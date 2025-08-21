Editorial Paulo Vilouta: "Hechos a modo electoral" (21/08/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días,Ayer vivimos un día brutal en la Argentina desde El.de vista emocional,donde todas las cosas pareciera que son a todo nada, no con una fiereza, con una brutalidad,Todos los temas los tratamos desde los extremos y en muchos casos, sin detenernos a pensar las cosas como son,dos temas tan sensibles como es el tema de la discapacidad y el tema de los jubilados se transformaron en hechos a modo electoral.

Por qué?Porque votamos en breve y porque gran parte de nuestros políticos argentinos creen que la desgracia de muchos genera y atrae votos y los que gobernaron hace poco tiempo la Argentina y no supieron resolverlo,porque en el gobierno de Alberto Fernández, los jubilados pid perdieron 150% de poder adquisitivo y yendo un poquito más lejos en el Mauricio Macri 119,hoy parecen ser los dueños de todas las soluciones,Por supuesto que con billetera ajena, porque la administración es la de otro presidente que planteó desde que llegó la necesidad de hacer un equilibrio fiscal como consecuencia del descalabro generalizado de las cuentas en Argentina,metimos 4000000 y medio de personas sin aportes,ransformamos las jubilaciones en jubilaciones de pobrismo de indigencia,creyendo que entregando tan poco dinero a tanta gente estábamos entregando y otorgando un derecho revolucionario.

Lamentablemente, no salió así gente que está en la indigencia y que no puede comprar remedios, medicamentos y tener una vida medianamente digna porque ya digna, completa sería absolutamente imposible,con juicios para mejorar los haberes con dilaciones a propósito, porque saben que los jubilados tienen menos tiempo de vida,Entonces eché dilatémosle los tiempos así a ver si éste o esta se muere y no le pagamos,Esa es la frialdad y la crueldad del sistema argentino,Ni que hablar del tema discapacitado, no donde la Argentina de tener 60000 personas con problemas, pasó a tener 1200000,alguien nos puede explicar qué pasó en la Argentina para tener este número escandaloso,Tuvimos una guerra,Gracias a Dios.

No tenemos volcanes en erupción que producen tragedias y desgracias,Gracias a Dios no terremotos,Tuvimos el dramático allá el siglo pasado en San Juan tocamos madera,La verdad nos va bastante bien,Tsunami,Gracias a Dios tampoco tenemos.

Pero qué tenemos?Corrupción generalizada,entonces alguien instaló Che,Empecemos a otorgar pensiones total,Vos cómo estás?Yo estoy 10 puntos,Bueno, acepte pasar que tenés alguna dolencia,Presentamos una radiografía trucha, un análisis total,Los médicos viste los psicólogos, los psiquiatras,Tengo un amigo que te arma la carpeta 100200000 personas qué le decimos al que realmente tiene un problema de salud a la persona discapacitada o a su entorno,Saben lo que es ser mamá o papá o acompañante o abuelo de un discapacitado,escuchen el testimonio de esta señora que ayer

Una mujer con un hijo discapacitado y que votó a Javier Milei y que sabe que saquearon a la Argentina pero tiene un problema más allá de la energía que le pone para cuidar a su hijo,Sabe que el día que se muera ella y su marido, alguien tiene que cuidar de ese hijo,qué hacemos con este tema tan sensible?No 1200000 inventados y 60000 que padecen una cosa realmente gravísima,Y acá el Estado, como les planteaban el día de ayer, no significa estar cerca entregando platas, subsidios y palas de corrupción,El Estado también,Y esto lo tiene que entender.

El Gobierno significa tener empatía,significa tener interés, poner la oreja, poner cercanía, ser solidario, estar cerca de esta gente que tiene problemas muy serios para terminar el minuto,Ayer tuvimos dos noticias de altísimo impacto la detención de este señor Ariel García Furfaro,fentanilo legal que mata en la Argentina, porque si fuera como pasa en Estados Unidos, en otras partes del mundo, la ilegalidad, la adicción, pero en sanatorios, clínicas y hospitales con médicos de primer nivel, con enfermeras de primer nivel, con ampollas de mal nivel de fentanilo,la gente muere realmente increíble.

Sería interesantísimo más allá de marcarle las responsabilidades a este señor saber cómo logró,pasar de una verdulería a uno de los laboratorios más importantes de Argentina y a tener tanta, tanta influencia y tanta injerencia,Y digo verdulero, como puedo decir periodista, como si yo mañana manejo uno de los laboratorios más importantes de la Argentina,A ustedes seguramente les llamaría la atención y otro personaje, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad,este nuevo nombre, el señor Spagnuolo, encargado de la política pública de contención y ayuda a las personas con discapacidad y el audio de las coimas,otra vez una investigación periodística, eh,No una investigación por parte de un político o por parte de la justicia,uno aprovechamiento brutal ayer en la Cámara de Diputados, porque muchos, en vez de preocuparse por el origen de la cima, cómo venía la coima, dónde iba la coima?Lo único que quería es sacar algún rédito electoral,Algunos acá me dan ternura,No, porque nunca pudieron reconocer la apabullante corrupción quisista.

Tienen a una ex presidenta presa,pero siempre están tratando de encontrar alguno para sentir un poco de alivio, porque en el fondo deben tener tanta tanta culpa por lo que han hecho en el país,No dejen de robar de un lado y del otro,La Argentina merece otro tipo de vida,Queremos gente que esté capacitada y gente con certificado de honestidad,Señor Espagnuolo, de una explicación lógica a estos audios porque parece que cuando le preguntaron no lo recordaba o no sabía,Dejen de robar,basta de meternos la mano en el bolsillo a las argentinos.

Ya nos bancamos la tragedia de 11 ya nos bancamos vialidad, la obra pública para robarnos de punta a punta con esto que hay que hacer rutas y no sé cuántas cosas para inventar a un Lázaro Bez y llenarse de guita,basta de cromanión,Basta del soterramiento del Sarmiento y enterrar 427000000 $ cuando hay médicos que no cobran y chicos que no morfan,Basta de sueño compartido con Eve Bolafín y toda esa banda de ladrones y basta de milagro sale y todo este tipo de personajes lamentables que hicieron de la Argentina una cloaca,una cloaca moral.La justicia tiene que estar a la altura para seguir deteniendo, poniendo límites y marcando que de un lado están los delincuentes, los corruptos y de otro lado, como esa pobre mamá que escuchábamos hace un ratito, la gente que siente la gente que le duelen las cosas y la gente que pone el alma todos los días por una Argentina mejor