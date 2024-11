Editorial Paulo Vilouta: "Ganar o perder sí, defraudar no"

Hace una semana que venimos en este programa y fundamentalmente yo haciendo mucho hincapié en que más allá que si salía a hacer o no la media sanción de ficha limpia. Lamentablemente, en la Argentina nos damos cuenta que tenemos un grupo muy corporativo de políticos que han hecho de ficha limpia, lamentablemente, un hecho sucio.

Ficha limpia. La Argentina es lamentablemente hoy ficha sucia. Y el revuelo es tal que anoche el presidente Javier Milei tuvo que contactarse con Silvia Los Peto, que es la autora intelectual de este proyecto que se calló en una semana dos veces.

Y no es un tema menor porque en la democracia el Parlamento está para parlamentar y este año ha tenido un año extraordinario. Vos me dirás si no sos de la libertad, avanza Che, Pero la verdad que no metimos un gol. Nos ganó toda un gobierno débil de treinta y ocho Parlamentarios. Y sí, pero eso es el Congreso, parlamentar, negociar, consensuar. Yo estoy con este proyecto, vos estás con el otro.

Ustedes recuerdan lo que fue la ley base, lo que hubo que recortar, lo que se cambió, que estén presentes, que haya comisiones, que veamos un congreso activo, no una escribanía donde un rey o una reina manda proyectos y a libros cerrados se levanta la mano y automáticamente como los gatitos chinos que traen fortuna, levantan la manita y dicen positivo, ese es el Parlamento, se puede ganar y se puede perder lo que no se puede defraudar y a ser la sociedad argentina vivió una profunda defraudación porque creo que todos los argentinos, salvo algunos veía este trabajo que hizo una de las consultoras en las últimas horas setenta y ocho por ciento a favor de ficha limpia, quince por ciento en contra y siete no sabe o no contesta.

Todos nos autopercibimos como personas honestas, como personas que hacemos el bien, como personas que hemos tenido un sustento educativo en nuestras escuelas y en nuestras casas. Donde hay un esfuerzo donde hay una tarea donde hay una vocación donde hay un laburo nos criamos bajo este tipo de concepto no nos criamos militando la corrupción y hoy en la Argentina.

A lo largo de siete días, en dos oportunidades, un grupo muy importante de políticos argentinos se transformaron en militantes de la corrupción, se transformaron en cómplices de los corruptos. Y no me vengan, que la proscripción y todas esas Chantada que inventamos para justificar lo que dice la justicia argentina.

Porque una cosa es que uno discuta un fallo de primera instancia y diga bueno, tengo una duda acá, pero cuando uno tiene una doble condena sabés la cantidad de jueces y de fiscales que intervinieron y no hubo uno que dijo Che, acá hay elementos para determinar, en este caso puntual, que esta señora o este señor son inocentes. Lo de ayer ha sido de un dolor para la sociedad, porque nos da lo mismo vivir dentro de un contexto de honestidad. Que en un contexto de corrupción, y no es lo mismo, no es lo mismo porque la corrupción tiene mucho que ver con lo que hoy vive Argentina.

Argentina ha tenido muy malos políticos por acciones de gobierno, pero ha tenido muy malos políticos por acciones de corrupción y hoy estamos pagando esa corrupción. Yo no puedo creer que haya ciudadanos y compañeros míos, colegas que militen la corrupción y defienda la corrupción de otro porque ni la propia están defendiendo.

Yo veo periodistas, militantes que defienden la corrupción de otros. Que la tienen toda. Y ellos tal vez no pueden pagar en las expensas, pero están tan obsesionados con defender modelos, ideas, veredas Están ciegos y han perdido el corazón. Mucha gente lo ha perdido.

A mí qué me importa si Cristina Kirchner y Mauricio Macri y Javier A mí me importa dónde vivo mi país, mi bandera, mi descendencia. Tienen hijos, tienen sobrinos, tienen familia. No les da vergüenza militar la corrupción? No les da vergüenza tener padres y abuelos que cobran miserables jubilaciones porque en la Argentina se afanaron todo. No les da vergüenza cuando ven en el hospital gente sentada horas y horas que depende de una salud pública excelente por los médicos y los enfermeros, pero donde nos falta todo porque la guita no está porque la guita se la llevaron para otra cosa. No sienten nada cuando ven las pruebas, aprender que los chicos nuestros hoy son en un sistema educativo casi analfabetos. No les duele ver que un jubilado cobre doscientas cincuenta Lucas, cuando hay gente que está cobrando privilegios, que no puede justificar?

Realmente no entiendo cómo pueden militar la corrupción de otros y no ponerse la bandera única que tenemos, que es la bandera argentina donde tenemos descendencia, donde tenemos hijos, donde tenemos familiares donde tenemos raíces, donde tiene que ser un país sano. A mí qué me importa que invente la proscripción y todas esas idioteces sublimes para tratar de justificar lo injustificable?

Ayer fue un día muy doloroso. Hay chicos que no comen cuatro veces por día. Hay gente que duerme en la calle, hay gente que no tiene futuro y tampoco tiene presente.

Porque lamentablemente la corrupción bañó a la Argentina y hoy tenemos muchos problemas la inflación, los precios, la inseguridad, Pero tenemos dos que ayer podríamos haber volteado en el Congreso de la Nación para que ningún corrupto y ninguna persona vinculada al narcotráfico pueda ocupar una banca. Y bañarse de fuero. Porque en la Argentina, increíblemente, uno puede ser un corrupto o un narcotraficante, y por los malditos fueros, seguir viviendo como si nada pasara, aguante la ficha limpia, aguante la extinción del dominio que significa devuelva lo robado.

Y ojalá que haya sido tan dura la vergüenza del día de ayer con estos diputados de la libertad avanza ocho del Pro tres cuatro de la Unión Cívica Radical, los de Pichetto, que creen que están en mil novecientos cuarenta y cinco y les da un ataque de peronismo. De vez en cuando, la izquierda argentina que vive en la calle reclamando por derechos y los derechos, también queridos amigos de la izquierda, los ganamos combatiendo la corrupción y todo aquel que ayer no se presentó desde la delirante señorita, esta diputada Lourdes Arrieta, que no sé y es una vergüenza que está en el Congreso, desde el señor intoxicado por los fiambres que no pudo estar en su banca en el día de ayer. Todos ellos se transformaron, lamentablemente, en cómplices de los corruptos y en militantes de la corrupción. Así estamos. Argentina dos mil veinticuatro.

Ojalá que haya sido tan, tan duro el setenta y ocho o más de los argentinos ayer en redes sociales, acá con nosotros, expresándose en los medios de comunicación, haciéndole sentir vergüenza que a última hora Javier Miley, el presidente tuvo que hablar con la autora intelectual de este proyecto, Silvia Lope, para decir que ficha limpia. A pesar del papelón de ayer, siendo ficha sucia, no murió y que tal vez aún estando en terapia intensiva, el proyecto en algún momento se reformula la Argentina