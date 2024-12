Editorial Paulo Vilouta: "La desgracia nuestra"

En esta Argentina, que me parece que tiene que prestar mucha, mucha, mucha, mucha, mucha atención, fundamentalmente los políticos de raza y los políticos que no son de raza, como el presidente Javier Miley, por la demanda que está haciendo la gente con relación permanentemente a los hechos de corrupción.

Ya no vamos a la maxi corrupción de los condenados y de aquellos que tienen que afrontar un sinfín de juicio por el mismo tema, como la presidenta Cristina Fernández. Vamos un poco a otras capas, a otras esferas donde hay corrupción ininterrumpida en la Argentina y hay un hartazgo sobre este tipo de cosas.

Una de ellas tiene que ver con lo que está pasando en la provincia de Chaco, donde el sesenta y seis por ciento de los beneficiarios cobraban de forma irregular una pensión por incapacidad laboral. Esto lo hablamos con el fiscal Marijuán, que a nosotros nos sorprende ya hace un tiempo muy largo, pero realmente indigna y da vergüenza.

Y da asco que haya organizaciones tan, tan, tan delictivas que se aprovechen de el problema que tiene mucha gente para inventar un supuesto problema, una invalidez y querer cobrar un beneficio.

Lo hago rápido porque es un tema que me tiene harto, pero no por tenerme harto no significa que no hay que notificarlo, porque estas cosas hay que terminarlas, pero directamente de raíz y poner al frente a la gente idónea y capaz de no estar robándonos permanentemente con este tipo de cosas.

Se notificó y se citó a un total de dos mil seiscientos ochenta y nueve beneficiarios. Se presentó el ochenta y siete por ciento únicamente de estos dos mil seiscientos ochenta y nueve. Trescientos sesenta y cinco tienen un problema realmente válido para poder tener la pensión. El resto, el sesenta y seis coma setenta y nueve no cumplen con los requisitos necesarios para mantener el beneficio. Ustedes pueden creer que presentaron una misma radiografía de un hombro para ciento cincuenta personas y aducir invalidez? Siete de cada diez personas y de pensiones que se dieron por invalidez están mal otorgadas.

No están mal otorgadas. Fueron hechas a propósito, se las otorgaron a personas para hacer creer que son inválidas. Cuando no lo son, seríamos un país donde en algunas provincias la invalidez sería notable. Tendremos más personas con inconvenientes. Mientes que personas sin inconveniente físico, una falta de respeto, una trucha, un asco, una vergüenza, Porque después, cuando nosotros vemos que nos falta todo, nos damos cuenta dónde está y por qué nos falta todo.

Ayer, cuando me contaban que en Concordia, la ciudad más pobre de Argentina, cuarenta años gobernada por los Uribarri y por toda esta gente, por este Kueider y toda esa mafia, la ciudad más pobre de donde s Qader, de la ciudad más pobre de la Argentina. Y uno dice hay una amplia coincidencia entre el robo sistemático, la corrupción y los lugares donde hay una extrema pobreza.

Realmente para tenerlo en cuenta y antes de desembocar en el tema que después vamos a debatir entre todos, que tiene que ver con la posibilidad de este servicio cívico para jóvenes en la Argentina Yo mantengo casi casi una tensión puesta en esta mujer que ha sido elegida como vicegobernadora de la provincia de Neuquén. Porque la señora llegó y siguen cayendo más denuncias sobre ella.

Estamos hablando de la vicegobernadora electa en esta provincia que hizo de su cargo una ONG familiar metiendo al hermano metiendo a no sé cuántos familiares currando, currando, currando.

Pero ahora cayó una nueva denuncia de corrupción contra esta mujer porque se estima que con fondos de una ONG con personas con discapacidad verdadera, no como estos trucho que encontraron en Chaco y que ahora van a auditar en sal alta en Jujuy, en todas las provincias, porque el número es alarmante de pensiones que se dan y no hay que darlas porque la persona está absolutamente sana, Pareciera.

A través de esta denuncia está investigando la justicia que con fondos de una ONG con personas con discapacidad, esta mujer se habría hecho una pileta de natación. Así que lo miraremos y prestaremos mucha atención para ver si esta cara dura que ya en algún momento la han relevado porque fue una vergüenza.

Hay que tratar de elegir bien. No es armar fórmulas con cualquier cachivache, con gente idónea, con gente que medianamente a través. Hoy, de un test psicológico nos damos si nos damos cuenta, si está apta, si no está apta es si tiene tendencia a este tipo de actitudes, porque no podemos después. Uy, mirá lo que hizo la vicegobernadora nombró al hermano, fue treinta palos por acá falta esto, falta el otro se hizo una pileta. Por favor, terminemos con toda esta barreda sistemática y permanente que tenemos en la Argentina con más de cincuenta por ciento de pobres, con chicos que no mofan y con gente revolviendo contenedores porque no tiene para comer.

Cuando acá hay gente que no puede justificar cómo vive, de dónde vive, dónde hizo la guita. Estuvo todo el tiempo en la función pública y tiene unas declaraciones juradas impresionantes y tiene unas declaraciones no juradas que son un escándalo. Entonces, por favor, seamos un poquito más efectivos en el tema con la vicegobernadora, con el señor de la DG, con la familia Rotondo, con los Kirchner, con todo.

Aceleremos los tiempos, aceleremos los tiempos y no permitamos que esta gente se victimiza porque todos son perseguidos, todos son proscritos. A todos les pasó una desgracia, pero la desgracia es nuestra, de haber tenido gobernantes que hoy están bajo la lupa por casos tan tremendos de corrupción.

Y para terminarlo vamos a debatir en la última hora esta propuesta que hizo Patricia Bullrich, que me parece que Argentina tiene que debatir con inteligencia y seriedad. Che, quién lo dijo? Patricia Bullrich. Ah, la quiero Listo. Es un éxito. Chelo. ¿Quién lo dijo? Patricia Bullrich. La detesto. No es una basura. No, no sirve eso. La ministra habla de un servicio cívico para jóvenes de dieciocho a veinticuatro años que no estudian y no trabajan.

Con esto quiero aclarar que los especialistas dicen que tenemos una porción enorme de jóvenes que los han puesto dentro de una categoría que se llama Nini. Ni estudian ni trabajan. No son vagos, son jóvenes que están estancados, paralizados en una eterna adolescencia. Chicos que no pueden encontrar, eh, un camino.

Habrá vagos también y habrá algunos que dirán Yo no muevo un pelo, yo vivo con mis viejos, hago lo que puedo, pero sufren la incapacidad de poder elegir por sí mismos lo que quieren. Y son aquellos que se detienen en un proceso de crecimiento entre la adolescencia y la adultez sin ser capaces de poder elegir.

Y un país donde hay poco para elegir porque no hay empleo privado, porque está el curro, viste y tengo un conocido, te meto acá o te meto allá y no vas nunca. Y no hay la verdad mucho para motivarse. Qué busca este servicio cívico más allá de esta historia? De brindar formación, disciplina, respeto y valores, que eso me parece que es más de la casa que de un servicio cívico, entregar herramientas y capacitación educativa y laboral. Y esto yo lo veo bien, porque esto no es ni un servicio militar.

Esto no es obligatorio. Esto no lo maneja el ejército. Esto no es esa antigüedad de tantos años que gracias a Dios, desde mil novecientos noventa y cuatro no tenemos más que el servicio militar obligatorio. Éste es un servicio de capacitación. Acá hay un montón de chicos que pierden hoy mano a mano con la gran cantidad de chicos que han venido de Venezuela, que están capacitados. Por qué? Porque se instruyeron entonces hoy nos pasan por arriba y los toman a ellos y no nos toman a nosotros.

Hoy casi no hay plomeros. Hoy casi no hay electricistas, Hoy casi no hay.M No hay oficios en la Argentina porque de aquellos notables, eh plomero que conocemos todos, electricistas, amigos, gasistas, gente que solucionaba mecánico. Eso ya hoy no hay y tenemos que encontrar un camino para esta generación en un país vulnerable donde no se crea empleo, donde estamos rodeados de truchas. Toma, Te doy una pensión por invalidez, no, a ver. Y que la vicegobernadora te da No sé qué cosa?

Ese tipo de cosas que es pan para hoy y pan hambre para mañana. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es sentarnos con las cabezas más pensantes de la Argentina, No aquellas que están tratando de sacar una ventajista o no. Yo soy de este sector o yo soy del otro.

Entonces, bueno, es malo para ver si encontramos un camino para que una franja enorme de personas jóvenes entre dieciocho y veinticuatro años puedan tener un camino. Si es laboral excelente. Si es educativo, fantástico, Si es de capacitación de oficio, mucho mejor. Pero hagámoslo con inteligencia. No metamos esto también dentro de una grieta para que sea un fracaso más o un anuncio más que no tiene ningún tipo