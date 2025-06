Editorial Paulo Vilouta: "Igualdad ante la ley" (12/06/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto,Como todos los días,Ayer era un día como de expectativa y de tensión, porque a partir del momento en que la Corte Suprema ratifica lo actuado por la justicia, algunos dementes creyeron que Argentina iba a entrar en un colapso desde el punto de voz vista republicano y que nada iba a ser igual,Yo sé que hubo órdenes de algunos que son alcahuete si creen que que manejan el mundo desde la prepotencia, dando órdenes para que no saliera el micro de la selección desde Zea cosas de esa naturaleza.

Cortemos todas las autopistas, cortemos todas las rutas, cortemos, cortemos no sé qué cosa, pero hay un sentido de mucha gente en la Argentina que tiene otro rol, el de levantarse todos los días, el de encarar un presente buscando un futuro, el de trabajar, el de estudiar cercano a lo republicano, cercano a lo institucional y ese tipo de ideas AFI quebradas,Gracias a Dios no funcionó,Vendrán actos, vendrán todavía momentos,Pero por supuesto, después todo se irá acomodando y tendremos que comenzar a convivir con algo que no estábamos tan acostumbrados los argentinos, más allá del vergonzoso final de Carlos Menem y de tener un mamarracho como Amado Boudou, Que no significó nada en la vida política de la Argentina, pero mucho en la vida jurídica de nuestro país,mirá qué cosa ché una fórmula presidencial, ambos detenidos en cana con problemas judiciales embargados por distintas razones,La verdad que lamentable,Pero más allá de todo eso, me parece que tenemos que entrar en un terreno donde nos iremos acostumbrando a esta situación insólita, impensada, inédita, pero que marca en Argentina una nueva bandera que es la igualdad ante la ley de todos,No hay monarquías, no hay personas especiales.

Puede haber, por supuesto, la tensión en el caso puntual de la señora Kirchner de algunas cosas que son claves,Resguardarlo tuvo la posibilidad de ser asesinada en ese atentado fallido,Conoce secretos de Estado, es una mujer, tiene setenta y dos años, tiene una hija con un problema de salud y merece el respeto y no entrar siempre en lo chabacano,Porque el peso contra Cristina Fernández hoy es una condena jurídica de seis años, una condena de inhabilitación perpetua para no poder ejercer cargos públicos y una condena moral que gran parte de la sociedad argentina que sabe que es bueno y que es malo, comparte plenamente con la justicia,El resto forma parte de una Argentina que no tiene sentido, el buscar la foto morbosa, el momento donde queda virtualmente detenida a disposición del servicio penitenciario, el momento en que tenga que dejar sus huellas en el famoso pianito, la posibilidad o no de una tobillera, cosas que tienen que ver con olor a revancha.

Y me parece que la Argentina, ya de revancha, está curada y espantada y tiene que entrar en otro tipo de terreno de resultados, de cosas contundentes del peso de la justicia, el separar quién es honesto a deshonesto, quién es bueno, quién es malo, quién cumple, quién no cumple y no estar con este tipo de cosas que son de muy poca monta y que no sirven,Hablando de poca monta y muy mala educación y mucha falta de respeto, el día es largo,Es temprano ocho y catorce de la mañana,Vamos a esperar.

Si el diputado José Luis Espert se disculpa porque ayer dijo este sublime disparate en una charla que estaba dando en una universidad escuche mi vida en el dos mil doce hacía meses que estaba y le digo Cómo no va a estar amargada si soy la hija de una gran puta y la gran puta?Entonces?todo aquí.

Ah, bueno, eso fue lo que eso fue lo que no son de y José Luis Espert,fue un irrespetuoso,Fue un maleducado,Se manejó con mucha soberbia, mezcló todo y termina teniendo el efecto contrario,ayer cuando lo entrevistamos,Él siempre tiene una lengua contundente, decía Chorra o algunas descalificaciones a Cristina Fernández dentro del ámbito, por lo cual lo han jugado,Pero esto no hace falta,Esto sobra esto en la Argentina es harta y es descalificante y me parece que tenemos que entrar en un terreno como gritaba y gente,el tema no es lo que piensa desde el punto de vista político experto, el tema es lo que piensa desde el punto de vista humano.

Es poniendo punto final a este tipo de cosas que en la Argentina sobran,Necesitamos más ideas, necesitamos más lucidez,Necesitamos gente que marque diferencias,Necesitamos gente que busque otro camino y esto Expert no sirve,Esperemos que en el día de hoy pida disculpas por esto porque estamos hablando de otra cosa,Estamos hablando de otra cosa y este tipo de descalificaciones son de otro momento, son de atraso y la Argentina tiene que buscar un camino para consolidarse, no solamente lo económico,Que no tengamos inflación, que estemos estables es que tengamos justicia, que tengamos institucionalidad, sino también respeto entre todos nosotros, pensando aún distinto,Hoy el día es largo y esperemos que el señor Expert, que hasta ahora lo teníamos catalogado más allá de su lengua, dura como un caballero, haga lo que tenga que hacer, que es pedir disculpas para terminar brevemente.

Pasó un día dos de la condena a prisión a Cristina Fernández y todavía no hemos visto a nadie que pueda tener un argumento para poder justificar que Cristina Fernández está proscrita, que Fernández está perseguida, que Fernández no tuvo un juicio justo,Una defensa fallida, en este caso de Cristina Fernández, que nunca se pudo defender, y una falta de argumentos sólidos por parte de todos sus acompañantes, que hasta ahora no pudieron resolver el tema para terminar brevemente,Mañana lo vamos a hacer porque todavía estamos con este tema tan caliente y, por supuesto, con definiciones importantes,Estoy siguiendo con atención Listado de senadores que se están bajando el aumento de las dietas de nueve millones y medio de pesos que tienen a través de un decreto de Victoria Villarroel, que dijo que cada uno podrá aceptar o rechazar los aumentos,Se supo el señor Martín Ustea, que así como fue muy criticado el día que levantó la mano en el momento de aumentarse las dietas, hay que decir y corresponde que ahora pide que se lo bajen.

Al igual que la senadora Santa Fes, Carolina Losada, más los radicales de Corrientes, Eduardo Vici y Gabriela Valenzuela, que los habíamos mencionado en las últimas horas,Con esto pagamos la deuda, no?Con esto le pagamos a todos los médicos del garra, no, pero tenemos un gesto más proclive a los tiempos que estamos viviendo y para terminar,después tenemos y vamos a ver el programa de esto, de la extinción del dominio, que devuelvan la plata la señora Kirchner, los ochenta y cinco mil millones con toda esa banda que le reclaman el señor Doscientos treinta y seis millones por una jubilación mal cobrada,Después le voy a aplicar a Clara también que nos comente un poquito esto porque no se puede entender gente que estando presa y habiendo atentado contra el Estado, que todavía tengan derechos y cobren plata del Estado,Pero hay un proyecto que me tiene muy preocupado porque en diputados avanza un un plan, un proyecto para poder elevar las penas a los moto chorro,La iniciativa tuvo el apoyo de la libertad avanza y los aliados Unión por la Patria se retiró cuando comenzó el debate en comisión y adelantó que va a presentar un dictamen en rechazo,Dónde viven los diputados de Unión por la Patria?dónde está esta gente?para rechazar un proyecto contra lo que es el delito más grave que hoy tiene el gran Buenos Aires y la ciudad, que son los moto chorros.Qué son cómplices?Chorros de cámara de diputados?

Qué son?no tienen una idea de lo que están haciendo,Están matando gente,Todos los días están robando gente,Todos los santos días propongan ideas, pero no defiendan más delincuentes,Por favor, no defiendan más delincuentes,Repito la iniciativa Eva tuvo el apoyo de la libertad avanza y los aliados Unión por la Patria se retiró al iniciarse el debate en comisión y adelantó que va a presentar un dictamen en rechazo,Por favor, por favor, Miren que a partir de lo que pasó con Cristina Fernández, cuando uno avala este tipo de cosas ya no deja de ser una duda porque hay una sentencia de por medio,Uno pasa a ser un cómplice,Eviten ser cómplices también de los motos chorros en la Argentina, que son un mal que le quitan la vida, que le quitan los bienes, las mochilas, los teléfonos a un montón de gente y que viven de todos nosotros,Traten en algún momento de la vida ponerse del lado de la gente, de los honestos.

Dejen de hacer tantos papeles ideológicos, porque ya la gente les puso un límite en la urna y le puso un límite en la Corte Suprema, pero, por favor, a favor de los motos chorros solamente en la Argentina