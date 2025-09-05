Editorial Paulo Vilouta: "Hablemos" (05/09/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minutocomo todos los días entramos en en vez de electoral,pero ayer tuve la sensación,de vergüenza como argentino y la verdad que uno saca el pecho y yo que tengo familia en el exterior y viajo mucho y me encuentro con mucha gente que nos mira medio mal porque ustedes son todos complejos y no cumplen y tienen deudas con el mundo y siempre andan mal y gastan más de lo que tienen y son soberbios y qué sé yo y que los porteños y que no sé qué historia y uno siempre saca pecho, no y a mí la argentinidad me encanta,pero ayer sentí vergüenza porque digo dónde estamos plantados?

Dónde estamos parados?Qué pérdida de valores,Cuántas cosas de poca monta se han transformado en cosas fuertes en la Argentina o de debates de discusión,el domingo se va a votar en la provincia más grande en cuanto a cantidad de habitantes y en cuanto a cantidad de territorio que es Buenos Aires y nos perdimos la oportunidad de obligar,a quienes no gobiernan y a quienes pretenden cambiar la 69 bancas de esta legislatura carísima, eh?en la provincia de Buenos Aires,obligarlos a que estén atentos a los problemas nuestros,nos quedamos con todo lo periférico, con todo lo vulgar, con todo lo intrascendente, con esos recortes para Tik Tok, con descalificaciones, con falta de respeto,nos perdimos, por ejemplo, que este caballero llamado Ricardo Rivero Aedo, que fue baleado mientras circulaba por la Panamericana y lo asaltaron seis veces motochorros arriba de su moto,tenga la chance de tener él como ciudadano una reparación preocupado y presentándose.

Ayer habló con Guillermo Francos ante un hecho público por la inseguridad galopante que hay en la provincia de Buenos Aires,seis ataques de motochorros,Seguimos viviendo con motochorros,Alguien escuchó a alguno de los candidatos hablar de inseguridad en la provincia de Buenos Aires para este domingo?alguien escuchó a alguno de los candidatos que no tienen ser,estrictamente de un territorio para hablar de la pobreza extrema con la cual se vive,lo único que hablamos hace 24 horas de Moreno cuando vimos ese acto del oficialismo,la locura de las piedras, la falta de respeto, la incomprensión, la intolerancia,pero tal vez no abrimos temas centrales de un punto del conurbano Moreno,31% de la población con acceso al gas,El resto todo garrafa,19% tiene cloacas,El 80% de la población vive y cuando abre la puerta tiene una calle de tierra el 32% de la población vive en casas con pisos de tierrael 70 y uno no terminó la escuela secundaria,Hablamos de estos temas de esta situación tan precaria que tiene la Argentina y la provincia más importante que es Buenos Aires,No estamos en las cosas de poca monta, de poca calidad, de poco nivel,A ver si sacamos un botito más,a ver si adelantamos los tiempos para destituir a un gobierno,a ver si sabemos si la escucha,la grabó Pagano Arrieta o no sé quién estamos en todos temas de una intensidad realmente muy, pero muy baja,nos perdimos una oportunidad porque el domingo diremos le fue bien a Kichilov o a mileI y el lunes qué?más de lo mismo,ni que hablar de las últimas horas con personajes como este señor Daniel Parisini, que le hemos dado una trascendencia a las redes mediáticas como si fuera alguien importante y es un personaje de poca monta.

Es un marginal intelectual y son malas personas,porque descalifican a cualquiera,No tienen respeto por nadie,Son malos tipos,Vos no podéis hablar de una familia como la familia juez que tiene una chiquita con una discapacidad,alguien sabe lo que es tener una familia o un núcleo donde hay una persona que tiene,una discapacidad es terrible por más voluntad, por más energía,es muy complejo porque siempre está la gran preocupación.

Qué va a ser del futuro de esta persona?cuando no estén los que hoy están a cargo de esa persona y este tipo ayer con un tuit horroroso que tiene que hacer que salga Guillermo Francos a ponerle un punto final y después lo borra,Quién es este Daniel Parisini?como quién es esta diputada o senadora Senadora Cristina López haciéndose la graciosa cantando canciones de Cima,Senadora, trate de investigar,Trate de ver si encuentra alguna punta para poder comprobar o no que el Gobierno es un gobierno corrupto,ya que no lo hizo con los suyos,porque el quillermo descubre la corrupción ahora y son tan mediocres algunos de ustedes que creen que si el Gobierno o la justicia determina que es corrupto como ustedes ya está.

Estamos conformes,No tienen que estar conformes de empatar el partido uno a uno,porque no tendrían que estar en esta lista interminable de corruptos que tiene a su líder hoy presa por corrupta pero se contentan con eso, con la cancioncita con un ratito de Tik Tok, con un animal como este señor Parisi diciendo cualquier cosa Parisini,así estamos y nos perdimos una gran oportunidad de debatir los temas importantes,Por qué no podemos salir a la puerta de casa?Por qué no podemos guardar el auto si tenemos una cochera?Por qué tenemos que estar con el corazón en la boca cuando salen los chicos los fines de semana?Por qué hay tanta droga vendiéndose a toda hora y en cualquier lugar?Por qué solamente un núcleo tan chiquito termina el secundario cuando esto en el mundo ya es algo común y corriente?Por qué tenemos una precarización mental tan importante los argentinos?me parece que entramos en una etapa donde vamos a necesitar gente resolutiva,vamos a tener que exigir como ciudadanos más resultados y dejar de lado estos personajes de poca monta, ni leerlos, ni seguirlos, ni darle trascendencia,Veo en los streamings gente que tendría que dar explicaciones a la justicia por un porque fueron públicos en algún momento o periodistas que no pueden ni siquiera justificar algunos su situación personal,están dando cátedra de moral en algunos lados y están jugando una militancia realmente muy, pero muy peligrosa de un lado y del otro,me parece que entramos en una etapa donde vamos a necesitar más resultados y menos oportunistas y menos chabacanos y menos maleducados y mejores mujeres y mejores hombres, porque tienen en definitiva, a través del voto nuestro, las riendas para construir leyes, para instruir gente, para sacar gente de la pobreza, para darnos salud, para darnos educación y muchos no están a la altura,mucho ruido, mucho, mucho ruido, pero para las cosas intrascendentes, para las cosas que tienen muy poco nivel, muy poco resultado concreto, muy poco de un lado y del otro, los quiseristas condenados por corrupción y los actuales, en vez de preocuparse y demostrar si son o no corruptos, están preocupados en si el tuit lo grabó,Sí, el marido de no sé quién,Sí, la mujer de no sé cuánto no nos importa quién,nos importa saber si son más de lo mismo o si son diferentes y ojalá que sean diferentes,porque de corruptos, de chantas y delincuentes ya estamos hartos y quedamos como quedamos,me parece que la obligación del Gobierno es demostrar su transparencia si la tiene y si no la tiene, lamentablemente formarán parte del club de los corruptos,que tiene tantos socios y socias en la Argentina, aún sin reconocerlo,el domingo hay que votar, guste o no guste, haya sol o llueva.

Es un derecho que tenemos todos,La democracia es muy joven nació en 1983,no puede ser que no nos guste absolutamente nadie Y si no nos gusta nadie, podemos votar en blanco, pero tenemos que ir,no hagan el juego deste voto cargado de cosas que no van intendentes que se juegan la vida, intendentes que se ponen de concejales y no lo van a hacer,Candidatos que se ponen y se postulan y no van a llegar porque son testimoniales,Remises, micros, promesas,Yo cuando veo que le dan una bolsa de comida a la gente a cambio de una boleta me da asco,ustedes son los que deciden pero lo que no pueden decidir por ustedes otros es que vayan o no vayan a votar,El domingo es un día democrático,somos los que decidimos y somos los que elegimos bien o mal, Pero el domingo en la Argentina hay que vota