Editorial Paulo Vilouta: "La Argentina de los extremos" (14/07/25) #Vilouta910

Me tomó un minuto, como todos los días y les hago una pregunta, No están cansados de vivir en un país que adoramos, que amamos, pero que siempre repite las mismas cosas, en un país repleto de enfrentamientos,Yo sé que hay un festejo en la Argentina o que nos han instalado y en esto tiene que ver mucho el quichnerismo, un estilo de vida de amigo enemigo donde la rivalidad dejó de ser algo donde podemos consensuar ideas y donde todo es a morir, Todo es a morir,Todo es extremo en la Argentina influye en las redes sociales, influye en las redes sociales, ustedes pueden ver en Twitter una guerra permanente donde el lenguaje va subiendo a medida que uno piensa distinto y hasta en alguna consideración o un comentario liviano que tiene que ver con con una foto o alguna cosa que no tiene que ver con la política en el universo de Instagram y nos armaron de esa forma, no para estar enfrentados, para estar peleados, para no poder cruzar mínimamente una orilla porque vos podés tener ideas de un sector de otro, pondré una cosa, criticar la otra y yo creo que estamos cansados de los enfrentamientos y me parece que el Gobierno argentino todavía no ha tomado nota y comete un error porque que no haya rivales fuertes enfrente no significa que no hay que mirar el pasado.

Algunos dirigentes políticos ya tienen el boleto recontra picado y no van a volver, Pero esto no significa que no hay que mirar todo eso, porque en la Argentina los enfrentamientos entre presidentes y vicepresidentes ya creo que colman la paciencia porque marca la poca posibilidad de consensuar el hecho que solamente nos podemos reunir para ganar una elección, pero no para gobernar un país, el hecho que podemos tener confianza plena el uno en el dos y el dos en el uno y porque no podemos vivir permanentemente desgastándonos y con energías que se van en cosas que no tienen el más mínimo sentido, alguien produce profunda pena, cuando veo este nuevo enfrentamiento entre dos exponentes que han llegado al lugar máximo que ser presidente y vicepresidente de una nación de dos personas que no tienen células políticas que vienen de otro sector, que vienen de otra vida y que tendrían que dar un ejemplo de convivencia institucional, demostrándole a los argentinos que, salvo la excepción de Mauricio Macri con Gabriela Michetti, que fue respetuosa, más allá que Macri tiene esas costumbres de tratar a todo el mundo como si fueran sus empleados,Lo mismo hizo con Horacio Rodríguez Larreta,Lo mismo hizo con Patricia Bullrich o de tratar de poner siempre su intelectualidad al frente como creyéndose un ser superior,Pero hubo una cuestión de respeto con Gabriela, con Michetti ella cumplió su rol.

Sin duda, en algún momento benefició su imagen a ese gobierno, pero fue el único que no tuvo problemas,después Alfonsín con Martínez,No en este escándalo,tampoco estábamos en tiempos de redes, pero había una diferencia importante ni que hablar de Néstor Kirchner Concioli, que lo utilizaron, al igual que a Roberto Lavaña para ganar una elección y a los dos minutos 30 se lo sacaron de encima porque molestaba o porque no sé, algo les causaba diferencias,Cristina Kirchner en su experimento con Julio Cobos desastroso Alberto Fernández con Cristina Kirchner,un empleado de Cristina Kirchner, que no hizo caso y terminó como terminó más de seis meses sin dirigirse la palabra Fernando de la Rúba con la renuncia de Chacho Álvarez al año de gobierno en un gobierno débil,Carlos Ménem con Eduardo Duh alde,Eduardo después termina siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires y cuando se presenta con Ortega para hacer la fórmula, Mem realmente no lo apoya,parecía más el que bendecía a Adel la Rúa que al propio Duhalde y así fuimos avanzando y hoy llegamos a esta situación incomprensible,Yo no sé si la señora Villarruel es traidora,No sé si mi ley ha logrado tener algún vínculo afectuoso de confianza con la vicepresidenta, pero están peleados,enfrentados,situaciones absolutamente antagónicas que no sirven para una Argentina, que es una Argentina que está en reparación y que está en quiebra,Este es un país fundido donde por malas administraciones y por corrupción galopante estamos como estamos y estamos discutiendo si la señora Villarruel se tendría que haber sentado o no sentado, si es una traidora o no una traidora, si va a renunciar o no va a renunciar, si se enfrenta con Bullrich o no se enfrenta con Bullrich.

Quién pone el tuit más agresivo no sirve,estamos en un país con mucha pobreza todavía, con muy poca educación, con chicos 4000000 que no tienen asegurado el alimento cuatro veces en el día,con cosas que se prometen que no tienen sustento porque el show de la semana pasada en Senado fue vergonzoso porque el dinero no está y por más que los senadores digan que se arregla con no sé qué cosa es mentira,Un punto del PBI son 6000000000 $ y Argentina necesita más de un punto y medio casi 9000000000 $ digan de dónde lo sacan o cómo los ponen,más allá que todos coincidimos que los jubilados tienen que estar mejor pero me parece que con sólo ver un poquito los números y la radiografía del problema jubilatorio en la Argentina,Hoy tendríamos que estar pidiéndole a los senadores y a los diputados argentinos que armen proyectos serios,que dejen de emparchar un sistema que está fundido, de los cuales 5000000 y medio de jubilados, 3900000 entraron por moratoria.

Saben por qué? Porque no hacemos una reforma laboral,Saben por qué?Porque tenemos 9000000 de empleados en negro y pareciera que estamos contentos y saben por qué? Porque también hay mucha indiferencia por todos aquellos que estamos en blanco y los sindicatos argentinos que no quieren mover nada para que los que están en negro y viven tan precariamente puedan estar mejor sin reforma laboral, No vamos a tener empleo con aportes sin aportes dignos,No vamos a tener buenas jubilaciones y vamos a vivir en este pobrismo en el cual nos han instalado, donde el 75% de los jubilados cobra roiosamente 300 y algo de pesos,Tampoco vayan a creer que con el show de la semana pasada les cambiaba la vida de bolsillos se llevan 40000 MXN más, por supuesto que en este momento trágico de estas jubilaciones 40000 MXN empuja, pero por supuesto que no es la solución, Es algo transitorio y sin sentido,Señores diputados, señores senadores cuyas legislaturas hoy representan uno de los máximos presupuestos en la Argentina, mucho más que el Garraham, por ejemplo, pónganse a trabajar seriamente dejen de pelear, dejen de enfrentarse enfréntense por ideas inteligentes, por demostrarle de una vez por todas a los argentinos, desde el vicepresidente de la nación y el presidente a todos los diputados y senadores que tenemos que salir de esta monotonía de un país que repite errores de un país que acumula pobres de un país no solamente económicos, sino también morales e intelectuales y de un país que repite historias que ya conocemos siempre cómo terminan, aboguemos por más diálogo,Tratemos de encontrar en el presidente y en la vice algún.de consenso y en senadores y diputado que más allá de ganar batallas transitorias, ganen la guerra final, que es encontrar un sistema jubilatorio y laboral digno con reformas en la Argentina para poder algún día estar un poquito, eh?