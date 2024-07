Editorial Paulo Vilouta: "La Argentina extorsiva"

Por supuesto que el tema del día de hoy pasa por este escándalo extorsivos de un grupo de sindicalistas con, en este caso, la recolección de la basura en la ciudad de Buenos Aires.

Más allá que hace un enfrentamiento hoy político Entre los señores muy sano el señor Jorge Macri es un enfrentamiento que atenta contra todo lo que estamos en la ciudad de Buenos Aires ante un foco infeccioso que en la basura y que en el domingo está tirada por todos lados bajo un descontrol absoluto Los llamativo es que con la recolección no hay ningún tipo de problema contractual. En el caso de la ciudad y el gremio, sino que hay un problema con el acarreo de los vehículos Sochi. Pero las grúas que acarrean auto juntan basura. No, no, no, no. Pero el Argentina todo está atado con todo y todo es irregular.

Y celebro ayer cuando hablamos con Jorge Macri en nuestro programa, que fue circunstancial porque no estaba el tema de la basura como tema de de de agenda. Cuando veíamos lo primero, coletazos del conflicto y los primeros contenedores que comenzaban a cenar.

Se que un gobierno del mismo signo político del mismo color analice lo que fue la parte final o cualquier tramo de la gestión anterior, porque por lo general nadie se pisa el poncho. y acá el gobierno de la ciudad cree que hay un contrato de tres cientos, sesenta millones de dólares y por diez años cuando los mandatos duran cuatro como mínimo. Su jefe de Gobierno para beneficiar a algunas empresas de la familia Moyano. Es caro el contrato. Y tiene que ver con el acarreo.

Tiene que ver con las grúas. Ustedes saben que la última concesión del acarreo de auto mal estacionados seis en el año mil novecientos noventa y uno y venció en el dos mil uno. Después Estuvimos siempre Con esta grúa bajo una situación de conflicto. Primero, porque lo contrató, estaban vencidos. Segundo, porque aportaban cincuenta mil pesos por mes a la ciudad de Buenos Aires. Todos los intentos por renovar el servicio siempre quedaron en la nada.

Parecía que eran un ente autónomo en la ciudad de Buenos Aires muy arbitrario por el sistema, por el servicio, porque no tenían tolerancia, porque lo único que hacían era casar autos y hacer un negocio formidable. El negocio formidable quedó establecido en el último tramo del año anterior, cuando se firma un contrato por tres cientos sesenta millones de dólares hacer Jorge Macri dijo que la ciudad, si se hace cargo, sí lo estatiza encuesta la mitad Y yo creo que a un silo privatizamos por segunda vez pueda dar menos que la mitad puede valer menos que la mitad de la Vera. Veremos la utilidad o no?

En el mundo existen estas grúas porque estacionados mal, porque no tenemos mucha disciplina a la hora de de de manejarnos. Y por supuesto que hay un acuerdo donde se reparten las ganancias porque uno paga una multa y paga y la Carrillo Acá lo dramático que se mezcló absolutamente todo y Vivimos. Bajo el imperio de la extorsión.

Porque los tres cientos, diez empleados que trabajan en las grúas en un momento fueron indemnizados por quién pertenecía a la gestión anterior de de todo esto en materia de grúas privadas. Y luego nos tomaron nuevamente y están en relación de dependencia hoy de la relación de dependencia en Argentina es casi una excepción, porque como no modificamos la leche laborales y los gremialistas argentinos están contentísimos con los números que hay en la Argentina de empleados en negro y de cantidad de despido, porque lo único que se preocupan es cuidar sus bichitos, su gremios y sus negocios.

Están en relación de dependencia y no está en juego. el trabajo de esta gente y el que maneja la grúa, ni del que se baja para tomar tu auto cuando están mal estacionado. Hay una extorsión porque se cae un negocio de tres cientos, sesenta millones de dólares en un país que está fundido y donde cuesta mucho hacer este tipo de negocios.

Lo dramático de todo esto es que no intervenga ni siquiera la justicia porque no estamos jugando con no hay grúas porque estamos enojados porque se cae el contrato y porque de paso nos disfrazamos diciendo que defendemos a los trabajadores cuando los trabajadores están asegurados, acaba en ningún problema con los trabajadores acá directamente. No es el problema, que no hay grúas y deja de recaudar una empresa privada y dejar a recaudar la ciudad con la multa.

Acá el problema es que estamos cenando la ciudad Buenos Aires de basura con lo que significa esto en peligro para la salud hacer un cambio en la avenida Belgrano abrió el su contenedor y tiró absolutamente todo. ¿Qué es esto donde estamos viviendo? En la selva que somos bestias. en un momento de tantos inconvenientes, de tantas enfermedades, de tanto virus contenedora repleto, gente que se pelea para ver si tira o no la basura lo tiramos al costado.

Las ratas que vi que ten estamos viviendo. Y hoy tenemos los contenedores en poco tiempo. Te Amo en bolsita para en la puerta. Un desastre. Cuarenta y ocho horas. Con este conflicto vuelvo a repetir. El problema es con las grúas pero se la agarraron con la basura y en el medio voz. Yo y todos los que habitamos la Ciudad de Buenos Aires. y que tenemos que vivir en situación totalmente anormal y peligrosa.

Porque no es que estamos dejando un escombro o no, es que dejamos de utilizar las grúas para ordenar el tránsito. Estamos dejando toda la basura del domingo, toda la basura del lunes y gran parte de la basura del martes la Argentina Héctor Shiva, la Argentina que no queremos la Argentina, que en definitiva privilegia los negocios de muy pocos y en este caso, sindicalistas que creen que son los dueños de la verdad.

Celebramos que un contrato oneroso, extraño y fuera de término porque son diez años y cualquiera tendría que estar encima de todo esto, se suspenda. La zona más rica de Argentina, Sí, pero en un país donde no se olviden hay más del cincuenta por ciento de pobres.