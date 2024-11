Editorial Paulo Vilouta: "La corrupción como matriz de la Argentina"

Recibí un trabajo de la provincia de Chubut que ayer previamente les había adelantado algo, porque Chubut tenía un problema muy serio, no dictaban clases. Los cursos de anuales eran, pero de un nivel mínimo de días, con chicos que repetían que pasaban y que los hacían pasar, aún repitiendo con un sistema realmente pésimo.

Este año volvieron a la modalidad. Las clases y la educación son claves. Con más de ciento setenta días van a terminar ahora el año dos mil veinticuatro. Saben cómo lo lograron? Realizaron un censo, entre otras cosas, de empleados públicos donde pudieron eliminar, escuchen la cantidad de cargos y cosas sin sentido que tiene una Argentina partida entre el gasto que no tiene ningún sentido y la brutal corrupción.

Ciento sesenta y ocho cargos políticos y jerárquicos en estructuras de gobierno con cuarenta direcciones, veintiuno, direcciones generales, siete sugerencias Treinta y siete jefaturas de departamento que vais a ver para qué pomo sirve esto? Veinte asesores de gabinete, veintiuno, jefaturas de división y ocho sub secretarias.

Todo esto es dinero y no de una persona, sino de un equipo de gente que forma parte de toda esta estructura en base a los resultados de este censo porque no fue hecho. Vamos a agarrar y arrojar gente a patadas sin ningún sentido. Hicieron un censo.

El Gobierno de Chubut tomó la siguiente decisión ante al cero coma tres cero, Coma tres de los cuarenta y seis mil empleados públicos de la provincia por no ir a trabajar. O sea, que había un porcentaje de gente que había decidido ganar un sueldo público sin ir a trabajar, sancionar administrativamente al trece por ciento porque decidieron no realizar el censo, dijeron No, a mí no me van a censar, Yo no quiero saber nada.

Y la suspensión salarial del uno punto tres por encontrarse en situación irregular. También se anunció una implementación de la ley tres por uno para ingresos al Estado. Porque esta historieta quiere decir que a partir de ahora el ingreso a la administración pública tendrá que darse si hay un retiro, si hay una baja o si hay una jubilación en un puesto similar.

No viene uno y trae a todos los amigos y a toda la cría, se va a éste, viene otro y trae a un montón mucha gente útil y que trabaja y que hace las cosas bien y mucho inútil, que va por un cargo público total. Nadie te controla y no pasa nada.

Después de tantos años, dicen en esta provincia de irregularidades, injusticias y un montón de cargos sin concursar, van a garantizar un procedimiento lógico. Y es que uno mínimamente tenga alguna aptitud para estar en un cargo público.

Otra de las medidas anunciadas es el acompañamiento educativo para que seis mil ochenta agentes que no terminaron miren que bueno, esto, los estudios primarios o secundarios, según los resultados arrojados en el censo, puedan instruirse y tener un título con lo importante que es tener un título en la Argentina. Cada ministro tiene responsabilidad a la hora de elegir, formar y capacitar a quienes están trabajando dentro del Estado y no va a entrar gente sin concurso previo.

Se se termina que mi abuela, mi abuelo, el perro, la vecina, la del cuarto bache, el el señor de enfrente, el amigo de no sé quién y todo este tipo de payasadas insólitas que vemos en todos lados, se comunicó que alrededor de seis mil quinientos personas están a punto de jubilarse y van a dejar su lugar a otras personas que quiero contar con este censo que lograron desde locuras como gente que va, cobra y no trabaja.

Ordenar y poder impulsar la educación. Porque en Chubut uno de los grandes déficits estaba en la educación y hoy se priorizó la educación y se terminó con todo este sistema antiguo de un Estado cargado de gente, muchas de ellas sin función y sin ser el resto trabaja, lo pone en marcha, cobra lo que corresponde, se sacrifica, le gusta y lo hace de vocación. Y un montón de gente, como siempre, el show de los ñoquis por todos lados.

A esto le sumamos. Yo les decía por mal gasto o por corrupción, la gran cantidad de problemas que tenemos en la Argentina. Y ayer tuvimos otra noticia para este cuadro increíble de ex funcionarios que van sumando su rostro a una realidad durísima y le toca al gobernador, al ex gobernador de Entre Ríos ir preso en este caso al señor Uribarri, porque la Justicia ordenó su detención ante la posibilidad de fuga. Hablamos siempre de causas larguísimas en la Argentina, con mil instancias que no las negamos y son lógicas, porque si uno es inocente, qué mejor que se lo confirmen?

Si uno es culpable, qué mejor que vaya preso, pero lo largo y el tiempo no, porque acá la decisión corresponde a una condena de ocho años, otra vez por corrupción, y cuando uno mira el listado de condenados de ex funcionarios realmente es durísimo y nos damos cuenta por qué estamos como estamos, entre otras cosas, más allá de estos detalles que yo le daba de una provincia que tenía sesenta días de clases y hoy tiene ciento ciento setenta Cristina Kirchner, condenada ya en segunda instancia a seis años de prisión Amado vudú, condenado a cinco años y diez meses de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por cohecho. Julio De Vido el ex ministro de Planificación Federal, entre otras cosas, por la tragedia de Once El Chorro y el delincuente de López, José López, ex secretario de Obras Públicas.

Ni hace falta que explique la causa. El reboleo de bolsos. Se acuerdan Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, condenado a ocho años por la compra de trenes chatarra en Portugal, España y por la tragedia de once que mató a tanta gente El señor Juan Pablo Esquive el señor Guillermo Moreno, condenado a prisión condicional, este que escuchan por todos lados y lo ven gritando y pidiendo que se caigan todos los gobiernos por manipulación de datos.

En el INDEC, además, nos condenaron a pagar mil quinientos millones de dólares. Felisa Micheli, ex ministra de Economía, la que tenía los cien mil dólares escondidos en el baño. Romina Pico Lotti, ex secretaria de Medio Ambiente. Tres años de prisión en suspenso, más la devolución.

Esto es fantástico. Devuelva lo que se afanaron siete millones de pesos por defraudar al Estado y hacer un uso de fondos públicos para gastos personales. Se acuerda lo que era el despacho parecía un palacio y el señor Lázaro Báez, el mejor de los amigos. El silencioso empresario tocado por la varita mágica, ahora no tanto porque está en Can condenado a doce años de prisión y el testaferro más famoso de la Argentina. el desastre y el desorden público y el desastre y el desorden público de la corrupción.

Dos elementos que conducen al mismo camino a un país repleto de pobreza, a un país repleto de desigualdades y a un país que pretende mínimamente enderezarse. Porque los chicos de Chubut estaban condenados con sesenta días de clases a formar parte de una gran parte de Argentina, donde por este tipo de inconvenientes estamos fomentando que los chicos no tengan acceso a ningún tipo de educación, ni pública ni privada.

Y la corrupción como matriz de una Argentina que comienza a ver que a través de esa corrupción se perjudicó a mucha gente y que los números nuestros de todos los días, el de cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco por ciento de pobres más un caudal impresionante de indigentes, están vinculados a estos dos casos puntuales que les di.