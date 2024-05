Editorial Paulo Vilouta: "Increíble pero verdad"

No vamos a hacer un resumen de la semana, pero por supuesto que me parece que ante la presencia del Veinticinco de mayo, que lo marcamos en rojo siempre porque feriado nacional, porque sería de la patria de aquel primero de marzo donde Javier Miley anunció el pacto de Masó y el veinticinco parecía una vida y ya estamos encima.

Y llegamos a un veinticinco de marzo con acto acotado para la gente y se impactó y es un poco lo que está moviendo permanentemente de la Argentina de hoy un presidente de La Nación que en seis meses no tiene una sola ley, que tiene dos paros y que tiene un acto que no va a tener salvo el anfitrión, el gobernador de la provincia de Córdoba. Institucionalidad.

Hoy el gran sostén que tiene Javier Milei es el apoyo popular con altísimo valores que tiene de acuerdo a todas las encuestas que han salido publicadas en los primeros y los últimos días del mes de mayo Continúa la recomposición de la evaluación general de la situación del país y económica En muchas sigue creciendo increíblemente ante números negativos muy negativos en materia económica, el optimismo social y la perspectiva para el año que viene.

Otras marcan que se derrumban las expectativas inflacionarias y en definitiva, todo este paquete hace que la sociedad hoy sostenga y mantenga no, porque va a terminar antes de tiempo eso, pero ya lo tenemos fuera de cualquier radar, sino por el hecho que tenemos un presidente que vuelvo a repetir iba a sentar las bases en un acto mañana con el resto de los gobernadores argentinos para un plan hacia el futuro.

Y mañana esto no va mañana, no hay pacto mañana y un acto, pero rengo. Y cuando hablamos de ese día no estamos hablando de una Argentina que aprieta un botón y cambia y deja la decadencia. Deja la pobreza, deja la corrupción, deja veinte años donde no hay empleo Blanco serio, privado, donde tenemos una reforma laboral donde tenemos una reforma jubilatorio a donde tenemos una reforma fiscal. No vamos a los pilares supuestamente de una democracia que no está en juego, pero donde todos se comprometen de a casa. El futuro, mantener alguna base. La educación, la salud, la institucionalidad, el respeto por por todo lo que significa cualquier gobierno que tiene que mantener. Saben cómo va cola la inflación en Israel con el acuerdo de todas las cabezas de los gobiernos pro metiéndose entre todos ellos, por ejemplo, que no iban a emitir, que iban a tener un gasto acotado.

Se Imagina si en la Argentina algún día se firma un acuerdo entre las fuerzas más importante de cara a un futuro gobierne quien gobierne lo interesante que sería No importa si gobierna Milei. Si gobierna, vas a saber cómo se van a llamar los frentes en un futuro No Unión por la Patria el pero en la Coalición Cívica. Pero acá es imposible.

Seis meses de un congreso que no se pone de acuerdo en nada cuando parecía que había un dictamen de una ley que de de seis, cientos, cuarenta y seis artículo llegó a dos cientos. Siguen puliendo, siguen indefinido, siguen buscando intereses personales. Siguen defendiendo cosas que muchas son indefendible. Hoy hay situaciones en la Argentina que, aunque nos encanten, no las podemos llevar a cabo porque tenemos una pobreza extrema.

Y a mí me encantaría que todo funcione y que podamos dar no todos los gustos del mundo y que la fragata Libertad. No sé que en él pueda verte y salga por no poder. No podemos, no podemos todo, no podemos todo porque los números argentino no no van. Entonces, lamentablemente vamos a tener que que priorizar algunas cosas por sobre otras y ver cuáles son las importantes, la trascendentes y la que mueven realmente la situación. La educación sea ahora un acuerdo fantástico. Estamos todos de acuerdo.

Después tenemos que buscar los buenos resultados, pero no pueden. No funciona la educación de de de un país DEP o tenemos que ver que sí y que no. Pero seis meses sin mover la aguja primero en Diputados una tardanza extraordinaria va a Senado. Parece que esta no, pero falta esto.

Y qué tipo de arte parece si re- tocamos esto y que te parece siempre de 0,5. Le ponemos 0,6 y 7. Y el qué te parece? Y si no viene el veinticinco de mayo sin pacto, con acto rengo, sin ley y con un presidente que hoy lo sostiene fundamentalmente. Los números de una sociedad que más de cincuenta y cuatro por ciento la posa e poco. Y es poco y me parece que tenemos que evaluar más allá del deseo del Gobierno, la falta de entendimiento que hay entre un grupo de argentino para poder llevar a cabo alguna mejora que sea para todos.

Pues no me importa quién es el autor. La autora Lilita Carrió inventó la asignación universal. Felicitaciones. Daniela Rosso inventó la tarjeta Alimenta Felicitaciones, Florencio Randazzo la tarjeta sube. Felicitación. No hace falta que sea mío, que sea tus No importa que venga una idea superadora que diga noche Logramos una ley laboral para que mucha gente pueda tener un laburo digno en blanco y no lo estén maltratando en un trabajo en negro y utilizándolo y esclavizando lo si logramos logramos una ley jubilatorio a para que los jubilados dejen de cobrar la vergüenza que cobran en Argentina desde hace años y maltratado con un sistema cada día peor Pero no, no nos ponemos de acuerdo. Absolutamente nada.

Ojalá sea mañana también un día de reflexión de todos los que gobierna, de los que gobernaron y de los que gobernaran algún día para ver si Argentina sale. Y para terminar.

Por supuesto que la economía manda, pero la inseguridad también. Y estoy preocupado de hace mucho tiempo a esta parte por la cantidad de situaciones delictivas que tenemos en nuestro país y que no se resuelven con presos que hacen lo que se le da la gana y se escapan de las cárceles. El colmo lo que pasó con este delincuente Marcelo Ezequiel Álvarez treinta y cinco años, se escapó de una alcaldía en San Martín y está prófugo. Había dos presos se corren con el patrullero que los traslada. Vieron lo que son los patrulleros en algunos lugares vergonzosos.

En las imágenes porque había cámaras. Una cámara de vigilancia Rajoy registró la maniobra del sospechoso para eludir a los policías que estaban encargados de la custodia. En las imágenes se ve a este delincuente Álvarez, aprovechando la ocasión en que el otro detenido intentó fugarse a pie. Mientras.

El patrullero estaba estacionando la entrada de una alcaldía para trasladarlos con las puertas abiertas. Los dos policías salieron corriendo atrás de un ladrón para recapturar. Lo lograron, pero el otro se subió al patrón cero y se escapó con el patrullero Apareció el patrullero y no apareció el ladrón Su sí que la policía hoy a la Argentina está dividida entre la buena y la mala, la honesta y la corrupta.

Sé que también le pedimos que sea la policía de Suiza con los sueldos de Art Argentina que son vergonzosos Pero prestemos atención porque se nos están escapando los presos de las alcaldías de las comisarías y afanando también patrulleros. Es un grado de improvisación absoluto lo que está pasando hoy en el manejo de un montón de presos. No sé si habrá complicidad no, no podemos probar. Pero es llamativo lo que está pasando Con tantos presos en la Argentina el tipo se escapa con un patrullero y hoy está prófugo.

Como la gran mayoría que se escaparon de las alcaldías y de la comisaria de los de Buenos Aires, no aparecieron. Siguen prófugos más de diez mil prófugos en la Argentina El, hecho emblemático de la Recoleta hace dos meses. El peluquero, ese asesino está prófugo y los tipos se les siguen escapando. Y no renuncia a nadie porque hoy tendría que estar toda esa comisaria descabezada en San Martín y prestar mucha atención para ver si con los recursos tecnológico que tenemos alcanza y para saber si es complicidad, si es vagancia, si es inutilidad de gente que tiene que estar con mucha atención, cuidando presos, porque los presos tienen que estar presos mi prófugo, ni escapándose el Argentina todas las semanas hablamos de presos que se rajan de alcaldía de comisarías y ahora el colmo se roban un patrón cero Argentina dos mil veinticuatro Increíble pero verdad.