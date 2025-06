Editorial Paulo Vilouta: "La corrupción se paga con cárcel" (10/06/25) #Vilouta910

Embed

Me minuto, como todos los días, y estoy dentro de una Argentina y soy un argentino que más allá de mi función siente que vive momentos históricos?No, porque nos han pasado todas en la Argentina, muchas malas y por supuesto, muchas buenas también porque tenemos la bendición de estar vivos y de salir todos los días a luchar.

Pero estamos ante hechos históricos porque más allá del club de egos que tiene gran parte de mis colegas con intentar acertar el día, la hora y el momento en que quedará detenida Cristina Fernández, tema que para mí es absolutamente aleatorio y realmente me preocupa muy, pero muy poco,estamos viviendo un momento donde la justicia argentina, tan criticada por su lentitud, fundamentalmente y desprestigiada por algunos miembros, no por todos, gracias a Dios,puede tomar una determinación histórica con relación a hechos gravísimos de corrupción en la Argentina contra Cristina Fernández y gente que nos gobernó durante muchísimo tiempo,Ayer Cristina Fernández yo veía con atención el acto y lo escuchaba y no podía comprender demasiado,Escuchen lo que pasaba en el acto de anoche en el PJ.

Bueno, la señora en otro eje no, porque no va a ganar más plata,El argentino no va a estar más seguro.El argentino no vamos a pagar la deuda bestial que tenemos los argentinos y la señora está presa, pero habrá un hecho de justicia,La corrupción se paga con cárcel.La corrupción se paga con inhabilitación.

Qué tiene que ver una cosa con otra?Por favor,No estamos discutiendo hechos políticos, Estamos discutiendo hechos jurídicos,Si quieren, estamos hablando y se lo mantiene desde hace tiempo,Largo lo que veinticinco jueces, fiscales y testigos determinaron con relación al primer caso de corrupción que cae sobre Cristina Fernández,Le faltan Los Sauces.

Le falta el cubano de las coimas falta bastante,Falta bastante,Otra parte de vialidad falta mucho,Falta mucho,Entonces me parece que estamos mezclando todo y veo mucha gente que está afectada, pero que vive una realidad o que vive una Argentina paralela de creerse cosas que no sonpor qué en vez de estar dando este discurso ayer, que no tiene ningún tipo de contenido real, nos explican el vínculo con el señor Lázaro Báez?Por qué no nos explican qué pasó con Lázaro Bai?

Quién es?Por qué con ser un fantasma de Lázaro Ba y no sacamos el problema.quién es julio debido?Quién es Jaime?Quién es el chorro de los bolsos?López?Un satélite de muchos de estos,Quién es Milagros?Sala?

Quién es Boudou?Ayer el señor vudú entraba este acto para apoyar yo vudú.Tendría que estar en una cárcel en estos momentos en la Argentina, nada más desprestigiado que ese personaje para estar en un acto de apoyo a una persona condenada por corrupción,Realmente es lamentable,Me parece que más allá de este juego, si es hoy, si es mañana, si es el lunes, si es el martes, cosa que realmente no tiene relevancia es ver lo que puede suceder en un país que algún momento de la vida tiene que tener un Estado de Derecho y tiene que tener una institucionalidad y tiene que tener un respeto,No importa lo que pase después de las elecciones, si los argentinos ganan más, menos, si hay más o menos inflación, más o menos inseguridad.

Estamos discutiendo otro hecho que es la imputación severísima que tiene Cristina Fernández sobre corrupción y estamos mezclando absolutamente todo me parece que hay que empezar algunas campañas importantes en la Argentina y una es Terminemos con los fueros de los políticos y evitemos este tipo de audacias o de atajos,Lanzo mi candidatura o formulo esto porque así tengo fuero,Basta de fuero,Sean todos ciudadanos, como somos nosotros,Y si las hacemos, vamos a la justicia,Y si te condenados, pagamos,Y si no estamos condenados y eximidos y mostramos una verdad, vamos a quedar afuera,Pero basta de esta ficción.Basta de estos juegos.Basta de este tipo de acto que parece Venezuela.

Basta de vivir fantasíasPongan los pies en la tierra,Yo sé que a muchos les conviene que muchos van a tener que tener otra tarea, porque no va a estar el dedo mágico, la lapicera de Cristina que diga Vos podés ser diputado, vos podés, senador, a vos te quiero la octava a vos te quiero la quinta a vos te quiero en Formosa, vos te quieroBueno, la vida cambia en algunos momentos y los líderes a veces cuando no hacen las cosas bien, ingresan en desgracia para terminar el minuto.

Ayer, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, dispuso que los senadores puedan rechazar los aumentos de sueldo que provienen de la paritaria legislativa,Algún día, Cristina Fernández, cuando manejaba el Senado, enganchó la paritaria de los senadores con la paritaria de los empleados, los que están en distintas categorías y, por supuesto, cobran muchísimo menos dinero que los senadores de la Nación,Esto hizo que los senadores de la Nación hoy tengan sueldos de nueve millones y medio de pesos más el desarraigo, más los gastos de representación, más la pelota de asesores y todos esos que tienen alrededor, que en algunos casos sirven y en algunos casos son de inutilidad absoluta y son gastos para el Estado bueno.A partir de la decisión de la vicepresidenta de la Nación, vamos a esperar con mucha atención el listado de los senadores que se bajan de los aumentos,Dicen que por ahora hay tres Luis Juez, Carlos Arce y Sonia Rojas, de CUT.

Son setenta y dos.Con esto pagamos la deuda externa argentina, no como en el acto de Cristina Fernández,Con esto solucionamos la vida de los argentinos, no con esto le pagamos al Fondo Monetario,No.

Con esto podemos levantarle el sueldo a todos los médicos de la salud pública, No?Pero con esto vamos a tener un acto de justicia para que los senadores de la nación rompan esta pirámide absolutamente absolutamente poco legal que tenemos entre los argentinos de lo moral, porque no puede ganar un senador nueve millones y medio y un maestro,Setecientos Lucas no puede ganar un senador, nueve millones y medio y un policía, ochocientos mil,No puede ganar un senador, un montón de guita y un médico de Gaga tener que hacer una marcha todos los días para que le den dos mangos,Así que esperemos que la lista tenga como mínimo setenta y dos,los vamos a seguir con mucha atención, A ver quién se bajay a ver quién sigue con este privilegio en el Senado de la Nación, porque ahora la herramienta está no están obligados, no están amenazados?No, no puedo.

Qué hago con la plata?No es un derecho que ha adquirido y me corresponde porque está enganchado con no sé qué cosa,Se terminó el verso,A partir de ahora, día por día, vamos a seguir con atención este listado para ver quién se baja y quién se mantiene,Quién entiende que hay nichos en la Argentina que necesitan dinero y quienes entienden que la política tiene que hacer un ajuste mucho más severo y real,La lista de senadores está abierto,Por ahora no hay ningún nombre,Presumiblemente entrarían los tres primeros.El resto, nueve millones y medio más el resto de los gastos por mes, acumulando un sinfín de gastos que no tienen sentido en una Argentina pobre y con muchas necesidades,De ustedes depende la lista todos los días la vamos a tener aquí con mucha atención.