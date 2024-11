Editorial Paulo Vilouta: "Horrorosos cargos"

Lamentablemente, en la Argentina nunca podemos ir a las cosas trascendentes para bien. Siempre tenemos que estar en los temas donde la flecha va para abajo. Yo creo que si hoy tengo que hacer un resumen de algunas cosas que vemos a lo largo de esta semana, tendría que destacar el buen número de inflación en la Argentina dos siete.

Escucho muchos que dicen Che, no lo veo todavía reflejado en mi bolsillo, Obviamente. ¿Por qué? Porque los salarios no van de la misma mano. El poder adquisitivo se ha perdido. Algunos han mejorado su salario, otros no, pero sí. Lo que vemos todos es que no vamos a un lugar y no sabemos qué precio hay. Como nos pasaba hace un tiempo. Che. Hoy vale tres.

Mañana, cuatro, mañana, cuatro y media mañana. Eso ya en lo cotidiano nuestro de todos los días vemos que no es así. El riesgo país con setecientos puntos. La absolución en el tema de Aerolíneas Argentinas, un tema salvaje que no se solucionaba nunca. En Argentina, si no era un gremio, era otro el corte en la Richey camino a Zea los paros salvajes.

La gente anclada en los aeropuertos se cedió, se arregló, se hizo un acuerdo salarial, pero se puso un límite también a lo que eran excesos. En un montón de circunstancias la empresa podrá ahorrar unos diez millones de dólares y el verano está garantizado. Me parece que es un hecho meritorio también, pero que de qué tenemos que hablar? De las cosas que no nos gustan y que están mal hechas en la Argentina.

Y ayer tuvimos un escándalo con este tema de las jubilaciones de privilegio. Ya la palabra privilegio es como hablar de un bip, esa gente que va a un aeropuerto y dice No, yo veo un VIP. Cómo veo un VIP? Somos todos iguales, todos ciudadanos. Por supuesto que lamentablemente la mayor cantidad de dinero permite algún tipo de atribución para algunos, Pero esto no marca que no seamos todos seres humanos y tengamos todos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y en la Argentina alguien inventó en alguna oportunidad que para honrar un cargo, quienes estuvieron en el ejercicio del poder podían tener algún beneficio.

En algún momento terminaron con esta historia los secretarios de Estado, los diputados, los senadores porque si no íbamos a tener más jubilados que Ciudadanos, La Argentina, el honroso cargo. Bueno, haciendo un repaso de este listado de gente que tenemos en la lista de jubilados de privilegio más que honroso cargo, son horrorosos cargos porque todos tienen algún problema.

Y ayer se desató un escándalo con dos hechos muy puntuales, que son el de Cristina Fernández y el de El señor Amado Vudú, condenado por la justicia y por corrupción. La doctora Kirchner, más allá que se auto perciba inocente y no sé cuántas cosas más ella y un núcleo de personas que la rodean, tiene una doble condena por corrupción y un perjuicio al Estado de ochenta y cinco mil millones de pesos.

La medida de Milei, si ustedes me preguntan en el día de ayer, es oportunista. Sí, por supuesto. Es oportunista, como todo lo que funciona dentro del mundo del impacto de la política. Pero no deja de ser vergonzoso que en la Argentina tengamos gente que cobre más de veinte millones de pesos en jubilaciones, cuando el setenta y cinco por ciento de los jubilados, después de aportar treinta años de laburo y en la mayoría de los casos, con mucha honestidad, cobran doscientos treinta mil y un bono roñoso de setenta mil. Es una vergüenza.

Yo hoy planteaba temprano. Para mí el problema no es que lo cobren, el problema es que lo reciban y que lo admitan como un derecho propio. Yo ayer, cuando escuchaba a Cristina Fernández en ese tweet hablando del dictadorzuelo y no sé cuántas cosas digo, no es dará vergüenza cobrar todos los meses veintiuno, millones de pesos cuando sabemos claramente que no vive de la jubilación, No le dará vergüenza Alberto Fernández a Mauricio Macri Adolfo Rodríguez a A Gabriela Michetti, A Julio Cobos Cobrar el dinero que cobran a María Estela Martínez de Perón no les dará vergüenza en un país donde hay cincuenta y tres por ciento de pobres donde hay indigente, gente que es menos que pobre no sabe si va a comer esta noche, por ejemplo, no les dará vergüenza.

No necesitan el dinero porque ninguno vive y más allá que exista una ley o un derecho, lo tendrían que haber destruido y decir no estamos en condiciones de sumarnos a esto o buscar otro camino como hizo en algún momento Raúl Alfonsín que lo donaba a distintas instituciones de Chascomús cuando no era un hombre rico y no fue un corrupto que se llevó cosas del Estado, pero marcó una diferencia, una cuestión de ética que pareciera que en la Argentina algunos no le dan importancia.

Habrá que ser muy claros con el tema de la señora Zulema Yoma para ver si dentro de esta situación es donde están Cristina Kh Mago Vudú No tiene que entrar también esta pensión. Habrá que ver lo de Inés Perés, la viuda de la Rúa. Hoy cobra siete millones, doscientos setenta mil. Discúlpeme, señora Inés tendría que cobrar la mitad porque su marido apenas hizo la mitad de mandato.

Como mucho, María Estela Martínez de Perón, Amalia, Guido todavía algún familiar atado a algún dictador de la historia es realmente vergonzoso. Y otra cosa vergonzosa no solamente es el monto, sino que Cristina Kirchner obtuvo un doble beneficio que por ley no está permitido, porque amparándose en el parentesco con Alicia Kirchner, cuando era ministra de Desarrollo Social, obtuvo un beneficio que no está permitido por ley, jubilación y pensión por viuda eso cuando llegó Macri se terminó con la ministra Stanley.

En su momento abortaron esta situación, pero como siempre las cosas en la Argentina lo que hoy es blanco mañana es negro y lo que es negro mañana es blanco. Llegó otra vez Alberto Fernández y le devolvieron el beneficio a Cristina Kilcher, que no está admitido por ley. Otra vez jubilación y otra vez pensión porque vea un juez suplente, un tal Ezequiel Pérez Nami, que habrá dicho y tiro el centro. Y por ahí más adelante me dan algún Pues no sé, a ver si llego a la magistratura o algo por el estilo. Y el doctor, que era juez suplente, avaló esto y un fiscal que no apeló, Gabriel de Vedia le dieron retroactivo. No sé qué beneficio, porque es de Santa Cruz.

Una parva de guita realmente inconcebible, inconcebible en un país donde ya más de veinte autoridades de la justicia, entre jueces y fiscales, han determinado que Cristina Kirchner, en el caso del juicio de vialidad, lo perdió. Tiene un cargo de corrupción y un perjuicio al Estado de ochenta y cinco mil millones de pesos. Ustedes creen que vive de los veinte millones por mes. Yo creo que no. Igual que lo que están pensando todos ustedes, aún los más fanáticos y aquellos que ayer salieron preocupadísimos por la jubilación de privilegio de todos estos.

No se preocupen, porque ninguno de ellos el mes que viene va a estar viviendo bajo un puente. Quédense tranquilos que algún canuto, tal vez en negro, tienen para poder sobrevivir. Repito, el problema no es que lo cobren. El problema es que lo reciban como si nada y no se pongan colorados cobrando esta cantidad desmedida de dinero. Hablando de privilegios en un país donde hay mucha gente que no tiene el privilegio de comer cuatro veces por día.