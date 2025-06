Editorial Paulo Vilouta: "La corrupción afecta años" (20/06/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días para terminar esta semana caótica y hoy, cuando venía digo qué suerte, no que los argentinos tenemos justo el día de la bandera para tomarnos un descanso mental porque nos someten y nos bombardean permanentemente a 1000 cuestiones en una semana somos pero de corazón trepidante los argentinos y bancamos toda porque en no todos los países estamos hablando de una expresidenta condenada por corrupción de cinco días que para mi gusto fueron muchos los que la justicia otorgó para el desenlace, porque se armó todo un revuelo impresionante a partir de todas las medidas que se tuvieron que tomar el acto en la plaza de Mayo y en el día de ayer, donde vimos algo muy particular.Y es que Cristina Fernández tendrá que entender que ya no es más la presidenta de la nación, que es una presa por corrupción y que tiene que acatar órdenes y desde ayer la ex presidenta discutiendo.

Mire lo que son las cosas y cómo la vida se da vuelta no para todos discutiendo si puede salir al balcón o no puede salir al balcón y con la humillante pulsera,para fijar dónde está para fijar sus pasos,Realmente impresionante, no lo que pasó en la Argentina en estas últimas horas con la Corte Suprema ratificando una condena que ya habían dicho absolutamente todos y Cristina Fernández pidiendo a través de sus abogados, más allá de todo el desorden que la puerta que los chorizos, que la gente que hace pi, que no sé qué historia pidiendo permiso para salir al balcón y con una tobillera electrónica.

La verdad ficción parece para la Argentina y ayer el presidente de la Nación, en sintonía con lo que tiene que hacer, poniendo punto final a toda la especulación del indulto, porque es muy claro el indulto primero sería increíble que esta gente acepte un indulto porque supuestamente no acepta que hay un hecho tan grave como de corrupción uno condena uno pena pero no habría un político argentino, salvo el señor Grabois que lo escuchaba tan alegremente decir cuando yo, Máximo o Axel seamos presidentes, el primer día se indulta a Cristina,No creo que haya un solo político que quiera morir en vida, estar muerto en vida haciendo semejante disparate más allá este escándalo de toda la semana y que hoy merecemos estar con calma, disfrutar este día con sol, con el día de la bandera, con la libertad de movernos y planificar la vida de un país Este es un país que no puede quedarse anclado y ahora pendiente si sale Cristina Fernández al balcón o no, si mi ley la va a indultar o no, que ya dijo que no o cómo nos armamos para las elecciones del mes que viene o de septiembre y octubre en gran parte de la Argentina tenemos un país que más allá de todas estas locuras, está pasando por cuestiones muy severas y no solamente en el plano económico, donde tenemos algunas luces como el superávit, como la inflación, como la inflación mayorista, que por primera vez en mucho tiempo empieza con cero, cosas que a uno le permiten tal vez decir podemos tener un futuro económico más equilibrado en un país con desequilibrios pero cuando hablamos de la corrupción y de todo lo que nos pasó, no solamente ver a Cristina Fernández presa y a esos nueve delincuentes que robaron ahora presos otra vez en penales o esperar otras causas rutilantes de corrupción que va a analizar la justicia argentina.

Cuando hay tanta corrupción, yo le planteaba, vamos perdiendo un montón de cosas que no solamente tiene que ver con que haya ciudadanos en la Argentina que vivan en condiciones paupérrimas, que hoy no tengan cloaca, que no tengan agua y que les prometan un montón de cosas que nunca les cumplen, sino que hemos roto con mucha corrupción y muchos malos gobiernos, estructuras claves como la educación,ayer leía al CO del grupo Techín, uno de los grupos más poderosos económicamente de la Argentina.El señor Paolo Roca reveló los problemas que enfrenta la compañía para conseguir obreros calificados debido al nivel educativo de quienes se presentan a las entrevistas de trabajo y dejó una frase que creo que la compartimos absolutamente toda sin industria no hay país porque la industria no solamente es uno de los motores, sino que es una fuente inagotable de contratación de persona Cuando vemos que el empleo de 64 del desempleo se nos fue a, acá tenemos un nicho muy importante.

El señor Paolo Roca dijo Los candidatos fallan en preguntas simples, como si con dos litros de aceite puedo sostener cuatro motores, Cuántos litros de aceite necesito para sostener 10 motores, detalló y valoró lo que yo vengo diciendo de hace mucho la educación como fundamental crecimiento para la Argentina,hoy no calificamos porque cuando decimos Che hay un chico que no sabe dividir o multiplicar en la escuela o las pruebas pizzas son una vergüenza.Los resultados son paupérrimos tres cada día terminamos la secundaria en la Argentina,No sabemos qué es sujeto y predicado,No sabemos interpretar un texto.Después lo llevamos al futuro,No queda en el chico que va a la escuela que por la emergencia económica de todos los gobiernos va primero a alimentarse y después a educarse.Cuando sale de ahí no tiene el más mínimo futuro es una marioneta que va a estar dependiendo que alguien le haga un favor, que alguien le dé una changuita, un empleí nada trascendente porque no va a ser una carrera universitaria, porque no va a aprender un oficio o porque va a ir a Techín y no lo van a poder tomar tuvieron que entrevistar 10800 personas para poder lograr que 3800 obreros trabajen porque no pueden pasar la prueba que tiene que ver con educación,necesitamos un nivel educativo capaz de alimentar estructuras y tecnología avanzada.

Necesitamos que la gente también aprenda inteligencia artificial, digitalización,Esto provoca un salto en la capacidad industrial y en el progreso de la gente pero sin educación no podemos dar lugar para que la gente progrese,estamos hablando del mayor conglomerado del país,con una debilidad estructural argentina que afecta a la capacidad de crecimiento y transformación.

Repito, tuvieron que entrevistar 10000 personas para poder lograr que 3800 obreros tengan un lugar,uno trabajo,La corrupción afecta y corroe absolutamente todo lo que falta se los llevaron pocos y le falta muchos y este es un clarísimo ejemplo de cómo está la Argentina, porque muchas veces los sintetizamos solamente en los bolsillos o lo económico, Si viajamos, si compramos, si no compramos, si vamos a ver un espectáculo, si vamos a comer afuera, si vamos a ver el fútbol, me parece que el problema es mucho, mucho, mucho más grave.

Chicos que no entienden un texto, chicos que no multiplican, chicos que no dividen,adolescentes que no tienen un futuro en cuanto a una vocación en cuanto a una capacitación y futuro de trabajadores que no pueden sortear mínimamente un test de capacidades para poder tener un trabajo digno y bien munerado en la Argentina.Lo que la corrupción se lleva tarda años o décadas en poder volver a la gente