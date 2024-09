Editorial Paulo Vilouta: "Hipocresía, golpe y autocrítica"

Cuánta hipocresía en el día de ayer. Hemos vivido, comenzando el minuto mío de todos los días, porque no veo una idea, el Argentina, ni del Gobierno, ni de ningún político argentino que sea superadora.

Y me parece que en algunos puntos hemos tocando fue hemos tocado fondo y por eso sucedió lo que sucedió en la Argentina Ayer veía parte de este primer capítulo de lo que en la serie de Javier Miley y creo que nos sirve a todos los argentinos para hacer una reflexión y entender que en un país que vive de la politica de sus partidos, en sus tradiciones, por supuesto, con toda la intermitencia que hemos tenido por los golpes militares desde el ochenta y tres a esta parte, el golpe que ha significado la presencia de Javier Miley en el primer plano de la política, los tienes que se van a reflexionar para darse cuenta que la gente lo sacó de los primeros lugares a los políticos, no sé si más importantes, pero por lo menos más taquilleros de los últimos tiempos o de las últimas décadas.

Yo creo que si Azerbaiyán un poquito lo que es este primer capítulo dicen Che este tipo Hace dos años trabajaba haca dos cuadras en Aeropuertos Argentina dos mil. Se transformó rápidamente en diputado y vertiginosamente en Presidencia era Naseem Presidente La Nación La verdad que tendrían que hacer una autocrítica muy severa de lo que les pasó. Volveremos en cuatro años y evaluaremos. Y de noche la gestión Javier Milei fue un éxito.

Fue un fracaso. Pero el golpe que les ha dado a todos los políticos y políticas tradicionales que quedaron a un costado. Por eso son muchas veces. Entiendo el rencor. Entiendo el dolor. Entiendo todo este tipo de muestras que tienen que ver con la derrota.

Pero eso va a ser me imaginaba, teniendo en cuenta que tenemos un presidente, Hawks Haider, un presidente nuevo con dos o tres diputado con dos o tres senadores, sin ningún gobernador, sin ningún intendente que iba alguna idea revolucionaria. Torcer el camino de este veto a los jubilados, pero no. Volvió a convertir gol. El Gobierno débil parlamentario de Javier Miley Ante toda la estructura ante todos los nombre alguno, que fueron gobernadores, diputados, Senado ante todos ellos y ante los partidos más tradicionales, terminó ganando el Gobierno y terminaron perdiendo los jubilados una vez más, como vienen perdiendo desde hace tanto tanto tiempo.

Por eso su hacer pensaba En este club de desmemoriado, que la política argentina Cuánta hipocresía, no cuanta falta de respeto. Porque la verdad que si la reforma jubilatorio a darle trece mil pesos a los jubilados y con eso creer que van a dormir tranquilos son una manga de degenerado pero no fiscales, sino como personas, hombres y mujeres que va deseche de mole trece.

Luego el total trece mil pesos, se pusiera a pensar qué hacen ustedes con trece mil pesos en un mes? o se les pasó de largo. Por qué hacer cuando la amo de reformas? Parece que estamos hablando de la revolución que estábamos hablando de una caja próspera. Estábamos hablando que alguien venía a reparar el delirio este de la moratorias.

Saben cuánta moratorias metimos y cuantos aportaron en los últimos tiempos? La moratoria superaron entre millones, seiscientos mil a los tres millones. Dos cientos mil que entraron con aportes y quieren que funcione la caja. Armaron un sistema solamente para gente pobre que termina ganando dos monedas y que no puede subsistir.

Por supuesto que no hay una idea de nadie. Tampoco del Gobierno. Porque mientras estamos discutiendo trece mil Rhone osos peso para los jubilados. Estamos con la ampliación de el dinero para la SIDE. Tenemos la industria de Telmo por con no se que historia a favor.

Tenemos ese régimen de Tierra del Fuego que algunos emocionaban poniendo un stand pisa a un teléfono que mi fabricamos en la Argentina tenemos la baja de los medicamentos, cuando tendríamos que estar muy firme con ese tema para que la clase pasiva tenga este ingreso y controlar lo que hay que controlar.

Si alguien se abusa, sacarlo, pero darle lo que hay que darle a la gente que realmente lo merece y lo necesita. Pero andamos con problemas de memoria y estamos con esta hipocresía tremenda porque los jubilados, cada uno en su bolsillo, el día que haga las cuentas para fin del dos mil veinticuatro va a decir que en algún momento miramos para atrás y perdimos casi un millón de peso.

No sacaron un palo del bolsillo setenta por ciento el Gobierno anterior, Alberto Fernández y Cristina Kissner, la misma que vetó el ochenta y dos por ciento y treinta por ciento no sacó Milei. Y como seguimos gritando en el Congreso y creciendo que la la fórmula de darle trece mil pesos. No, yo pensé hacer que va a haber una idea revolucionaria. Vamos a soñar La caja que vamos a tener jubilados con ingresos. Che, vamos a combatir el empleo negro. Sí, vamos a terminar con esta vergüenza moral.

Que hay gente que la Argentina cobra un dinero excesivo cuando los jubilados están cagados de hambre Cristina Kirchner Alberto Fernández Mauricio Macri Adolfo Rodríguez a Zulema Yoma Gabriela Michetti Julio Cobos Inés Pertiné vete Andrés que ni se quien es amado vudú Estela Martínez de Perón a María Guido Daniel Scioli que dejó Es el embajador y ahora cobra traducirse de cobrar esas jubilaciones porque dan vergüenza. No necesitan esa guita.

Bajense esa guita Cristina Fernández no necesitas catorce millones de pesos. Mauricio Macri no necesita nueve palos Alberto Fernández tiene muchos líos. Hace muchos problemas de para mucho abogado pero estas cobrando casi diez palo del Estado Dejense de joder con esto. Terminemos con estos privilegios en un país donde no hay privilegios y se iguala para abajo porque aman un sistema de pobre ismo con las jubilaciones.

Metamos a todo, no, no importa la moratoria, que todos cobren un desastre y transformamos a un grupo de gente que le tenemos que agradecer por el esfuerzo, por las ganas, por los ejemplos que nos dieron en todos los sentidos de la vida, que son nuestros viejos. Un lugar asqueroso en la vida argentina, donde tienen que estar mendigando comida, donde tiene que estar mendigando un abrigo donde tienen que estar viendo si tienen un descuento para que le den un remedio, salte, ando, remedios o dependiendo de un hijo, de un amigo, de un vecino, de quien sea.

Pensé que íbamos a tener un día un poquito mejor. Dónde íbamos a tratar de olvidarnos de cosas espantosas que pasaron a lo largo de toda esta vida, donde los metimos durante mucho tiempo, en la justicia, a los jubilados para dilatar de los juicios lo máximo posible, sabiendo que están en el atardecer de la vida y que también los tiempos de ellos de vida no son los mismos que una persona joven para pelear por un derecho. Y ahí estamos, con problemas de memoria, servei a algunos en la plaza y algunos colegas míos, que dan vergüenza, que dan vergüenza que se silenciaron durante mucho tiempo y hoy amplifican sus voces y creen que todos los problemas surgieron a partir del primero de enero, olvidándose de Cristina Kirchner, olvidándose de Mauricio Macri, olvidándose de Alberto Fernández, olvidandose absolutamente de todo y fundamentalmente de los jubilados, de todos aquellos que llegaron Al atardecer de su vida para transformarse en pobres y muchos de ellos en indignos. Porque nadie, absolutamente nada, ni el Estado ni ningún gobierno les ha dignificado la vida.