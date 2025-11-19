Editorial Paulo Vilouta: "Justicia Divina" (19/11/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días, fue el día, les contaba muy tempranito para mí, al cual titulo Justicia Divina. La jueza destituida en el caso Maradona pretendía hacer un documental titulado Justicia Divina. Y voy a utilizar este título porque tantas veces he criticado y critico a la justicia argentina, que me parece que este año que termina, cuando hagamos un balance, nosotros somos muy proclives los argentinos, me decís che que bueno lo de la justicia este año, que auspicioso lo de la justicia este año.

Por supuesto que con esto no justifico las tardanzas, no justifico que la causa de los cuadernos estemos haciéndolo en forma virtual, que no tengamos un espacio supuestamente físico para poder hacerlo, que tardemos mucho, que tengamos tantas instancias, pero hay tanta gente que trabaja bien, el fiscal Luciani, el doctor Gorini, pero tanta gente, pero la mayoría, el fiscal Rívolo, Policita, pero tanta, tanta gente que lo hace con vocación, con servicio. Y ayer fue un día de Justicia Divina y tomé cuatro casos particulares, uno que lo hablamos largo pero que tiene la segunda instancia, los asesinos de Cecilia en Chaco no sólo tendrán que responder por la prisión, con prisión por lo de Cecilia, sino devolver bienes al Estado por lo que se han robado, porque no coinciden sus ingresos con la forma de vida y con el dinero que manejaban. O sea, tres asesinos delincuentes robándole en Chaco, una de las provincias más pobres de la Argentina.

Justicia Divina, porque ayer terminamos con el relato incomprensible de esta señora Julieta McIntosh, que arruinó el juicio para saber por qué murió Diego Maradona. Esta señora que no reconoce y todavía no admite los hechos y que echa culpas, algo también bastante habitual de todos los que tienen responsabilidad, fue destituida unánimemente. Punto.Se terminó el show, dice no quiero ser actriz, es una alternativa, doctora, porque la verdad que venía actuando muy bien, muy linda ropa, muy lindos peinados, muy lindos maquillajes en tribunales cuando iba con cámaras a grabar los días que estaba cerrado, pero muy poco eficiente y responsable que un juicio tan trascendente para los argentinos haya vuelto al foja cero. Justicia Divina, porque el señor De Vido va a tener que cumplir con la prisión, donde en la prisión la Cámara rechazó el pedido de la domiciliaria, dijo, el señor está en buen estado de salud y ante cualquier inconveniente más allá de la edad, el hospital del servicio penitenciario NSAISA es extraordinario. Así que no hay motivos para que vuelva, se hace mucho calor y lamentablemente cayó preso en noviembre, lamentablemente vendrá enero, febrero, marzo y son meses de mucho calor.De Vido, responsable de haberse quedado con subsidios de los trenes tiene responsabilidad directa en la masacre que tuvimos en Once cuando el tren chocó y murieron más de 50 personas. Justicia Divina, Romina Piccolotti, exsecretaria de Medio Ambiente, no sé qué sabía de Medio Ambiente, pero sí lo que era muy despierta para utilizar fondos del Organismo para Gastos Personales y de Familia.

Ella había hecho de la Secretaría de Medio Ambiente casi casi un ámbito familiar, porque la justicia comprobó y ratificó su condena, se pagaban comidas diarias a su familia y a su entorno en lugares caros, pasajes de avión para su familia y para sus amigos, compra de flores a modo desmedido, algo que está bastante caro, ¿no? Productos de farmacia, alimentos para perros, se ve que en la Secretaría de Medio Ambiente había perros y no sabíamos, ¿no? Carga de combustibles para su entorno, piedras aromáticas, bueno, hicieron de la Secretaría algo propio y no solamente fue destituida en su momento, sino juzgada otra persona metida en el ámbito de corrupción.Y Justicia Divina, porque ayer, en un juezto muy fuerte y sin precedentes, la justicia determinó sacarle 20 propiedades a Cristina Fernández y a toda la banda que compone la causa vialidad. No hay sentencia justa si no se devuelve lo que se le robó al Estado, dijo el fiscal Luciani.

Y ayer, en un documento, que hay que leerlo con mucha calma, que después lo voy a hacer con Javier, porque está la enumeración de todos los bienes, se lleva a cabo y se da un paso de absoluta justicia, Justicia Divina, porque Cristina Kirchner y sus hijos van a tener que devolver mínimo 20 propiedades, mínimo, para tratar de saldar ella y el resto de la gente, los 537 millones de dólares, que es poco comparado con lo que es la causa cuadernos en el caso de vialidad.¿Cómo era el modus operandi? ¿Por qué se demoró todo esto? ¿Por qué esta gente pelea por cosas que cree que la justicia no las puede comprobar? En los tiempos de esplendor, compraban terrenos fiscales, desde el Poder General, por 2.20 pesos, y arriba del terreno fiscal construían hoteles, mansiones, todo construido por Lázaro Valls.

Entonces, el terrenito de 20.000 dólares se transformaba en un terreno con un edificio de millones de dólares. Y ahí está el lavado, y ahí está lo que no corresponde y le pertenece al Estado.Las empresas que supuestamente utilizaban estos hoteles fantasmas del sur de la Argentina eran empresas del Estado. Los supuestos empleados de aeronías argentinas pasaron más de 49.000 noches en hoteles donde es imposible técnicamente que esto se lleve a cabo. Una estafa monumental de punta a punta, probada, una estafa hacia el Estado, y el Estado hoy a través de la justicia tratando de recuperar todos los bienes.Por eso me parece que lo de ayer no es un día más, acá yo lo planteaba con Gonzalo, y no es un día para los antiquisneristas o cosas por el estilo, es un día a favor de la Argentina. Es un día donde se pone un límite supremo a todos aquellos que cruzaron una raya y que nos llevaron a estar como estamos, a tocar 57% de pobres, a tener jubilaciones a 400.000 pesos, a tener indigentes, a tener una falta de educación descomunal en la Argentina. Nos embrutecieron, nos hicieron dudar entre lo que es lo honesto y lo deshonesto, nos hicieron justificar cosas que son injustificables, porque un mal ejemplo no justifica otro mal ejemplo.

Y en la Argentina se ha robado en forma desmedida. Todo es robo, pero en forma desmedida, porque estamos hablando de miles de propiedades, de cientos de cuentas, de dinero por acá, y esto es lo blanco. Imagínense lo que no está al alcance de la justicia para poder comprobarlo.Justicia Divina, en Chaco, un límite alocena, en todo el mismo día. Justicia Divina, una jueza payasesca ya no es más. La señora McIntosh ahora tendrá que dedicarse a otra cosa, y lo más importante, inhabilitada.Justicia Divina, el señor De Vido donde tiene que estar, en la cárcel, no en una casa extraordinaria de Zarate que no sabemos cómo compró y cómo la mantiene. Justicia Divina por la exsecretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, que hizo de la secretaría un ámbito familiar para enriquecerse y beneficiarse. Y Justicia Divina por Cristina Kirchner y todos los bienes que tiene que devolver.Pareciera, dice la justicia, que se terminó un tiempo de joda. Ojalá que los que gobiernan hoy, que están flojos de papeles en una, dos, tres causas, que hoy no los va a molestar, pero en unos años sí, y todos los que vengan, entiendan que algo en la Argentina está cambiando, y ojalá cambie para siempre. Lo del Estado es del Estado, y quien toque lo que no tiene que tocar, tendrá que cumplir con la justicia.Ayer, 18 de noviembre, no fue un día más. Fue un día diferente para todos los argentinos, pensemos lo que pensemos, nos guste lo que nos guste, no nos guste lo que no nos guste. A ser 18 de noviembre, es la Argentina, es el día de la justicia.Justicia Divina al fin.