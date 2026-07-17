Editorial Paulo Vilouta: "Fin de Semana histórico" (17/7/26) #Vilouta910

Miércoles volveremos a hablar de de un montón de cosas de de nuestra querida Argentina miércoles jueves sin descuidar porque el mundial distrae pero no no no permite que que desatendamos ¿no? pero estamos ante un fin de semana histórico los argentinos por por esto que les contaba ayer ¿no? nuestro estado pasional nuestro estado emocional y todos estamos como raros en el día de hoy y yo decía para cuando nos despidamos acá en el equipo que somos todos muy muy futboleros y tenemos una argentinidad flor de piel planteaba che hacemos alguna promesa ¿qué es la promesa?

es cuando uno está casi con con la soga al cuello ¿no? muchas veces por por temas de salud muchas veces por por expectativas laborales muchas veces hasta por cuestiones de amor el el prometer el el cumplir yo escucho gente que tiene esos rituales que con los santos con con las velas con la creencia con la fe y me preguntaba en la argentina hablando de promesas y viendo lo que estamos viviendo y sabiendo lo que vamos a vivir una vez que pase la euforia del mundial lo cotidiano las grietas las discusiones las diferencias los desencuentros y si prometemos algo como sociedad pensando en lo que viene y me planteaba algunos puntos digo y si prometemos respetarnos más entre los que respetamos opiniones diferentes pero finalmente coherentes miren qué linda promesa sería esa y si prometemos entender que el cuanto peor mejor nunca funcionó en la argentina y siempre nos terminó hundiendo y si prometemos exigirle pero de verdad como una sociedad comprometida a la justicia celeridad y vocación para castigar a los que delinquen y los que nos defraudan todos los días eso sería buena ¿no? viendo algunos jueces y algunos fiscales que son los especialistas en ahora que dan los premios ¿no? el premio balón de oro el premio gol de oro bueno les pueden dar el premio cajón de oro porque cajonean un montón de causas ¿no?

que duermen duermen duermen y se olvidan y si prometemos que no vamos a ser cómplices de los corruptos probados y dejamos de defender a mujeres y a hombres que gobernaron la argentina y que la justicia en todas las instancias demostraron que nos afanaron y dejamos de ser cómplices de este tipo de gente con condenas firmes y contundentes no de rumores y si prometemos que debemos exigirle a nuestros diputados y a nuestros senadores obligarlos de prepo a generar una ley llamada ficha limpia que se transforme en una muralla contra el robo y contra tanta impunidad y si prometemos ponerle un punto final a todos estos que nos hicieron tanto daño no digo cancelarlo ¿no? pero sí marcar las diferencias y perderle el respeto a todos estos desclasados a todos estos militantes del dolor y del hambre que sólo dividen y proclaman pero que no actúan a favor de los que más necesitan y que están todos los días generando situaciones de odio de desprecio hasta con el sentimiento este tan genuino y tan lindo que surgió con la selección porque podemos criticar el funcionamiento de un jugador pero no nos metemos con su familia no nos metemos con sus parejas no los destratamos del modo que muchos aquí trataron de destratarlo porque tienen alguna idea política porque se sacaron alguna foto con mi ley o porque saludaron a donald trump ¿no? y si prometemos que con los pobres y los que menos tienen se termina todo tipo de figura en la argentina que se aproveche de ellos y los robe como esos gerentes de la pobreza esos piqueteros que lloraban y pregonaban en la puerta del ministerio de desarrollo social y desaparecieron como ratas después de comprobar la justicia que muchos de ellos son cómplices del destrato económico a esta gente robándole porcentaje de dinero para fomentar beneficios a favor de ellos miren cuántas cosas podemos prometer como sociedad porque esta locura este éxtasis hermoso esta argentinidad este abrazo general de 40 y pico millones de argentinos tiene lamentablemente una fecha de vencimiento porque el recuerdo el logro la emoción es perpetua es para toda la vida pero después va a llegar la vida otra vez la de todos los días la de las discusiones de la elección la del próximo presidente o el mismo el próximo gobernador los cambios el futuro y toda esa argentinidad que tiene un montón de cosas que las cuales hoy no resistimos a volver porque vivimos un mes y medio de fantasía un mes y medio hermoso un mes y medio de sentirnos diferentes prometamos alguna de estas cosas que prometiendo alguna de estas cosas y cambiando alguna de estas cosas tal vez podemos parecernos más a este modelo a este modelo selección de conducción de trabajo de educación de seriedad que tanto nos ha gustado a lo largo de todo este tiempo el lunes el martes el miércoles cuando vengan los chicos cuando venga escalón y cuando venga la delegación será solamente para decir gracias pase lo que pase yo soy resultadista al mil por ciento y mi sentimiento me lleva que el 99 por ciento sea ganar y el 1 a perder pero pase lo que pase y sea lo que sea un enorme agradecimiento a toda esta gente que a lo largo de un mes y medio nos pudo demostrar que hay estilos y que hay formas muy diferentes para poder llegar a algo que como sociedad casi nunca llegamos y es al éxito