Editorial Paulo Vilouta: "Hoy es un buen día" (27/04/26) #Vilouta910

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Me tomo un minuto como todos los días porque hoy es un buen día para todos aquellos que creemos que hay que tener un control muy estricto en el estado. Que Cristina Fernández tenga que devolver gran parte de lo que robó el kirchnerismo es una buena noticia. Que la justicia le diga señora no alcanza con que esté presa inhabilitada sino que hay que devolver lo que se robaron es una buena noticia.Es una buena noticia también que echen a este señor Carlos Frugoni que la gente lo desconocía pero que es un funcionario de importancia en el gobierno argentino, un alto funcionario de mi ley que omitió declarar siete departamentos en Miami una sociedad en un paraíso fiscal y una transferencia de cuatrocientos mil dólares de Estados Unidos a la Argentina El señor dijo me equivoqué como bueno listo mirá lo reconoce que barba un aplauso una plaqueta no. El gobierno por un ratito ojalá le dure no porque es muy ambiguo en el tema Adorni está adentro todavía investigado por dádivas y enriquecimiento ilícito y conductas que no cierran porque uno dice che y la plata de donde la sacó no cualquiera desde el fiscal Policita hasta el último habitante de la Argentina levantó un poquito la vara porque porque volvió al viejo tribunal de disciplina donde si una funcionaria compraba una cafetera a dos millones de pesos la echaban a patadas y volvió a esta situación a un tribunal de disciplina donde un funcionario como este es insostenible y le ponen la tarjeta roja anoche discutían si renunció si lo echar listo afuera a la justicia arca a resolver esta situación pero a partir de lo de Frugoni a partir de lo de Españolo a partir de lo de Adorni que son los últimos casos empiezo a preguntarme para que tenemos un organismo tan poco eficiente como la oficina anticorrupción el nombre realmente da miedo oficina anticorrupción estos me van a contar las pulgas estos me van a hacer sentir realmente incómodo es un organismo creado en 1999 tiene una dependencia del poder ejecutivo y miren para lo que está diseñado está encargado de diseñar políticas de transparencia prevenir e investigar la corrupción en la administración pública nacional y gestionar las declaraciones juradas de los funcionarios repito gestionar las declaraciones juradas de los funcionarios señora Gabriela doctora Gabriela Zangaro hace un mes que está no voy a ir contra usted solamente pero me parece que usted y sus antecesores andan con algunos problemitas porque si una de las funciones de esta estupenda oficina creada en 1999 para hacernos creer a los argentinos que no había corrupción etc etc es gestionar las declaraciones juradas de los funcionarios y acá hay varios funcionarios que nos pasaron por arriba como alambre caída ¿no? la verdad no se entiende y uno dice che ¿cuáles son las funciones?

¿qué cantidad de agentes hay? 134 una dotación óptima tiene la oficina anticorrupción y la verdad que no resuelve nada porque siempre en la argentina creamos algo con un fin que realmente si yo me pongo a ver cuál es el fin es noble pero siempre armamos un club de amigos entonces ponemos a alguien al frente que salvo algunas excepciones que las tuvimos y eso hay que destacarlo es gente afín al gobierno del momento che mira que frugón y tiene 7 departamentos sin declarar y dejalo pasar pero realmente es gravísimo primero el desastroso funcionamiento de esta oficina anticorrupción que o la disolvemos o la mejoramos o la profesionalizamos porque nos debe salir carísimo y así como vemos que rajan y a un montón de gente sin funciones en el estado no podemos tener este antro de 134 agentes cuando se les escaparon las declaraciones juradas de Adorni y las declaraciones juradas de Frugoni ahora se dieron el plazo y no sé qué historia 7 departamentos en Miami y no 7 departamentitos de un ambiente que se caen de mala muerte no 7 departamentazos y lo de Adorni como lo explicamos hoy está investigado por la justicia pero cuál fue el timbre que tocó la oficina anticorrupción me parece que con estos dos casos tan potentes y tan emblemáticos hay un llamado de atención a este organismo que se creó con una muy buena idea controlar adelantarnos predecir lo que puede pasar con determinados funcionarios o funcionarias pero lamentablemente el resultado es escaso el resultado es mínimo y en este caso es un fracaso rotundo con lo de Frugoni y con lo de Adorni también oficina anticorrupción sin resultados en la Argentina la buena noticia que Cristina Fernández va a perder muchísimas propiedades por el decomiso de todo lo que se llevó que Frugoni está fuera del gobierno por no hacer lo que tenía que hacer y que el miércoles tal vez en el congreso además del show sepamos algo más de Manuel Adorni el jefe de gabinete hoy en medio de una situación incomprensible con el sostén de un gobierno que lo sostiene de tal modo que hace que el presidente de la nación el miércoles tenga casi la función de acompañante terapéutico porque lo acompaña Adorni al congreso de la nación solamente en la Argentina