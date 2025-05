Editorial Paulo Vilouta: "Ficha Limpia" (07/05/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días vamos a entrar, seguramente a partir de mañana, a más tardar el viernes, en la cuenta regresiva para la legislativa desdoblada de la ciudad de Buenos Aires.Y todo estará apuntado un poquito ahí, porque más allá de ver quién sale primero, segundo tercero, cómo se conforman las treinta bancas de la ciudad de Buenos Aires?Van a estar en juego las chapas, en este caso de la libertad, avanza del pro de Unión por por la patria de la izquierda, la Unión Cívica Radical de la Coalición Cívica.

Pero más allá de eso y ver quién es primero, quién es segundo, sabemos que se va a potenciar alguna figura por sobre otra y dentro de los espacios que hoy discuten puertas adentro van a tener medianamente el camino allanado para todo lo que viene.Aprovechemos la previa porque será una semana intensa de Buenos Aires, no por la fuerza de la legislatura, sino por el desdoblamiento.Y esto que les marcaba hace algunos segundos con relación a la fuerza que tendrá porque muchos ven en Miley en Macri la posibilidad de potenciar resultados y ahí también negociar lo que viene en la provincia de Buenos Aires.Mientras tanto, nos queda hoy el día después de un día muy complejo en la ciudad de Buenos Aires y en el Amba, donde mucha gente tuvo serias dificultades para poder transportarse, por supuesto, sin ninguna solución.

Un paro que le complica la vida a toda la gente, pero que hoy sigue en el mismo conflicto que en el día de ayer, porque no está resuelta la situación paritaria ni mucho menos.Y ahora esperan una reunión, a ver si se encuentran a ver si deciden, pero sí un repaso de las tarifas del transporte público y tal vez los que estamos aquí.Más allá del ajuste y más allá de lo difícil que es vivir aún hoy con muy poca inflación, tenemos algunos beneficios que el interior de la República nos critica sustancialmente, porque ellos aún en épocas de inflación y en esta misma época donde los bolsillos están flojos y los bolsillos de hace mucho tiempo que están flojos en la Argentina con la pérdida de poder adquisitivo.Ni que hablar con los porcentajes de inflación de los gobiernos de Fernández y de Macri, que son los últimos con altísimos números en Bariloche.

Saben cuánto cuesta el colectivo?Mil seiscientos trece pesos.Vive en Argentina también ahí, eh?No, es que vive gente.

Mmm, uno de otro planeta en Santa Fe, mil cuatrocientos cuarenta.en Mar del Plata.

Mil trescientos sesenta en Formosa, mil doscientos ochenta.una diferencia bastante importante porque nuestro tren vale doscientos ochenta.Nuestros colectivos cuestan doscientos cincuenta y el subte, que nos parece alto.Novecientos diecinueve.

Si uno hace un comparativo con el resto de las tarifas de la República Argentina, repito, Bariloche, Santa Fe, Mar del Plata, Formosa, Córdoba, Kukui, Tucumán y Salta están por arriba nuestro, digo, porque también entramos en una conducta.

Nosotros, los que vivimos en estas zonas de subsidio, donde creímos en algún momento que todo está regalado y en realidad nos armaron una pelota de impuestos infernales para tener un ineficiente servicio en un montón de cosas donde tuvieron que ordenarse como parte pasa en otras partes del mundo, tarifas, entre otras cosas, para tener el servicio que corresponde, porque si no hay ingresos, las cosas no funcionan y aquí pasa lo mismo con el tema del transporte.

Entonces me parece que más allá de discutir la paritaria, si el señor Fernández, el titular de la UTA, si el otro que salió ayer acá, el que deliraba con dos millones y medio de sueldo y no sé qué cosa y tiene la solución mágica, es el que corresponde.Bueno, más allá de esas internas y de todo ese geral mismo, bastante pasado de moda en la Argentina.Sería extraordinario que hoy nos den a conocer cuál es la solución para ir saliendo del subsidio y para ir entregándose a la gente y salir de este curro permanente, de que el Estado banque todo, que el Estado ponga todo.Nosotros no arriesgamos absolutamente nada y el Estado nos cobra a nosotros impuesto a lo bestia y no salimos nunca de la situación.

No escuché una sola voz con una solución, ni de un lado ni del otro, ni de un lado ni del otro.Sé que el uno por ciento de una paritaria no corresponde, porque hoy la inflación está en tres mínimo mensual, pero tampoco ir a esos delirios o amenazar como en algún momento después la UTA tuvo que salir a decir que eran decisiones de algún periférico dando vueltas.

Vamos por tiempo indeterminado, cosas por el estilo a lo que voy, que la Argentina paga tarifas de ajuste aún antes del ajuste y que el amba tiene algún tipo de beneficio.

Y parece que todo el drama pasa por el amba, donde tal vez tenemos más posibilidades económicas que los que viven en las provincias, muchas de ellas donde el setenta y cinco por ciento es empleo público y ni siquiera hay un empleo privado y con sueldos muy pero muy bajos.Y para terminar, hoy es un día trascendente porque más allá del dictamen de imputabilidad, nuestros diputados van a tratar un problema que nos acosa a todos los argentinos y es la inseguridad y que tiene un condimento gravísimo porque hay muchos menores involucrados y tenemos que rescatar a los menores.La idea no es meter los presos, llevarlos a un instituto donde hay mucha corrupción para que los manosean, para que los des traten, para que hagan de la vida una vida peor, sino para intentar reinsertarlos a una sociedad, para que no sean soldaditos de la droga, para que no sean de la banda del millón.Para que entiendan que hay una cultura perdida en la Argentina del trabajo, del oficio y del estudio y que es el camino para poder salir.Ojalá que los diputados estén a la altura de la circunstancia y por supuesto, hoy algo que yo vengo tratando con ustedes, dirán Cuántas veces hablaste Paulo de ficha limpia?

Bueno, hoy es el día Y hoy vamos a ver la conducta de los senadores más allá de los alcahuete y alcahuetas de la Unión por la Patria, que creen que Cristina Fernández tiene que estar en una estampita y en el fondo, cuando hablás con ellos muchos saben cómo son las cosas, porque es imposible que veinticuatro jueces y fiscales todos digan Che, vamos a conspirar para decir que esta persona le vamos a inventar la causa, vialidad.

Y vamos a decir que todo lo que pasó pasó por obra del Espíritu Santo.Saben que no es así, pero hay una cuestión de consecuencia de idolatría, de fanatismo y de alcahuete que hoy los pobres ante una sociedad como cómplices de gente que está condenada en doble conforme por corrupción y con un desfalco al Estado en más de ochenta y cinco mil millones de pesos, veremos la conducta de estos tres que no están muy claros.

La señora libertaria Arrascaeta, el señor Pato y el señor Ata Uche.

Vaya a saber cuáles son los argumentos para no estar muy seguros entre determinar que a futuro quien esté en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados o en algún cuerpo colegiado importante ejecutivo legislativo a futuro no tenga ninguna causa encima.Es raro, no que no estén todos en la misma sintonía, porque es ponerse casi casi del lado de los que fomentan la delincuencia.Realmente llamativo.

Así que esperemos que esta configuración actual que tiene el Senado pueda recapacitar.Que entienda que es un reclamo de la gente, que entienda que es una obligación del Gobierno porque lo utilizó como bandera, que entienda que la mayoría de la gente quiere un país más sano y que queremos un país donde los corruptos cumplan lo que tienen que cumplir, que es la condena y devolver si se prueba lo que se llevaron, lo que robaron y lo que no les pertenece.

Día clave, día trascendente se terminan las palabras.Se corre los coordinados del Senado de la Nación.Hoy no es día para discutir las dietas.

Hoy no es día para distraernos en cosas aleatorias que nos preocupan, pero hoy nos ocupa la ficha limpia y ojalá que mañana, a esta hora, digamos que institucionalmente la Argentina está mejor, porque los diputados se meten en un tema clave como es el flagelo de los menores en el delito y en un tema determinante los senadores para ponerle un límite y un stop a los delincuentes que pretenden cruzar un umbral y estar metidos en lugares donde se decide, entre otras cosas, la vida de la Argentina.