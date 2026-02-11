Editorial Paulo Vilouta: "Hagan algo por los trabajadores" (11/02/26) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días, miércoles de precios y corrupción, entre otras cosas, inflación, el gobierno con el índice nuevo le daba menos que con el índice viejo, y una discusión que por lo menos desde ese punto de vista se va a atenuar, y corrupción porque con la apertura de la feria, españolo más 18 ex funcionarios, debido y la mujer porque hace 18 años no pueden justificar el patrimonio. Alberto Fernández y sus queridos amigos brokers de seguro que nos cobraron a barbaridad, nos robaron presuntamente porque van procesados, y los cuadernos de las coimas donde han hecho como un alegato previo muchos abogados, pero no se mueve porque estamos ante el caso más emblemático y más grande de corrupción, de curros y de cohechos en la historia de la República Argentina. Pero sin duda el día pasa por lo que va a suceder en el Congreso de la Nación, porque el presidente asume lo que es el primer desafío fuerte, una semana que puede tener dos títulos, reforma o modernización laboral y cambio del régimen penal juvenil.Yo cuando hoy veo los que van a estar afuera del Congreso en tono amenazante colgando carteles con fotos de los senadores digo la verdad que poco aportó esta gente al debate ¿no? El Polo Obrero, territorios en lucha unidad piquetera, MCT, PCT, agrupaciones de izquierda, la CTA, ATE, UTEP, la CGT, sindicatos como la UOM, camioneros, sanidad, entre otros, y agrupaciones de jubilados, que pobres los usan ¿no? porque el jubilado de hoy a menos de 400 mil pesos en la Argentina tendría que bregar para que haya más trabajo, para que haya más trabajadores y para que haya más aportes porque en un futuro haya jubilaciones dignas en la Argentina. Por la falta de trabajo, por el trabajo en negro, por el trabajo tan precario que tenemos en la Argentina, hoy ellos tienen el 75% de los jubilados a veres de hambre en nuestro país, pero les van haciendo la cabeza, les van comiendo la cabeza, les van comiendo la cabeza y llegamos a lo de hoy. ¿Es la reforma ideal? No, pero es una reforma necesaria donde todos desde algún punto algo tienen que ceder para tratar de encontrar un mejor camino para ese brutal número de 43 por ciento de empleados que hoy están en la informalidad y en la precariedad permanente de la Argentina.No tendríamos que estar dudando un minuto que algo en esta materia hay que hacer. Después si vamos a discutir las ganancias de los gobernadores y la caja de los sindicalistas es otra cosa, pero para ese 43% de personas que salen todos los días les duela la cabeza, tengan fiebre, tengan cansancio, tengan ganas o no tengan ganas, tenemos que hacer algo por ellos para ver si logramos incluirlos en un futuro de algo mejor a lo que tienen hoy.

Hoy no tienen nada, hoy no tienen un solo derecho y desde un lado vemos la intransigencia de los que tendrían que hacer para que lo tengan y desde otro lado vemos la falta de compromiso de una gran parte de la población que dice bueno yo tengo mi derecho, tuve la suerte de tener un empleo, me hacen aportes para el futuro tengo una jubilación, me pagan las vacaciones y listo.Y me parece que tenemos que pensarlo con un poquito más de grandeza, con un poquito más de inclusión. Este país que habla tanto de inclusión se olvidó de incluir el 43% de los trabajadores que están en negro y que salen todos los días a la deriva con sol, con lluvia, con frío porque si no, no comen, no tienen aportes jubilatorios, no tienen cobertura médica, tienen que andar deambulando por los hospitales con turno sin turno, no tienen ningún tipo de seguridad si les pasa un accidente en su tarea, no tienen ya les decía aportes para el futuro, no tienen vacaciones, no tienen paritarias, si la inflación sube 2,9 tal vez no les tocan un peso y van con un atraso sustancial.

Por eso me parece que hoy con ver el adentro no vamos a ver grandes ideas, pero ver el afuera es ver gente que lo único que ha hecho en los últimos tiempos es presentar el recurso de la queja ante todo, pero nunca una solución.La CGT va a ser el triste papel que hace siempre. ¿Por qué? Porque logró que el gobierno en uno de los cambios que hizo a último momento, en un gesto hacia ellos, eliminó el artículo que promovía una reducción del 6 al 5 por ciento de los aportes patronales a las obras sociales. Y si a los sindicalistas no les tocas la caja está todo bien y van a seguir haciendo este papel decorativo que tienen cuando son responsables muy muy fuertes de la falta de trabajo y de condiciones en la Argentina, porque del 2011 a la fecha tendrían que haber luchado, tendrían que haber bregado para que este número maldito de 43 en la Argentina fuera un número muchísimo muchísimo menor.Pero no hay ideas. Yo veo al señor Aguiar con paros preventivos, veo al señor Pablo Moyano siempre con ese tono desafiante y fastidioso, veo al señor Piumatto que representa al sector de la justicia los privilegiados que no pagan ni siquiera impuestos a las ganancias, que también siempre están hablando de paros y nunca hablando de algún tipo de idea que uno pueda marcar un camino diferente, y veo algunos personajes como el señor Daniel Shofra, líder de los aceiteros, uno de los sindicatos tal vez con mayores ventajas en la Argentina. Escuchen lo que dijo este hombre.Si no nos podemos garantizar una vivienda digna para los compañeros, vacaciones, que nuestro hijo vaya a la facultad, que tengan las cuatro comidas diarias, que se puedan vestir a donde quieran, que tengan su propio vehículo, salud. Vamos a prender fuego en el país. No queda otra.A través de una huelga por tiempo indeterminado. Si no, esto no se va a terminar nunca más, compañero y compañera. En los tiempos de la inteligencia artificial tenemos exponentes de la burrada espontánea, como este señor Daniel Shofra, que por supuesto ha ido a la justicia, porque esto es apología.Esto que dice prender fuego el país es apología de un delito. Y este señor categoría burro que maneja un gremio en la Argentina, se ve que estuvo mucho tiempo ausente o creyó que vivió en Suiza, porque hoy vive y pide vivienda digna, vacaciones pagas, facultad para los hijos, vehículo propio para los hijos, que se vistan donde quiera. ¿Dónde estuvo querido amigo Shofra durante todos estos años?

Cuando el trabajo se cayó a pedazos en la Argentina, cuando hay 43% de trabajadores que no tienen un puto derecho.¿Dónde estaba usted? Repito, en la época de la inteligencia artificial no se puede ser tan ignorante y ser un exponente de la burrada tan espontánea como la suya. No se prende fuego un país. Hay que dar ideas, hay que traer conceptos, hay que generar otro tipo de cosas.Lo que proponen ustedes es un país de 1970 y la sociedad argentina, en un 89%, les da la espalda porque los considera, primero, que no son transparentes. Segundo, que no son honestos. Tercero, que la gran mayoría de todos ustedes los sindicalistas no pueden justificar cómo y de qué viven.Muchos de ellos con mansiones, con autos, con una vida pero brutal. Fueron a obras a un plenario, entraban con autos de 100 mil dólares y el caradura este que maneja a este sindicato hoy viene a amenazar que nos va a prender fuego el país porque quiere vivienda para todos, vacaciones para todos, facultad para todos los hijos, vehículos propios. Yo también lo quiero.Pero un día hay que arrancar y un día hay que hacer lo que no hicieron durante un montón de años, defender a los trabajadores. Hoy el 43% es responsabilidad de los políticos y de los sindicalistas argentinos. Y miran desde afuera y tenemos a personajes de este nivel, de esta categoría tan decadente desde el punto de vista mental, que lo único que hacen es amenazar.Día importante para la Argentina, tratamiento de una de las áreas delicadas, lo laboral.

Vendrán otras, seguridad de los menores, vendrán otras, la educativa, vendrán otras, las jubilaciones, porque es un país que necesita reformas sí o sí. Como estamos hoy, estamos mal.Tenemos dos caminos, intentar mejorar y estar de otro modo, seguir como estamos o empeorar aún más las condiciones de un país que hace muchísimo tiempo cayó en pobreza, cayó en indigencia y cayó en índices como el laboral, donde el 43% de los argentinos todos los días salen a la calle sin un solo derecho. Ojalá que sea un día de beneficios, que sea un día de ideas, que sea un día de parlamento, que sea un día de debate y que no sea un día de este tipo de personajes de tan poco nivel intelectual que lo único que hacen es obstaculizar permanentemente el derecho de los trabajadores y beneficiarse en forma personal.