Editorial Paulo Vilouta: "Hilo invisible" (20/05/25) #Vilouta910

Me tomo un minuto, como todos los días aquí en nuestro programa.

Muchas, muchas gracias por seguirnos Muchas gracias por la confianza.Muchas gracias por acompañarnos y por estar también ahora viéndonos a través de YouTube.

Como todos los días, vengo tan despeinado que cuando me veo, digo a la pucha hay que levantarse más temprano y ponerse ponerse bien Bueno, por supuesto que hay dos o tres temas que que me van a seguir ocupando la semana No coincido con el presidente Javier Miley, que el tema ficha limpia fue una fantochada y que contó con La Nucia de muchos periodistas Porque yo soy un ferviente admirador de ficha limpia y quiero un futuro sin tantos corruptos en la Argentina. Y no, no formé parte de ningún club para promover algo que no lo veo desde el lugar que lo ve el presidente de la Nación Punto número dos El tema de las inundaciones Me parece que hoy martes, después de lo que pasó este fin de semana, tendríamos que tener al ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires reunido con el Gobierno nacional, a ver qué solucionamos y qué hacemos, porque estoy harto de vivir en un país donde los únicos gestos que veo de corazón son los de la gente y más allá de los gestos de la gente, creer que solucionamos inundaciones, sequías y problemas de la naturaleza, sin obras serias, interesantes y juntando colchones de agua mineral y chapas.Realmente me marca que estamos en un país muy decadente y que pone parche a todo y que no busca una solución concreta.Si en la obra pública hubo monumentales con la señora Bonafini y años compartidos con la señora Milagro Salas robándose todo en la provincia de Jujuy con ese desastre que armaron en Plan Vivienda y con el señor Lázaro Báez más la anuencia de Cristina Fernández, la culpa no la tiene el cincuenta por ciento de la provincia de Buenos Aires, que está bajo el agua porque llovió mucho, porque hay un cambio climático.

El otro punto que después lo vamos a tratar a propósito del tema de la ficha limpia y a propósito de la gente que metemos en las cámaras y a la legislatura.Luego voy a hablar con mis compañeros porque hay una gran preocupación en muchos ahora porque ven a este señor Salvatierra, Pitu Salvatierra, que ingresó a la legislatura, cumplió con la ley.

Es necesario que gente que haya cumplido con la ley esté en la legislatura o no.Sabíamos que votamos a una persona que tuvo serios problemas con la ley, como el caso puntual de la candidata, hoy legisladora de la izquierda, una antisemita que llega a la cámara y que tal vez mucha gente la votó sin conocer esto Después lo tratamos y después lo hablamos, pero quiero hablar un minuto de los soberbios de la semana Vieron que hay un hilo rojo El hilo rojo dice que une a dos personas de corazón a corazón y que son esos amores indestructibles.Es como que estamos atados todos en la vida con un hilo rojo hacia alguien Hay un hilo invisible que une a dos personas que, por una soberbia extrema, pusieron en jaque no solamente sus proyectos personales, sino lo que ellos representan.Son antagónicos.Están, enfrentas, supuestamente piensan todo opuesto, pero los une el hilo invisible de la soberbia.Y hablo de Mauricio Macri y de Juan Riquelme, el presidente de Boca Juniors, antagónicos, enfrentados, peleados.

Uno fue jugador, el otro fue presidente, el otro es expresidente.Hoy el otro es presidente, pero están unidos por un hilo invisible donde el personalismo, la soberbia, el creer que saben absolutamente todo, los lleva a ser protagonistas de dos fracasos rotundos esta semana Mauricio Macri en Boca, presidente en algún momento, Riquelme en Boca jugador y hoy Mauricio Macri, ex presidente, y Juan Riquelme, presidente de la institución Macri creyó saber todo Des doblamos las elecciones.

Contratamos un consultor extranjero en Argentina estamos contratando con mucho dinero a consultores extranjeros también que lo pagan los partidos políticos, pero lo pagan con otros impuestos.

Entre paréntesis, este señor González Rubí, que asesoró a los Macri con un fracaso, asesoró antes a masa con una derrota y un fracaso contra Milei.

Asesoró a Cristina Fernández Derrota.

Para qué traen estos tipos con la cantidad de consultores que tenemos en la Argentina, que entienden los atajos del pensamiento del argentino.

Traen este tipo, que le sacan la guita y no está el consultor González, no sé cuánto.Un error tras otro, un fracaso tras otro.Dejen problema de ustedes, no, pero dejen de levantar muertos.Por favor, dejen de levantar muertosPareciera que la política argentina y la vida depende de un dura barba, de un rubí.Qué sé yo, Un fracaso tras otro tema aparte.todos los errores de Macri, este consultor de por medio, el desdoblamiento, la falta de acuerdo con los partidos tradicionales.

Una derrota contundente del Pro que no ganó una comuna después de veinte años, un ex presidente que pretende tener un protagonismo y la gente le dijo Basta, como se lo dijo gran parte de la Argentina Cristina Fernández basta.No se presentaron a ser candidatos a presidente porque no les dan los números.Si no hubiesen ido, se auto perciben exitosos, se auto, perciben que deciden ese hilo imaginario de soberbia une a Macri con Riquelme fue un ídolo extraordinario de Boca, pero un fracaso rotundo como dirigente, porque lo toma la soberbia, porque lo toma la falta de capacidad, porque lo toma la falta de confianza en gente potable para llevar adelante un proyecto deportivo institucional de una marca, una de las más potentes de la Argentina.

Porque está rodeada de pasión, como es el club Atlético Boca Juniors, rodeado de mediocres de ex jugadores de fútbol que no tienen idea de lo que es el manejo empresarial que tiene que tener una institución No estoy hablando de una privatización, estoy hablando de saber manejarse.

Cómo cuándo?Para comprar jugadores, para contratar técnicos, para generar éxito.

Gente que desde la mediocridad de pensamiento cree que avanza, que confunde a la gente con esos carteles.Ahora todo junto de qué privatización Boca habla Si su antecesor Macri fue presidente mil años y fue una identidad clarísima de una sociedad civil sin fines de lucro.

De qué están hablando?Dejen de confundir a la gente.Dos mil veinticinco.

Un club donde las barras bravas presionan para que no griten en contra de una supuesta comisión directiva que no existe.

Dónde está Jorge AMeal, el vicepresidente de la institución?Dónde están los dirigentes?Quién es el tesorero?Quién maneja la guita de boca?

cuál es la postura de compra de Boca?Este chico Velasco, que gastaron diez palos verdes y que le exigían a Gago que lo ponga y es un desastre que no hace pie deportivamente la institución.Cuál es la política de compra?Quién selecciona quién sabía que este chileno que trajeron es un jugador repleto de falta de conducta?Quién trajo a un jugador que tiene más lesiones, Herrera que presencias en las canchas de fútbol?Quién?El hilo de la soberbia, el hilo invisible que une a Mauricio Macri y a Juan Román Riquelme la soberbia.Los malos consejos lo sábelo todo.

Los que creen que los demás no son pares, que son simplemente personas enemigas viendo fantasmas por todos lados, creyéndose los dueños de la verdad.Bueno, los resultados son idénticos.

Dos fracasos rotundos, uno en la política y otro en uno de los clubes más populares y más importantes de la Argentina.No escuchan a nadie, se creen que saben todo, se encierran en su mundo, dan consejos, creen que el pasado es el presente y el presente hoy tanto de Macri a nivel político como de Riquelme a nivel deportivo es un futuro absolutamente incierto el hilo rojo del amor une pasiones.El uno, el hilo invisible de la soberbia une únicamente fracasos, malos resultados y llamadas de atención y alertas que algunos, por no escuchar a tiempo por no escuchar a tiempo, llegan a los resultados que estamos viendo hoy.