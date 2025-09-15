Editorial Paulo Vilouta: "Golpistas" (15/09/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días, empezando otra semana rabiosa en la Argentina,Yo pensaba lo que nos costó a los argentinos poder votar, poder vivir en democracia,No pasamos por dictaduras brutales por dictaduras sangrientas, con desaparecidos de un lado y del otro, con una violencia brutal, con esas juntas de esos desgraciados que nos gobernaron y pasamos a un régimen democrático, no sintetizado en su momento por Raúl Alfonsín como el padre de la democracia y hoy escucho algunos dirigentes, algunas dirigentes ,que tienen en la sangre componentes de dictadura militar,No, porque son golpistas, son golpistas y esto fundamentalmente será en un sector de la sociedad, porque alguien instaló alguna vez en la Argentina que los gobiernos que no son peronistas no tienen que cumplir los cuatro años o los seis anteriormente de mandato y es un error,los gobiernos son elegidos para cumplir de punta a punta su mandato,como el de Mauricio Macri, que fue elegido por la gente.

Pero acá nosotros tenemos un grupo de personas que alientan permanentemente la posibilidad de dar un golpe cuando no les gusta el Gobierno o cuando encuentran cualquier tipo de atajo para justificar su pensamiento,en las últimas horas, tres personajes se sumaron a este club,Uno de ellos fue el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, reaparecido después de mucho silencio,Felipe Sola, escúchlo,de diciembre de este año es la barrera que hace que si hubiera una crisis institucional en serio final, si la vicepresidenta toma el cargo porque la gente piensa en estas cosas, por qué no podemos pensar en voz alta.

No quiero que sea un dolor adicional, pero estoy hablando de un golpe,Felipe Solá, cuyo último dato trascendente es que ha sido canciller Canciller Felipe Solá de Alberto Fernández y estaba muy furioso porque lo echaron por teléfono en medio de un viaje como canciller a México,Lo llamó el señor Santiago Cafiero y le dijo Felipe Alberto decidió que no sos más canciller, a lo que Felipe le preguntó Santiago, tenéis idea que me va a reemplazar y Cafiero le contestó Yo, Felipe,Bueno, este Felipe Solá, de poca destacada actuación en los últimos tiempos, habla de un golpe,Sergio Berni, que anda con algunos problemitas muy serios porque está imputado por la desidia y por la impericia en la escena del crimen de Alberto Nisman,Lo único que tiene a favor Bernie, que combatió a Alberto Fernández al inútil de Alberto Fernández como presidente de la nación,se acuerda que le hacía frente con Frederick y toda esa gente que tenía uno peor que el otro.

Bueno, se sumó Bernie también al club de los del golpe,A ver,la ciudadanía entendió que Mí está totalmente agotado, que debe cambiar el rumbo y que tiene los días contados,Si no cambia el rumbo,Yo veo que la sociedad tiene mucha más resistencia para aguantar este yugo que pesa sobre sus espaldas,Tiene mandato hasta 2027, pero hay que ver si la sociedad lo puede,soportando no la Argentina se vivió esta crisis y pasó por el 20001 y en el 20001 vimos cuando la sociedad se cansó, salió a la calle y me parece que la sociedad está dando muestras de cansancio,la sociedad.

Esta muestra da muestras de cansancio,Bueno, hay que recordarle a Felipe Solá y a Sergio Berni que formaron parte de un gobierno, el de Alberto Fernández y el de Cristina Kirchner, que dejó un país empobrecido y embrutecido,mmm gente cada vez más bruta, yendo muy poco a la escuela,muy, muy precario al nivel intelectual que hoy tenemos en la Argentina son parte de lo que llevaron al país al abismo y hoy dan cátedra de economía y de moral,cuando todavía no pueden justificar que Cristina Fernández está presa por corrupta,Estos tipos hoy dan clase y además de Felipe Solá y de Sergio Berni, que andan con la memoria mal y que tienen algún gen dictatorial, apareció Sandra Mendoza, el mayor mérito de esta senadora tucumana,es que tiene el mismo nombre que la ex mujer de Capitánic y la gente dice Ahe Sandra Mendoza,No, no es la chaqueña,Méritos,Ninguno,Senadora, estuve revisando los proyectos de punta a punta,La verdad, una mujer intrascendente pero dijo lo siguiente Yo no creo que este gobierno llegue al 26/10.

Tengo mucha duda en eso porque creo que ya no da para más y aparte ya le han soltado la mano todos,la política, los gobernadores, el periodismo, la gente, la gente ya no da más y se lo dijo a través de las urnas el domingo y hay mucha gente que también la que no fueron a votar,son la gente que han votado por él, que realmente apostaron por el proyecto que él vendió en las elecciones y que está defraudada,Sandra Mendoza, senadora nacional,la verdad es que uno dice cuáles son los méritos de estos personajes para opinar tan libremente cuando un gobierno tiene que terminar si no son en los tiempos democráticos, cuáles son los modelos superadores que tiene hoy la Argentina?que eligió a un presidente llamado My ante el fracaso de todos,Yo cuando escucho a Solá, a Bernie y a Sandra Mendoza realmente,me da vergüenza y además preocupación porque digo en manos de estos inútiles estuvimos tanto tiempo y fuimos barranca abajo y hoy son los que tienen la solución, como cuando escucho a algunos macristas que hablan de la fundación pensar,le podrían haber puesto otro nombre,No pensar qué es lo que hicieron ellos para que no fuera tan mal también en su gobierno,Por eso le pusieron pensar de qué estamos hablando de un club de fracasados,que generaron que tenga que venir un outsider a gobernar la Argentina y hoy, desde el despacho del Senado Solani sé dónde debe estar y Bernie es senador de la provincia de Buenos Aires dicen cuando un gobierno tiene que terminar porque a ellos no les gusta o porque no son a fin,Qué mérito tiene esta gente para opinar?Qué modelo superador tiene hoy la Argentina para decir Che salimos con este modelo,el modelo de la inflación y de la emisión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

El modelo del gradualismo de Mauricio Macri,Yo sé que este modelo está hoy haciendo agua por todos lados,Yo sé que hoy la plata no alcanza que el 20 es 30,Yo sé hoy que estamos discutiendo un montón de situaciones, pero no escucho a nadie que me diga Che, ésta es la solución,veo una cuestión muy emotiva con el tema de la universidad pero no escucho un político opositor que diga la plata se saca de acá o lo mantuvimos hasta este momento con este presupuesto y con este dinero, nadie nos da una sola solución,solamente palabras de desaliento,solamente el recuerdo de gobierno que fracasaron absolutamente todos en la Argentina y subiéndose a púlpitos donde algunos no pueden ni acercarse,podemos discutir cuestiones económicas,Después rápidamente te corren porque el macrismo fracasó con su gradualismo y el quislerismo se fue con 200% de inflación con 50% de pobre, pero que el quislerismo de clase de moral,que el señor Graboy se haga el gracioso hablando de un proyecto del tres por ciento por la presunta corrupción de Karina Milei,Primero gravois admití la corrupción galopante de Cristina Fernández y Máximo Kirchner, que son tus guías y tus amigos,algunos creen que empatando el partido de la corrupción, las cosas están mano a mano y se termina,No se puede ser corrupto,No se puede ser cómplice de la corrupción y los quisneristas pretenden darnos clases de moral cuando tienen a su líder presa por corrupta en un caso vialidad en breve empieza a cuadrar lo de las coimas y después muchos más,realmente increíble que en plena democracia tengamos estos personajes tan, tan, tan mediáticos, pero tan poco inteligentes a la hora de tener que manejarse, que creen que si no gobiernan ellos aun en el fracaso rotundo que dejaron, hay que terminar con los gobiernos antes de tiempo se suma Solá, se suma Bernie, se suma la señora Sandra Mendoza y aparecerán muchos más,soñando con anticipar los tiempos, creyendo que tienen todas las soluciones cuando estuvieron en la cancha, lamentablemente demostraron todo lo contrario.

Tendría que haber ya que vivimos en democracia, amamos la democracia, cuidamos la democracia, algún elemento desde lo jurídico, algún elemento desde el Congreso de la Nación que marque algún tipo de normativa para todos estos personajes que están más cerca de la dictadura que de un régimen democrático en la República Argentina y cada vez son más,