me arruinas el feriado de no sé qué cosa. Saben la importancia que tienen cinco días en un chico a la hora de prender vital y trascendente, hablen con cualquier especialista, como lo hicimos con Gustavo Sorli la semana anterior y nos vamos a dar cuenta que más días de clases y menos días de feriados, tal vez en un tiempo importante, puedan marcar una rotunda diferencia. Feliz comienzo de clases y ojalá sea con nuevos programas.

Ojalá sea con mucha asistencia, porque otro problema gravísimo es la inasistencia de los chicos a la escuela. Faltan más de la cuenta con docentes que tengan buenos salarios con docentes que estén capacitados y estímulos lados a brindar lo mejor, no solamente en la contención, sino también en el plano educativo para una Argentina que los necesita a todos ellos, alumnos y maestros, para volver a crecer con fuerza de una vez por todas.