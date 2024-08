Editorial Paulo Vilouta: "Fuera de tiempo"

No dejamos de sorprendernos con algunas cosas que pasan en en una Argentina reiterativa y repetitiva. El primer tema hoy que vuelve a hacer un escándalo, pero que queda ahí porque es un rato de redes sociales. Es un rato de shock a los medios de comunicación.

Es un rato de indignación nuestra en la radio o en la tele. Es el escándalo por el nuevo aumento de los senadores de la nación, que van a pasar a ganar nueve millones de pesos. Cincuenta y uno de los diputados, porque esto de los senadores, porque esto no fue a mano alzada, están de acuerdo con esta decisión.

Hay otros que cobran el mismo valor, pero no están de acuerdo, porque esto realmente se transformó en un escándalo público. Hace muy poco tiempo, cuando algunos levantaron la mano Otros lo hicieron a a media asta, no como hizo Martín Lousteau ante la indignación de la gente de lo que fue hace unos meses el primer aumento de.

Pues bien, una promesa y era desengancharse de las uvas paritarias de los empleados del Congreso y no cobrar cuando los empleados que no cobran estas cifras se les otorga un justo aumento como corresponde en un país que vive con mucha inflación, ahora menos, pero un país que tiene los vaivenes de la inflación. Siguen enganchados, van a cobrar nueve millones de pesos Y esto sumemos le atrás todo lo que hay asesores, viáticos, desarraigo, pasajes, una cantinela de hace años que venimos hablando en una Argentina que necesita de gestos.

Estos senadores no entienden que Argentina y su gente y su población le dio un mensaje hace ocho o nueve meses, cuando votamos Argentina en el resultado que transformó a Javier Miley en presidente vertiginoso en dos años, está demostrando que está cansado de los vicios de la vieja política. Y estos senadores insisten con gestos y con conducta de la vieja política. No se dan cuenta dónde están? No se dan cuenta y viven una irrealidad.

Se escucha mucho. Qué tal alabando planes? No, porque ahora el dos mil veinticinco me voy a unir con no sé quién y reuní con el otro. No se dan cuenta que algunos perdieron estrepitosamente? No. Se dan cuenta que apareció un candidato hoy es Milei mañana? Pues a Rose algunas señora o algún señor que se destaque en algún medio de comunicación en algún debate, como lo hacíamos con Javier Milei y como Victoria Villarruel intratables y se transformen en próximos senadores en próximos diputados o en próximos presidentes.

No nos van a ir a buscar a ustedes. Perdieron muy mal en las urnas porque representan algo que la gente ya no quiere. Insisten con prácticas del pasado Si aumentemos no la dieta total. La gente que se va a preocupar si están buscando vídeo de Alberto Fernández y los papelones de Alberto Fernández en la Casa de Gobierno. No, esto va a pasar. No, no paso. La gente está con las antenas puestas en todo En todo.

Hay un desmerecimiento porque dicen Che usan lo de Alberto Fernández para dejar de lado la causa central, que es la de violencia de género. No? La gente le presta atención a la violencia de género. La gente le presta atención a los dislates de Alberto Fernández en la Casa de Gobierno La gente le presta atención a la peli que te en su bolsillo. La gente le presta atención a que Noel alcanza cuando tiene que tomar un transporte público, porque está durísimo el pasaje en el.

La gente presta atención a todo y les presta atención a ustedes, que están haciendo un papelón sublime de aumentarse la dieta en un momento inoportuno. Jubilados, dos cientos, treinta mil pesos salvo los de privilegio que cobran catorce y ustedes nueve millones de pesos este año ha elaborado el año pasado para la tres sesiones que será pasaron de campaña El senador que quería ser gobernador, la senadora que quería ser vicegobernadora, el senador que quería que quería que no iba nunca desenganché en se hagan algo si pretender algún día intentar volver a tener los lugares que tuvieron.

Hoy Martín Lousteau puede renovar la banca sin problemas En la ciudad de Buenos Aires hoy la señora Di Tulio puede ganar tranquilamente En la provincia de Buenos Aires hoy el señor Barril entraría como un tubo Como entró en algún momento hoy el señor QUE? Y ver qué?

Del grupo de de Milei que lo quieren para la Comisión de Inteligencia podría entrar tan fácilmente cuando la gente lo distinga. Una cosa realmente fuera de tiempo. Todos tenemos que aspirar a ganar mucho dinero y vivir bien. No está mal, no tenemos. Saca la idea esa de instalar el pobrísimo en la Argentina, pero sí tener gestos y además, si pretenden volver, sepan que Javier Milei y Villarruel en victoria sobre a consecuencia del fracaso de los grandes partidos y consecuencia también de los errores garrafales de los últimos veinte años de gobiernos, el Argentina presten atención a eso.

Tema dos importante. Hay un escándalo que se no viene y una discrepancia del medio con el tema del dengue, porque cuando vuelva el calor va a volver el dengue. Volveremos a tener el mismísimo problema el verano pasado. Falta de repelente, precio desbordante, gente corriendo por todo lado para conseguir un repelente. Ausentan dos mosquitos vacuna que existe buena, eficiente, pero cara.

Y hoy hay otro papelón entre el ministro de Salud de la provincia de Buenos, Aires He ocre Plac y el ministro de Salud de la Nación, Mario Roso Cree que salió en lo que he sido planteando que se vieron la situación dramática y el gobierno nacional le dijo Usted no entiende ministro que le Pla quiero recordarle que la salud es una responsabilidad primaria de las provincias.

Resulta insólito que luego de más de cuatro años de gestión todavía no lo tenga claro. Bueno, no sabemos de quién es la responsabilidad, pero por favor, resuelvan lo Cree plan ruso. Resuelvan lo porque nos vamos a cenar otra vez de mosquitos y vamos a tener que estar pagando fortunas por repelente y haciendo cola para que nos den uno por persona y entrando en esa decadencia brutal porque no están resolviendo el tema. Entonces, más allá de pelearse todos los días y de armar casi como si fueran dos imperios Nación y Provincia de Buenos Aires, póngase de acuerdo en algo importante que la salud de nosotros, la salud de la gente, Dejense de jorobar.

Nos importa un bledo si ruso y más inteligente o cree plan en la tiene más claro no resuelva lo para eso estan Basta de Twist Basta de agresiones Basta de de estas cosas, de, de ballet vomite, que uno tiene la razón que en otros. Un imbécil. Por favor, resuelvan lo porque vamos a tener un problema serio con el dengue. Se que se han comprado vacunas y que hay zonas muy afectada como el norte, donde habrá prioridad para que se vacune la gente Después.

Hagamos campañas para que la gente sepa que la vacuna es buena, que es eficiente, que no trae problemas y que hay que vacunarse porque el dengue, si se reitera, no puede llevar a la muerte. Pero háganlo ustedes, que son los ministros. No hagan estos papelones quemando un tweet. Estoy tranquilo, que le pego un palo que marcó la diferencia.

Por favor, estamos en el medio, nosotros Y para terminar brevemente a ser trascendió con mucha fuerza que el caso Sánchez Fernández lógicamente podía caerse a partir de dos problemas muy serios la pérdida del teléfono de la señora Sánchez y el hecho que las cámaras graban un determinado tiempo.

Lo dije muy temprano y lo vuelvo a repetir que pasaba cuando la tecnología no tenía el lugar que tiene hoy en el mundo. La justicia del mundo no resolvía ningún caso cuando no había celulares, cuando no había cámaras, como se resolvía los casos investigando, trabajando, moviéndose y mucho Mire que fácil H no hay teléfono, no hay cámaras, no hay delito.

Esta es la síntesis hoy de la justicia argentina. Me parece que se mal acostumbrar. Hoy resuelven todo con las cámaras, resuelven todo con los celulares y resuelven todo cuando necesario con los perros rastreadores, que son incorruptibles. Pero no alcanza.

Si la señora perdió el teléfono, no sé qué pasó, si las cámaras grabaron cuarenta y cinco días o no sé qué pasó, que no se resuelve el caso la verdad que el argumento es muy poco sólido. Se que hay testigos Sé que hay formas Sé que hay capturas. Sé que hay un montón de cosas Pero. Salgamos de esta Argentina tramposa donde nos encontramos siempre con el impedimento A No se perdió el teléfono a No, la cámara no grabó. Resuelvan los Para eso están, para eso estan.

Yo quiero vivir en un país donde sepamos la verdad, no en un país donde busquemos siempre el atajo, el caminito de de la B retada para creer que todo lo que no queremos ver o que no queremos saber, lo resolvemos desde una segunda línea o desde un atajo tramposo.

Ojalá que la justicia esté a la altura de las circunstancias porque vuelvo a repetir. Hemos visto todos, pero un presidente denunciado por violencia de genero. Creo que nadie, nadie, nadie podía crear que eso no podía pasar. Y nos está pasando en esta Argentina de sorpresas todos los santos días y de situaciones muy desagradables.

Ojalá que podamos dar también el arrepentimiento de los senadores que digan che la verdad, estamos fuera de tiempo y algo tenemos que hacer si pretendemos algún día que la gente vuelva a confiar en nosotros y algún día, tímidamente intentar volver ocho veinte.