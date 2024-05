Editorial Paulo Vilouta: "Hay momentos y momentos"

Me tomo un minuto, como todos los días hacer Fue un día de altísimo impacto dentro de nuestro programa por lo sucedido entre Pedro Sánchez y Javier Milei. Por supuesto que algunas cosas se fue atenuando. Ni las ciento setenta y siete empresas españolas que están en Argentina se van a ir. Los veintidós mil millones de dólares aproximadamente de capitales españoles, el Argentina se van a ir.

Pero si lo que vino y se va a quedar es esta sensación permanente de la confrontación y el conflicto. A mi realmente muy poco me importa si el señor Sánchez quiere ser el lider de no sé que a nivel europeo y si Javier Milei quiere transformarse en un líder de derecha en el mundo, yo lo que pretendo es que Javier Milei gobierne la Argentina y tenga éxito, porque cualquier presidente de que tenga éxito en la Argentina va a ser el éxito de todos nosotros.

Como estamos metidos en grietas permanentes y cuando se algunas extingue, renovamos otra alguna, esas también ja se y pasar de moda y con poco valor y con poco peso. Y son más de una cuestión histórica que una cuestión de de de lo que hoy vive y siente la sociedad argentina.

Pero como somos especialistas en edificar grieta, muchos creen que ojalá que le vas a mal Así viene no sé quién y nos pasamos la vida muchas veces deseando malos gobiernos que en definitiva tiene que ver con nuestro presente y con nuestro futuro y el futuro de los hijos y de todos los que forman parte de una sociedad argentina que está muy golpeada.

Está pasando un momento dramático desde hace décadas. Pero profundizado en los últimos veinte años con sesenta por ciento de pobres? No sé, me parece que no estamos para juegos. No estamos para romper la frontera para ver si mi leí en el mundo de dijimos lo primero a lo nuestro y veamos cuáles son nuestras ventajas. A sumamos nuestros problemas internos.

Pues veremos si Milei es un líder en el mundo como en algún momento Cristina Fernández era la líder con No se quieren Concha de con Evo Morales con Lula Piense Moshe lo nuestro Tenemos siete mil quinientos problemas por minuto para estar distraídos en algo que no tiene el más mínimo sentido.

Hemos tenido muchos conflictos en estos primeros meses de Milei. Con relaciones exteriores que no han sumado. Y yo pienso en lo que les planteaba hace un rato la cantidad de empresas, la cantidad de ingreso de dinero Después todos se su avisa después todo sigue.

Nadie va a romper un vínculo que es irrompible entre argentinos y españoles porque este es un vinculo irrompible. Acá hay raíces españolas en la Argentina más allá de los circunstanciales que son el señor Sánchez y el señor Milei con Gustavo Petro, presidente de Colombia. Milei lo trató de comunista asesino Con Lula da Silva hay una relación casi rota hoy con un país hermano vecino y el principal socio comercial de la Argentina.

Rápidamente ustedes que tan acostumbrados al juego del pasado me van a decir y Bolsonaro y Alberto Fernán pasó lo mismo, pero mediaba Daniel Scioli porque Fernández y Bolsón Haro no se saludaron nunca. Al contrario, se insultaban. Pero Milei nunca habla de Lula. Lula no vino a la Argentina Milei No fue Brasil. Si el comercio. Por supuesto que sigue. Pero merecemos una mejor relación con Brasil gobierne quien gobierne.

Porque en estos países, al igual que en Chile, hay otro tipo de alternancia. Y un día gobierna base LED. Y un día gobernaba Piñera y después volvió a base Leti. No pasaba nada porque porque tienen una estructura de país distinta. Hay pilares que son inamovibles por el bien de los chilenos o por el bien de los brasileños. Gobierne Bolsonaro gobierne Lula.

Acá no vengo yo rompo todo porque el anterior, el anterior, no existen. Viene otra o viene otro. Rompo todo y así estamos en el fondo del bar En la primera vez Andrés López Obrador, Presidente de México Miley Los amo Patético otro problema con los mexicanos con China que nuestro gran socio segundo gran socio comercial Miley dijo que no habla con comunistas. Tenemos que recuperar un préstamo ahora que han dando vuelta por ahí y Milei va a tener que aceptar, entre otras cosas, También la represa de Santa Cruz o algo para estar un poquito más claros.

Nos pasó lo mismo en Estados Unidos con vaivén Miley viajó a Estados Unidos a deseando el triunfo electoral a su rival, que Donald Trump enrareció una relación bilateral donde en un momento parecíamos que estábamos con el sector demócrata.

Que vaivén porque porque maneja sin duda el ánimo del Fondo Monetario Internacional Bueno, una pequeña síntesis de la gran cantidad de desórdenes que tuvimos a nivel mundial.

Hoy con el señor Sánchez repito y lo dije hacer tampoco el Gobierno español opina. Agua bendita porque el secretario de Transporte del mito del transporte descalificó a Javier Miley diciendo que es un adicto y no corresponde este tipo de agravios No corresponde tan tampoco tratarlo y y decir que es una mala persona, que es un odiador, pero descalificarlo con la adicción realmente fue mucho España.

No pido disculpas Argentina no pide disculpas Y en el medio un montón de gente que se angustia porque piensa que vamos a tener un problema mucho mayor con con España, que es un un país y en la patria madre, cueste o no, para algunos decirlo o mantenerlo.

La actualidad van cinco meses y pico de gestión, poco se está consiguiendo desde el punto de vista Congreso. Es increíble que llegamos al mes de mayo y el sábado vamos a tener actos. Si pacto no. Y la verdad que tendríamos que haber trabajado. Y esto hablo de los diputados y los senadores con mayor prontitud y mayor rapidez para poder llegar a un pacto de mayo que no era inclinarse y decirle todo que sea el Gobierno. Pero para sentar cuatro o cinco cosas que él Argentina tienen que ser inamovibles. Revisar la educación que tiene que ser pública, que tiene que ser ordenada y con controles, ordenar la salud que hoy está pasando. Un momento dificilísimo en la Argentina, donde hacer un informe internacional y otro nacional.

Decían que muchos chicos están enfermos por la falta de agua, por la falta de cloacas, por la falta de servicios básicos en la Argentina, trabajar seriamente en un compromiso democrático y entender que hay que trabajar también conjuntamente en un tema como ese Israel para bajar la inflación.

Gobierne quien gobierne. Ahora vengo ocho y en mi tono ahora vengo ocho y no emito. Ahora vengo yo. Gasto todo. Ahora vengo yo. Ahorro todo, Algún tipo de plan algún tipo de pacto. El sábado no va haber pacto de mayo. A cambio tendremos un acto con con un cabildo que ser recordando el presidente deba hablar a la gente congregada en el lugar, pero no lo pensado y no lo deseado.

La verdad que es una pena porque no encuentro en el Senado de la Nación en estos momentos y tampoco lo bien. Diputados, idea superado horas. A mi no me alcanza con que me enganché. No privaticemos aerolínea de decirme cuál es el plan o decirme cual es la estrategia para hacer de una empresa pública con más de once mil empleados, algo eficiente y que no de pérdidas permanentemente.

Y lo mismo con todo. Pero no hay una sola idea, está el juego de La Chicana. Hasta el juego de la descalificación está el juego permanente de la falta de respeto entre todos los políticos argentinos para no llegar absolutamente a nada.

Y para cerrar el minuto, hoy se anuncia un acto donde el presidente de la Nación va estar presentando un libro y luego formará parte de un show musical o algo por el estilo Son.

No sé porque soy una persona de un humor, no le voy a decir extraordinario Pero un humor más cercano a la alegría que al malhumor general, pero esto me pone de mal humor y no me gusta. Yo sé que muchos de ustedes hoy que me están escuchando a Javier Milei ven todo bien, A mí no me gusta hoy y voy a tener que hacer un asterisco y mirar para atrás porque no hago esto permanentemente, pero se lo voy a contar para que se queden tranquilos.

Y no es que me cambió el humor en este dos mil veinticuatro. Nunca me gustó cuando escuchaba o cuando veía presidentes que salen del protocolo y me gusta cuando un presidente, una presidenta, sale de un protocolo para contarnos algo que tenga que ver con nuestro bienestar o que no que nos marque una cercanía o que nos marquen, que son sencillos como todos los argentinos o que son austeros o cuenten algo de su vida.

Pero entrar en esta costumbre de cantar y bailar a mí nunca me hizo gracia. Nunca me gustó escuchar Alberto Fernández cantando esos temas de Litto Nebbia me producía una depresión, pero pero impresionante Macri cantando con Gabi la Michetti el ya que asumieron can canciones de civil da en el balcón de la Casa Rosada con lo que significa ese balcón Menén- cantando tangos o bailando árabe en el programa de Mirta Lo recuerdo Cristina Fernández en un momento que había una situación dramática en Tucumán bailando con Moria Casán en un acto.

La verdad que no me causa gracia y no me acerca a los políticos argentinos este tipo de situaciones, como tampoco me va a acercar hoy ver a Milei cantando en el Luna Park. Yo quiero a Milei gobernando y deseando en el mejor de los éxitos, porque va a ser mi éxito y el de todos los argentinos y después el que venga o la que venga a futuro. A todos les tiene que ir bien. Porque estamos todos metidos en este mismo barco, pero me parece que hay momentos y momentos. Le va a encantar ver, lo mira y cantando.

Creo que hay momentos y momentos y este es un momento delicado, por lo que estamos viendo emisiones con el tema de los labura antes ahí los docente, la policía, el escándalo que tenemos con España, una ley de bases que no arranca nunca, que si no es ahora la semana que viene, que será junio, que será Julio y que es importante. Porque hay que modificar leyes laborales. El ese, fiscales, el Argentina hay que la flecha Thor sala para arriba, no siempre para abajo. No estar en esta decadencia absoluta, que el único empleo que hay se empleo público y que los comedores y que la plata y que los planes su quiero otra Argentina diferente. Y me parece que no es momento. Cuando se han cerrado dos, cientos, setenta y cinco mil escasas de ahorro vinculada a lo que es el pago de sueldos significa que hay gente que perdió el sueldo también Hay momentos.

Tenemos que estar ahí, en la, en la trinchera y tenemos que ser un país, haciendonos respetar y mostrando los dientes cuando hace falta. Pero me parece que no es momento porque no hay nada ni para festejar, ni para esbozar sonrisa ni para matarlos de risa, porque estamos en un momento difícil y delicado.

Por supuesto que no hay que poner un dramatismo extremo y no hay que caer en las cuotas de mal humor. Pero así como no me gusto nunca, ni Alberto Fernández cantando, ni Cristina Fernández bailando, ni Macri cantando, ni Micheletti cantando, ni Menen cantando ni nada de este tipo de shows que no hacen a la gestión.

Tampoco me gusta lo que va a pasar esta noche, no me importa similar y canta bien si canta mal, si es gracioso o no es gracioso, me parece que el momento no amerita este tipo de situaciones con tanta anticipación con tanta programación de lo que va a pasar hoy en la presentación de un libro del Presidente de la República que se llama Javier Milei. Repito, no me gusto nunca. No me gusta ahora y estoy convencido ya de antemano se lo digo que no me va a gustar.