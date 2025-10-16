Editorial Paulo Vilouta: "La Argentina del día a día" (16/10/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días, hoy les planteaba muy tempranito Argentina un día a día hasta el 26, después veremos cómo ¿no? Pero esto es día a día, un país realmente muy particular y muy ciclotímico, porque por momentos pareciera que está algo medianamente encaminado, después estamos otra vez a la intemperie, a cielo abierto, después ayer otra vez la la euforia por los brindajes de Estados Unidos, que en definitiva lo que hacen es darnos a los que nos toca vivir estos tiempos argentinos un confort a futuro, porque si nosotros miramos un poquito atrás, hemos comprometido a muchas generaciones. Yo no tengo nieto, pero algunos de ustedes dirán, che mirá lo que le dejo a mi nieto ¿no? O a mi bisnieto, porque la deuda externa argentina de 183 mil dólares, cuando asumen los Kirchner, cuando terminan Macri, Alberto Fernández, más el préstamo del fondo, llegó a 500 mil, 500 mil millones de dólares ¿no? Porque pareciera que lo único que vemos es la deuda de Macri al fondo, altísima, ahí de 45 mil, pero qué bárbaro ¿no?

Entonces uno dice, che pero ¿qué estamos dejando? Un país que es de promesa ¿no? Algún día se arranca, algún día se hace transformación, algún día se vuelve a hacer, y la verdad que estamos en un momento de mucha incertidumbre y creo que este día a día lo sentimos en la piel con solamente mirar los máximos exponentes.

Ayer escuché a Milei, al presidente de la nación, que ahora vamos a repasar con Gonzalo y con Cande los momentos más salientes, en un tono diferente, me parece que ese estilo de romper puertas ya mucha gente la ha saturado y no es lo que busca, más allá de tener un grupo de gente muy joven y que tiene ese tipo de ideas, de tonos y de modos.

Escuché a un presidente más racional en una entrevista más severa y en una entrevista donde se le preguntaron cosas que en otros lugares no se las hacen ¿no? Donde pareciera que es el club de Milley y hay que tratar de lograr notas en beneficio de presidente de la nación. Ayer le costó responder algunas preguntas, pero también cuesta porque pareciera que no hay demasiados caminos en la Argentina. Hoy escucho a todos los que forman parte de los políticos sensatos que el superávit es innegociable, los números en orden en cualquier país normal son innegociables.Los que deliran, sí, no importa, rompamos los números, prendamos las maquinitas de hacer billetes y juguemos a emitir y juguemos a plantear subsidios, o sea que todo es gratis y lo paga todo el estado, pero te doy, te hago pagar dos pesos de agua, dos pesos de gas, dos pesos de luz, pero te reviento con el peor impuesto que es el inflacionario que está absolutamente en todo. Me parece que cuando uno escucha, escucha a un presidente que en marzo ganaba por goleada y hoy está con el agua al cuello, escucho a provincias unidas donde veo, digo che, la pucha, qué elenco fuerte de gobernadores, además con una ventaja, muchos de ellos muy jóvenes, los que le permite tener un gran futuro político, pero qué me dicen y acá sacamos el candidato del 27 y yo todavía quiero que lleguemos al 27 con dos años donde Argentina haga pie, porque se nos va la vida y pasamos años de fracaso en fracaso, de promesa en promesa y por otro lado veo que el kirchnerismo mañana, por ser 17 de octubre, va a armar una caravana a la casa de Cristina Fernández, que está presa por corrupción. Los fiscales se pusieron un poquito más las pilas y esto está muy bueno porque los doctores Diego Luciani y Sergio Mola exigieron que empiecen a rematar los bienes de los Kirchner y que devuelvan los 537 millones de dólares que deben solamente por una causa, que es una moneda, pero que es simbólico para poner punto final a esta gente que opina hoy de todo hasta de los vínculos internacionales de Argentina, cuando firmaron un memorándum con enemigo como es Irán y hoy dan clase de derecho internacional y hoy dan clase de economía y hoy dan clase de moral y tienen que restituir y rematar bienes de lo que le han robado al estado.

Me parece que el gobernador Axel Kicillof, que pretende ser una variable y poner una bisagra entre este pasado de tanta corrupción porque él no tiene ninguna causa y mañana no tendría que estar involucrado en esto. Algunos dirán bueno, la última, después a partir del 27 nueva vida, nueva propuesta, tendrá ideas porque fue ministro de economía de Cristina Kirchner, pero no mezclar todo y tributarle a gente que está sumida hoy en problemas de condenas y corrupción, un día glorioso, un protagonismo dentro de lo que es una campaña que no tiene la más mínima idea, que se debate entre la corrupción del pasado, la incertidumbre del presente y el no sabemos qué pasa el 27. Realmente es increíble, realmente es increíble.A mí lo único que más o menos me deja medianamente conforme que muchos han entendido que los países para crecer o para salir tienen que tener los números en orden y que esta idea que un poquito de inflación es buena o que metámosle subsidio a todo para hacer creer que todo es gratis, no, no, no, eso ya lo entendieron.

Hasta los de provincias unidas que me parece que marcan una alternativa diciendo esto de mi ley es malo, esto del kirchnerismo es pasado y esto es lo que tenemos que hacer. Pero es difícil porque es un país día a día y con una incertidumbre brutal a partir del 27, un tema realmente gravísimo y hoy me desayuno con las redes sociales, la verdad que también tienen que tener un régimen así como tenemos nosotros en los medios de comunicación que tenemos que tener hasta una conducta en nuestro vocabulario, muchas veces me parece que las redes tienen que tener una regulación porque todo lo que aparece en red se transforma en un spot.Yo escuchaba este mensaje de esta candidata inexistente en materia electoral que es Manuela Castañeira donde hacen apología de la droga porque dicen que necesitamos 4-20 y hablar de 4-20 es hablar de droga. Un país que permite todo, acá algunos cantantes también hacían tributo a la droga y no pasaba nada y acá hay gente que evangeliza las drogas en la Argentina, lamentablemente les guste o no les guste la marihuana está en la Argentina prohibida. Si quieren fumar marihuana pueden ir a otros países del mundo y no es una cuestión de ser progre o no progre, es una cuestión de salud porque pueden hablar con los médicos más importantes que tienen que ver con el consumo de drogas y te dicen que el alcohol y la marihuana es la puerta para adicciones peores y cuando conozco muchas madres preocupadísimas por los problemas adictivos que tienen los hijos me parece que andar haciéndose la graciosa esta señora Castañeira o su gente que son tres o cuatro porque son muy pocos los que la votan siempre y ni siquiera puede pasar una paso cuando había paso, hablen de la droga con con tanta liviandad y no es alguien que ponga un límite aún apareciendo esto en redes o en supuestos spots que están dando vuelta.

El 4-20 se convirtió en un símbolo de la marihuana en la nación california hay mucha gente que festeja este tipo de situaciones pero me parece que en la argentina tenemos que tomar las cosas con un poquito de responsabilidad porque ante la incertidumbre de mi ley el apuro que tienen en provincias unidas de pensar en el candidato del 27 y el fracaso y la corrupción del kirchnerismo estamos atados de pies y manos y si las propuestas de los dirigentes más jóvenes tienen que ver con promovamos la marihuana como forma de vida en la argentina y realmente estamos atados de pies y manos. Me encantaría que participe algún fiscal de todos los que trabajan y muy bien en la argentina y pongan algún tipo de límite porque repito en esta argentina donde mataron a tres chicas hace muy pocos días por las drogas entre otras cosas había venta y consumo de droga y hay mucha mucha madre que no sabe qué hacer con los hijos no me decía la mamá de chano el viernes cuando la entrevistaba en el día mundial de la salud mucha mamá prefiere a un hijo preso con lo que esto significa a un hijo suelto y adicto ustedes algunos me dirán pero la marihuana no es nociva bueno hablen con gente de la ciencia no hablen con los que fuman marihuana y que dicen que es menos nociva que un cigarrillo y que no ataca el cerebro y que no es la puerta de otra adicción hablen con los que saben no armemos un mundo de tanta ignorancia que es un común denominador en muchos temas en la argentina una candidata aún siendo el 0,001 porque nunca los vota nadie y porque tienen ideas no solamente estas sino ideas que no hacen pie en ninguna sociedad porque no son no son posibles de llevarse a cabo porque dicen disparate como esto todos los argentinos a cobrar 2 millones de pesos como si fuera a tocar un botón y fabricar billetes no cosas sin sustento cosas que no no tienen nada que ver,

Dentro de este delirio no nos metamos ni con la ciencia ni con las adicciones ni con los problemas de la gente una falta de respeto y una falta total de tino a un país que hoy dejó de ser un país de tránsito para ser un país de consumo donde mucha gente no puede llevar a cabo una vida normal por el consumo y la adicción a las drogas silencio de algunos sectores falta de propuestas de otros y disparate sublimes como el de este espacio el de esta mujer y por ahora nadie en la justicia poniendo algún punto de límite los límites no son de izquierda o de derecha los límites son de las sociedades que funcionan y argentina por no tener mínimos límites en algunos temas que son el común denominador de sociedades organizadas está como está