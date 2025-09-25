Editorial Paulo Vilouta: "Háganse cargo " (25/09/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días. Por supuesto que hay un tema que nos conmueve y de cual quiero hacer referencia, que es este brutal asesinato de tres chicas argentinas descuartizadas en las últimas horas, pero brevemente quiero hacer una referencia al cierre de Estados Unidos y para mi gusto un salvataje importante que logra el gobierno argentino cuando tenía un viernes donde estaba con la lengua afuera con una situación de incertidumbre, de angustia, de un sinfín de errores, de tiros en los pies y de situaciones incomprensibles, de un gobierno que quiere ser distinto políticamente hablando a los demás, pero que tiene que entender que muchas cosas las tiene que discutir y llevar a cabo a través de la política. Por lo tanto, despejado supuestamente lo económico, la incógnita vuelve a ser política y la mayor incógnita es cuál va a ser la conducta del presidente de la nación, la conducta política de Javier Millay en los próximos 20 días cuando tenemos una contienda electoral importante.Desde Estados Unidos Donald Trump le advirtió al presidente y a los políticos en general que si no construyen, si no dialogan, esto no funciona. Por supuesto que se puede pensar distinto, por qué Millay va a tener que pensar igual que Pujaro, que Yartyora, que Mayans, que Picheto, no. Se piensa distinto por qué es la vida misma, pero en la Argentina todo es antagónico, es blanco o negro, o como yo o como nadie.Y así estamos, con un país roto y un país fundido. Dialoguen, un día va a ganar uno, un día va a perder el otro. Pero es la base de cualquier país que quiere progresar y el nuestro no progresa.El nuestro está sumido en un pozo profundo, que no solamente es lo económico, porque ayer vimos con este brutal crimen narco en la Argentina con tres chicas descuartizadas y el horror transmitido por las redes sociales que estamos a la deriva en un montón de casos. Y estamos siempre discutiendo lo intrascendente y no lo trascendente. Acá no más a 10, 15, 20 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires descuartizaron tres chicas y transmitieron un grupo narco por redes a un grupo cerrado, un adoctrinamiento.Es decir, el que haga algo en contra de nuestro negocio, que es la droga, puede terminar así. Y mataron a estas chicas de la peor forma. Pero atrás de toda esta locura, donde estamos discutiendo si Kitsilov tiene que estar en Buenos Aires porque estaba haciéndole un homenaje a Mujica, Nueva York, si el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires estaba al tanto de este tema, si la justicia actuó como corresponde porque la familia dice que cuando fuimos a denunciar el vierno le dijeron, ¡tómense a 24 horas y vuelvan! Si la Ministra de Seguridad está al tanto que estamos repletos de extranjeros narcos en la Argentina y que hay que sacarlos de una patada rápidamente en el culo afuera del país y terminar con esta vergüenza de tener un montón de delincuentes que vienen a instalarse a la Argentina, si el Intendente de la Matanza alguna vez habla porque parece mudo, o la Vice Gobernadora, que es una mujer tan cercana a la Matanza alguna vez, pone un poquito de ovario en algún tema.¿Dónde está Magario? ¿De qué habla Magario? ¿Es una testimonial? ¿Por qué ahora vamos a empezar otra vez con la estupidez política? Si este gobierno le presta atención a las mujeres y las cuida, si no las cuida, si el Ministerio, si no el Ministerio, si Kitsilov, si no Kitsilov, allá se llama Oferia Fernández, que es legisladora del Grupo Gravois, dijo esto sobre lo que era el funcionamiento del Ministerio de la Mujer creado por Alberto Fernández, un pegador de mujeres a su propia esposa creó este ministerio ficticio que según Oferia Fernández cumplía este rol en la Argentina. El Ministerio de la Mujer, de lo que sirve, básicamente es de concentrar poder bajo una sensibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Que es un lugar que cualquier mina de la Argentina puede ir y saber que hay un pedazo de poder que va a jugar para ella de la manera que pueda para resolverle el problema.Eso fue lo contrario a lo que pasó con el Ministerio. Fue lo contrario. Yo no paraba de recibir miras que rebotaban del Ministerio de la Mujer porque Iván, con un caso concreto, sobre el que el Ministerio no tenía jurisdicción específica y lo que le respondés no tenía jurisdicción específica.Yo no me ocupo de las políticas purgas no de resolver un tema. Eso tenés que ir a hacerlo en la oficina que está hecha para eso. ¿Qué pasa con la oficina que está hecha para eso? Es una mierda esa oficina.El Ministerio tenía que ser una institución de mentira prácticamente en la que tengas otras normas o cosas. Y yo recibía casos terribles como legisladora sin tampoco ninguna capacidad técnica ni ninguna jurisdicción y con poder los resolvés llamando por teléfono un tipo. ¿Por qué vos puedes llamar por teléfono un tipo y esa mina no? Oferia Fernández.Ministerios de porquería que no sirven para nada solamente para juntar vagos, vagas, niocis, sueldos y militantes y necesitas una cuotita de poder. El poder que pueden tener los ministros de seguridad de la provincia, de la ciudad, la ministra Bullrich, el señor Kichilov que tiene un desastre en materia de inseguridad la provincia de Buenos Aires y todos los que quieran trabajar para resolver la vida de la gente porque Brenda, Morena y Lara que son estas tres chicas descuartizadas por el mundo narco estaban a la deriva como la mayoría de las mujeres argentinas y un montón de hombres que viven sumidos en un cóctel que es lamentable. Pobreza estructural tal vez nos dimos cuenta cuando Milay fue a Moreno hacer el acto lo que era Moreno y vimos lo que es Florencio Varela en el día de ayer prostitución adolescente donde un montón de chicas y chicos en la Argentina sin oportunidades y con familias semidestruidas donde de cada 18 no llegan a fin de mes viven de la prostitución con los riesgos que genera esto no por la profesión, con los riesgos que genera esto mire cómo terminan estas chicas autoridades ausentes es verdad que hay intendentes del conurbano que viven en Puerto Madero o en otro distrito que no es el suyo pueden ser tan atorrantes porque son mudo, no lo veo nunca Fernando Espinosa no veo la señora Fernández Verónica Magario por la cuestión de empatía, Magario Hable murieron tres chicas de su zona, de su lugar bandas narcos por todos lados bandas narcos por todos lados una marginalidad estructural gente que se acostumbró a vivir en calles de tierra sin cloacas, sin agua encerrada en la casa porque es todo un desastre porque si no son los narcos, son los chorros si no son los chorros, son los motochorros si no son los motochorros, son los adolescentes venta descomunal de droga los vecinos, ayer viendo las señales de noticia le contaban a todo mi colega que es infernal la droga que venden el conurbano no lo sabe nadie no lo sabe nadie, actúa a alguien después de lo que pasó que sirve no solamente para sumarnos al dolor de estas familias sino también como llamadores y sé dónde estamos viviendo político que se tira a los muertos que Quichilófe está en Nueva York que vos no das bola, que vos estás acá que vos estás acá, que vos tenés que dar la cara que vos tenés que opinar los juegan en forma electoral y muchos que no hablan han tomado la costumbre de creer que sin hablar el problema no existe hoy tendría que haber una conferencia de prensa entre el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires el ministro de seguridad de la ciudad el señor Fernando Espinosa y alguna autoridad de la gobernación para explicarnos qué pasó con estas chicas pero no hablan y la responsabilidad es nuestra porque no exigimos yo veía cómo vives a gente ahí en Florencio Varela tapada de rejas, de cámaras, de perros con la angustia que los chicos no pueden salir a la calle porque venden falopa toda hora y en cualquier lugar lo ve todo el mundo lo sabe todo el mundo pero no lo ven y no lo escuchan los que tienen que tomar decisiones una pobreza estructural que no solamente es de bolsillo no se embrutecieron no llevaron a un extremo de conformar una parte de una sociedad que hoy vive simplemente porque el aire es gratis porque no tiene nada no tiene argumentos sólidos en lo moral y no tiene argumentos sólidos para poder crecer mínimamente en lo económico hoy se conoció que un chico en la Argentina en tiempo y forma para terminar el secundario tarda un tiempo exponencial y de cada 100 chicos en la Argentina el secundario en tiempo y forma lo terminan solamente el 10% mientras tanto estamos discutiendo si Kichirov está en Nueva York si la vicegobernadora hace algo o no hace algo si la justicia tendría que haber tomado o no la denuncia el último día viernes mientras discutimos todo este tipo de situaciones las bandas narcos dominan gran parte del gran Buenos Aires era un problema de Rosario es un problema de Argentina y es un problema del conurbano bonaerense