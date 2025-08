Editorial Paulo Vilouta: "Frenemos la Trampa Electoral" (04/08/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días,Yo hoy tempranito planteaba Che, tenemos una democracia muy joven,nos pasaron de todos golpes militares, situaciones dramáticas,Vivimos en la Argentina y volvemos a votar y volvemos a elegir y pensando ahora en el 2025 y si en vez de estar dando excusas permanentemente Che no me conforma ninguno.

Che la verdad que votamos a mi ley porque todo lo que viene atrás uno peor que el otro,Ya probé con éste,Ya probé con ésta,Entonces ahora no voto Y si lo cambiamos nosotros votando y si nosotros tenemos el argumento válido del voto para poder modificar un montón de cosas que en la previa la política nos pone en la cara y no nos gusta, Si lo vemos por ese lado en vez de estar no, la verdad que me voy a ausentar, no a ver si voy y me enganchan y soy fiscal, no total 100 libras es la multa, una ridiculez parecida y si somos nosotros los que cambiamos, les digo porque hay cuatro puntos claves y determinantes para esta elección que vamos a jugar,en un mes en la provincia,uno poquito más en el mes de octubre,punto uno,Se los vengo diciendo y se los voy a repetir todos los santos días.

La estafa con las candidaturas testimoniales,Señores Espinosa de la Matanza Fares y de Avellaneda, Juan José M de Berazategui,Pablo Zurro de Peguajó,Mario Seco de Ensenada, Fabián Cagliardi de Berizzo, Andrés Watson, de Florencio Varela, Leonardo Nardini de Balvinas Argentinas,Dejen de mentirle a la gente,Dejen de decir que van a ser concejales cuando son intendentes porque no se lo cree nadie es como si sos papa y querés ser cura de iglesiano van a asumir como concejales,Es una trampa,Es una mentira,Dejen de mentir no que estamos enalteciendo la boleta enalteciendo.

Con qué?Con que no van a sumir,No van a ser concejales,Dejen de mentir,testimonial es sinónimo de mentira,es sinónimo de trampa Y si lo paramos nosotros que somos los que votamos porque nos pueden inventar cualquier cosa, Y si lo paramos nosotros que somos los que votamos por qué no lo vemos dese lado en vez de decir no me voy a ausentar,No, mira que es domingo Che tengo un asado,No, mirá que me quedo durmiendo y si lo paramos nosotros toda esta chantada toda esta mentira revestida en una supuesta verdad que no existe.

Qué intendente va a querer dejar su cargo para ser concejal?Y si lo paramos nosotros, como también tendríamos que parar,algunos dirigentes políticos que no solamente son el atraso entre paréntesis les va pésimo,Hablo del señor Guillermo Moreno, que en la última oportunidad quiso sortear una interna y no pudo porque no pudo llegar, El señor Moreno estuvo en un streaming en las últimas horas y salió a defender a un condenado, al señor Ezequiel Guarzora que está preso por violar a una menor de edad.

No uno que iba a los medios de comunicación a hacerse el canchero entrevistando a periodistas con una militancia insoportable,No Ezequiel Guasor estuvo 67 días prófugo,Está condenado a 10 años y medio por violar a una menor de edad,la víctima fue entregada por la madre, una flor de hija de puta a cambio de dinero y drogas dentro de la causa,No traje palabra por palabra, porque realmente es vergonzoso lo que dice.

encontraron WhatsApp del señor Gasora arrepintiéndose de no haber conocido a esta gente antes cuando la jovencita, en vez de tener 13, hubiese tenido ocho años para su satisfacción,Un delincuente, uno,porquería como persona que formó parte de principios y valores,Lo encabezaba Guillermo Moreno con Luis de Lía y con Ezequiel Gasora.

Hoy está preso,El señor Moreno cree que no hay una vez que tal se confundió,No, no pasó absolutamente nada y si lo cambiamos nosotros y nos sacamos de encima esta rama de políticos que ya no van más, que forman parte de un pasado y que no tienen que volver nunca más, Y si los sacamos nosotros así como borramos a los intendentes de estos truchos que nos quieren hacer creer que van de concejales,Y si sacamos a Moreno, para qué tanta nota? Para qué tanta entrevista?Para qué?Tal vez sirve para demostrar lo que piensa para él.

Un violador de menores no pasa absolutamente nada,la concejal probable intendenta de Quilme, la señora Eva Mieri, atentos también a esto cuando votamos no, porque la señora Eva Mieri que está procesada por violentar la casa de un diputado y tirar caca de caballo vote a la puerta,La señora Eva Mieri puede ser la intendenta de Quilmes en breve, cuando la señora Mayra Mendoza se transforme en una de las legisladoras porque va a entrar por la tercera sección electoral O sea, vamos a tener no solamente a todos esos intendentes.

No solamente vamos a tener al señor Moreno, que ahora ha vuelto al peronismo Klerismo con fuerza, sino también a esta concejal a cargo de un municipio Y si cambiamos nosotros a la hora de votar y si vamos a votar y cambiamos las cosas,y no termina todo acá,porque hoy tenemos un veto muy importante en la Argentina,jubilados, discapacidad, dinero, hospitales y uno la verdad es solidario, no, porque uno mira los jubilados y ganan una basura en la Argentina y uno es solidario con todo, no con los médicos del Gartham, con los chicos que están ahí luchando,pero también hay muchos oportunistas y miren lo que hace la izquierda,La izquierda actúa por izquierda,porque armaron una gran colecta,Qué gente solidaria,Veo que están todo el día en la calle.

Hay acto por todo lado donde está la izquierda?Lauro poco, eh?pero acto siempre poco voto en la urna, pero mucha presencia en la calle,Cortamos acá, cortamos allá,Estamos con esto,Estamos con Bush,Estamos contra Bullet.

Estamos contra Trump,Estamos contra no sé quién contra el presidente de Francia,Siempre hay un motivo para estar presente,La verdad que la defienden muy bien,La izquierda por izquierda juntaron plata para el garra pero un pequeño detalle, La mitad de lo que recaudaron se lo quedaron,Ellos escuchan y llegamos a recaudar 300240000 MXN que van a ir al fondo de lucha de Garrahan y a las gestiones obreras que vienen enfrentando cinco meses sin trabajo y serían 1620000 para los y Garrajan 100620000 para los trabajadores de las gestiones obreras.

A esos que dicen que la juventud se olió de derecha, la juventud está acabando de Garrajan y defiende la educación como defendimos en la marcha universitaria y seguimos defendiendo nuestro estudio,generosidad militante con recargo,también que defiendan a todos chicos de izquierda de derecha.

Pero lo que juntan para el Garraham es el Garrahan, No es de ustedes manga de chantas,juntaron plata para el Garraham,se quedaron con la mitad y lo dicen así abiertamente.

Este chanta que da un discurso,recaudaron 3240000 y entregaron solamente la mitad,El resto se lo quedaron para sostener la lucha,Ustedes pueden creer estoutilizando una institución tan noble y con un problema tan serio como es el Garraham que estos delincuentes a viva voz se queden con la mitad de la recaudación,Si yo aporto para el Garraham qué corno me importa la lucha de estos tipos? y si lo cambiamos nosotros que somos lo que tenemos el arma,silenciosa que se llama el voto, pero que es letal,si terminamos con estos intendentes trucho que hoy siendo intendente, nos vienen a mentir diciéndonos que van a asumir como concejales,si terminamos con concejales como esta señora Eva Mieri.Qué vergonzoso lo que hizo en la casa de un diputado violentándola si terminamos con los Guillermos Moreno que atrasan 1000 años, que como secretario de Comercio fue un espanto como candidato no superior el 15 y alienta a delincuentes y hace apología de un delito tan grave como es el abuso a menores con el señor este Ezequiel Guasora Quedasco y si terminamos con estos oportunistas de la izquierda que juntan 3240000 MXN para una causa justa y buena como el Garraham y les roban la mitad de la guita y se terminamos de entender de una vez por todas que estamos rodeados de actitudes que forman parte de la corrupción y que la corrupción se comió viva a la Argentina, que hoy vive lo que vive por una cátedra de corruptos que tenemos algunos presos, alguna presa y el resto, casi todos en libertad.

Pensémoslo porque podemos nosotros, eh?con un arma silenciosa pero letal como es el voto parar todo este tipo de atropellos uno tras otro,uno tras otro, uno peor que el otro y nosotros en el medio, teniendo la chance de poder poner un límite, no ausentándonos estando presentes y votando y sabiendo que podemos tener distintas opiniones, pero sabiendo que hay cosas que cancelar y que no hay que votar.Pensémoslo