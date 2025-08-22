Editorial Paulo Vilouta: "Hartazgo" (22/08/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días,Por supuesto que voy a arrancar con un tema,Yo no, no, no hago de los temas personales,temas periodísticos,Pero ayer estábamos trabajando pero nosotros trabajamos mucho para el programa,No es que venimos acá un rato y nos vamos,porque en las últimas horas trascendió un audio muy preocupante, el señor Diego Espagnolo en Andy, que es la Agencia Nacional de discapacidad en un momento muy difícil, no, porque yo ayer me quedé conmovido escuchando a una mamá de una persona con una discapacidad y el gran problema que tienen los padres cuando tienen este tipo de situaciones es pensar en el futuro,Quién se va a hacer cargo de lo que ellos están hoy manejando, que es asistir a un hijo a una hija que tiene un problema serio,en su salud,esta gente vive con dolor, cargando mucha energía, poniendo el alma y cuando uno escucha ese tipo de audios que hablan de presuntas coas y demás, entra en tensión más que la mayoría de la gente votó a Javier Milei como consecuencia del saqueo del killerismo.

No, hoy tienen a la líder presa por corrupción en un solo caso faltan otros ahora analizar que son muy importante,entonces desde el hartazgo, la gente decidió Oche, hay que hacer algo distinto y en ese distinto, lo que tiene que lograr este gobierno es ser muy, muy prolijo primero, porque no hay que robar y segundo, porque hay un hartazo a la corrupción,Hay un hartazgo al robo,Hay un hartazo al enriquecimiento personal de unos pocos que tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso y no caer en este tipo de situaciones,Ayer tratamos de tomar contacto con la gente de Andy para que alguien nos cuente qué está pasando y están muy fastidiosos y muy molestos porque supuestamente yo estoy haciendo comentarios que no le gustan,Lo lamento profundamente en el alma, Señores de prensa de Andy, que me importa un bledo si a ustedes les gusta o no les gusta lo que digo,hay un sucesor,prometen una auditoría,Los audios fueron peritados por una empresa especializada llamada Block Box.Espero que no les moleste la información que los comparó con registros públicos del señor Espagnuolo y determinó que hubo evidencia que las grabaciones fueron emitidas y que el señor Españuelo es el que dice lo que dice y habla de Coimas en ese audio.

Por otro lado, estimados amigos de Andy, sería realmente interesantísimo que nos cuenten qué es de la vida de Daniel Garbellini, que también lo desplazaron a quienes esos audios califican como un delincuente en el manejo de la caja de la agencia,Un delincuente manejando la caja de la agencia,Sería bueno saberlo hoy tempranito,se lo dije por ahí estaban porque seguramente se deben despertar tarde,No, porque si tardan más de 24 horas en resolver o en dar a conocer una opinión sobre el tema Diego Espagnuolo por ahí no madrugan mucho,Si necesitan algún periodista, amigo, yo se les puedo dar el whatsapp,Seguro que lo tienen porque lo llaman a cada rato para difundir algún libretito de estos que a ustedes les gusta y decir que van a hacer una auditoría y que todo es mentira y que todo es campaña,Me llaman yo tengo canales de cable, streaming, gente que los puede favorecer y no hay ningún tipo de problema.

Pero acá no hacemos ni 678 ni 876 y si quieren dar a conocer una versión que no conocemos,Llamen, pero hagan algo porque más de 24 horas en un presunto caso de corrupción y están con vamos a fino con la boca cerrada, con la boca cerrada y se dedican a hacer prensa,Menos mal, no tema senadores,Ayer veía a los senadores argentinos que creen que vivimos en Suiza,No.

Entonces rechazan todo,No?Qué vialidad nacional que in que que el Instituto del Teatro,Qué datos genéticos me parece fantástico,Lo que no sé dónde están los fondos y dónde hay que encontrarlo,No, realmente me llama la atención pero automáticamente en medio de esta situación de tanta preocupación que tienen estos senadores argentinos por los jubilados por los discapacitados por Bahía Blanca,gente que no se dedicaba ni se preocupaba nada porque fueron levantadores de manos sistemáticamente en otros gobiernos.

Ayer se aumentaron otra vez los sueldos y la verdad que es una vergüenza,Es una vergüenza,Los argentinos no ganan 10 palos y pico los argentinos,Hoy estoy haciendo un pequeño sondeo con nuestros oyentes,Mire lo que me contaron 1000000600 Luca 820 empleado de comercio 1100,el 20 del mes es el 30,el señor Machanz que dice que no le alcanza la plata,El señor Machanz a ver, escuchemos al señor Machanz, empleado de Infrán y de Cristina Kirchner,A ver este senador qué problema tiene,Hace un año que me están diciendo que voy a ganar nueve o 10000000 de pesos y cada vez que voy a revisar mi cuenta me hago elvocho y veo que ni siquiera alcanza la mitad,no se haga tanto el bocho Manz, eh?ponga los pies en la tierra y si no llega a la mitad, estará llegando a cinco y pico mal no le va, eh?

Hay que pagar ganancias,Hay que pagar jubilación porque con todo lo que usted reclama desde su banca para todos los argentinos, eh?porque siempre ha sido un senador muy cercano a la gente,Hay que pagarlo con impuestos,Bueno, mala información para los senadores argentinos que después son repudiados por la gente,No solamente ganan 10000000 y medio de pesos en breve,sino que también les pagamos aviones,Le pagamos por el traslado, el desarraigo y les pagamos comisión de no sé qué por presentación,No sé qué payasada una suma importante,Pero ayer me puse a trabajar porque la gente Andy se cree que somos vagos como ellos,Me puse a trabajar sobre la actualización por parte de la Dirección General de Recursos Humanos para ver cuántas personas dependen de cada senador, porque atrás de senadores hay asesores, asesoras,parásitos,uno montón de gente que no sabemos para qué corno están, pero que cobran y le tenemos que pagar todos los meses con nuestros impuestos,El señor Masan tiene a su cargo 36 personas,36 personas Manz y no te no te alcanza la plata 36 incluso la familiar, por supuesto,una tal Celina Manz.

Vayas a ver qué capacidad tiene,Debe ser seguramente muy lúcida en alguna materia para poder asesorar al señor José Machanz 36 Óscar Parrilli 20, Mirá, Parrilli, eh?20 tiene ahí Martín Luste ocho, eh?No es un número para decir bueno, pero ocho,Gerardo Montenegro 32,Yo me puse a buscar,Digo a ver los proyectos que presenta este hombre no debe ser de una lucidez realmente increíble,No pocas luces 32 personas que lo asesoran y lo asisten,El radical Abad 20 Abad bajemos un poquito, eh?Bajemos un poquito,La verdad es que estamos muy alto,Bartolomé Abdala 12,la señora Alicia Kirchner tiene 18 que la parió 18 número lindo, eh18 asesores, asesora.

Qué sé yo?Algunos seguramente Che Alicia, no tenés su lugarcito para mi hijo que está vistec la burro y tráelo al Senado,Lo ponemos acá,Total cobra 500600700800 Luca,No hay problema,Carolina Losada cuatro poquito, eh?cuatro,Así que ahí andamos,No con los números realmente,desbordados en un Senado que veremos qué pasa en diciembre, cómo se confecciona, pero que dan un poco de vergüenza,No, porque los argentinos enloquecidos haciendo cálculos,Hoy cargo naftac,El 20 es el 30,Mañana este supermercado pasado hago esto.

Hago malabares con los chicos, el colegio, el transporte, todo y estos tipos se quejan porque no les alcanza la plata y todos los meses nos dan,algún disgusto para terminar brevemente una alusión a lo que fue la noche demencial en Avellaneda,porque escucho a los ministros tirarse las culpas de un lado y del otro y digo qué mal que estábamos no hacen política de todo y no nos dan una respuesta clara de lo que pasó en esa cancha,Un ineficaz operativo de seguridad con fallas tan insólitas que llaman la atenciónporque cualquiera puede tener más capacidad que los organizadores de esto,No hubo pulmones,No hubo barreas de contención en la tribuna sur,No intermedió la policía cuando empezaron a tirarse objetos, no autorizaron el ingreso de infantería con grupos de contención,No intervino cuando la barra brava oficial saltó por la zona de las piletas e ingresó por el anillo interno a la tribuna visitante,Hay un fiscal ahí, el doctor Mario Siso,Vamos a ver qué resuelve y por favor,el fútbol argentino no está para tener visitantes,Ya lo sabemos,Por qué,Porque salvo Tribuna asegura que para 16000 personas nunca se hizo nada.

Estamos repletos de barras bravas,Estamos repletos de gente violenta,Estamos repletos de gente con adicción,Estamos repletos de dirigentes cómplices,Estamos repletos de policías que miran los partidos y no resuelven absolutamente nada,Ayer alguien nos hizo creer que la Conmebol es casi nuestro Ministerio de Seguridad y que dependemos de la CONMBOL para que se haga algo en materia de seguridad dentro de un partido,Avísenos si es así así cerramos el ministerio rajamos un montón de gente que no debe tener funciones y desde Paraguay, en la CONMbol manejamos el fútbol de Argentina,Ah, otra cosa,La policía, por favor,Ayer mucha gente decía cuando llueve y nos reventamos bajo el agua no podemos entrar con el paragua,No podemos entrar con la botella de agua mineral porque con la botellita y la tapita podemos hacer no sé qué cosa,en la cancha de Independiente entraron con facas, con cuchillos y con bombas destruendo y todavía no quieren dar clases de cómo se hacen los operativos,Lo desta noche demencial fue ineficaz con fallas tan insólitas que realmente llaman llaman la atención porque son muy torpes o porque hacen cosas que no tienen que hacer