Editorial Paulo Vilouta: "La ficción política" (17/02/26) #Vilouta910

Me tomo un minuto como todos los días, vieron que muchos dicen que no hay ficción en la Argentina, no hay ficción en los canales abiertos, hay ficción en las plataformas y en otras formas porque la vida va cambiando pero hay ficción y hay ficción en la política porque la novela del febrero se llama prisioneros de un error, la encabeza Patricia Bullrich, la senadora de la nación y los distintos sindicalistas de pocas ideas que tenemos en nuestro país que después de más de 20 años de una ley repleta de humedad y de hongos como la laboral en la Argentina con convenios de 1970 como mínimo pretenden que ante la modernidad y la globalización del mundo argentina que es un país hoy fundido tenga características y reglas del siglo pasado, la novela del verano se llama prisioneros de un error, uno de los protagonistas es la senadora Patricia Bullrich tuvimos un error que fue porque la ley original no distingue entre enfermedades, tuvimos un error y lo reconozco, el error no fue haber aclarado las enfermedades severas degenerativas o irrecuperables, ahí tuvimos un error que bueno digamos te puede pasar en 210 artículos que tiene la ley, te puede pasar, nos pasó porque tomamos la estructura de la vieja ley que no distingue entre un esguince y un cáncer, no distingue.

Bueno no tienen que pasar estas cosas porque para eso trabajan, para eso 42 personas que votaron tendrían que haber leído bien lo que estaban votando en vez de estar a las 4 de la mañana en el congreso siempre votando cuando nadie ve, cuando nadie escucha, cuando nadie advierte. El error nos va a salir caro porque vamos a tener un paro sin fecha, un paro raro, un paro me diste todo porque mantengo los privilegios de toda la vida, porque la gente tiene que aportar un 4% porque manejo las obras sociales, me diste todo pero te arma un paro, paro pero no me movilizo, jugamos a que somos los malos de la cgt por un ratito, el sindicalismo bravío de la argentina, pero la novela prisioneros de un error nos sale 600 millones de dólares en un mes corto donde la mayoría de los argentinos que facturan van a facturar por 28 días, por supuesto que descontamos los días que no son hábiles, sábados y domingos, los dos días de carnaval y un día de un supuesto paro que nadie se lo cree y nadie lo toma en serio.600 millones de dólares paramos el país para que los titulares de la cgt y los señores Moyano y toda esa gente que hoy tiene un 89% de imagen negativa en la argentina nos hagan creer que manejan a los trabajadores, por supuesto que si paramos todas las líneas de colectivos y paramos todas las líneas de trenes y paramos los aviones va a ser un éxito rotundo porque nadie se va a poder mover, salvo que tenga autos, salvo que tenga un remis, salvo que vayan una combi, es algo muy particular, hagamos los paros como hay que hacerlo, pongamos el servicio público a ver cuánta gente adhiere y cuánta no, 89% de imagen negativa arreglaron con el gobierno porque el gobierno no solamente es prisionero de este error que realmente cuando hablamos de cosas graves como enfermedades severas, degenerativas, incurables, tenemos que tratar con mucho cuidado el tema, no podemos estar desatentos, no podemos, che no nos dimos cuenta en el articulado que es tan largo, justo acá cometimos el error, no pueden cometer ese error, tienen que trabajar profesionalmente, yo creo que no fue un error, fue un si pasa pasa y no pasó, no pasó y hoy en vez de estar hablando de una modernización laboral donde hay que beneficiar también al sector que contrata en la argentina porque pareciera que la palabra empresario es mala palabra, la izquierda hoy habla y le pone asco a la palabra empresario pero no le pone asco a la palabra dictador porque apoya a Maduro y todavía no se pronunciaron sobre la dictadura venezolana, pero le ponen una tensión a quien contrata, a quien da trabajo en mejores o en menores condiciones, después habrá que vigilar, habrá que ver cuáles son las condiciones de un lugar, cuáles son las de otro, pero en un país que tiene 45% de gente negro, estamos discutiendo detalles que no cambian la vida de los que tienen un montón de derechos y que no los tienen el 45% restante y acá se cometió un groserísimo error y nos paramos en un acontecimiento importantísimo para la vida laboral de los argentinos porque a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana están dormidos o están desatentos o no están a la altura de lo que tienen que tratar 600 millones de dólares para jugar a que la cgt es brava, por supuesto que siempre con Javier Milei, Mauricio Macri, Fernando de la Rúa, Raúl Alfonsín, ni un paro Alberto Fernández, es creíble una organización sindical que al peor gobierno de la democracia argentina del 83 a la fecha no le haya hecho un solo paro, una sola advertencia realmente no lo es, como tampoco es serio seguir hoy dependiendo de un sindicalismo argentino que no sabemos de qué vive y cómo vive en la mayoría de los casos, que van a los plenarios como hicieron hace poco en obras y no se les cae la cara de vergüenza de entrar con autos de 100 mil dólares porque no lo dejan ni a la esquina y entran con un cachivache para hacernos creer que son humildes, que son nobles, una manga de impresentables, que no están a la altura de un país que hoy está en primera B y casi fundido, necesitamos gente con más ideas, gente que realmente juegue por los derechos de los argentinos pero de verdad, no arreglo la caja, arreglo las obras sociales y ahora hago un paro sin movilización para que no te moleste demasiado, no son creíbles, como tampoco es creíble el gobierno cuando plantea que cometió un error sin darse cuenta en un tema tan sensible como ese de las licencias médicas, entre paréntesis aprovechemos lo de las licencias médicas para ajustar el desorden que tenemos con las licencias y las carpetas médicas y psiquiátricas, el ejemplo lo que dio Javier Díaz de esta señora Diana Gabriela Azategui, ex integrante de la policía bonaerense, 23 años de servicio y que pasó ocho años sin actividad efectiva por supuestas licencias médicas, abre un abeneco de discusión, no puede ser que en organismos estatales tengamos 30 por ciento de gente con carpetas médicas o psiquiátricas, o tenemos un país muy desamparado en materia de salud, o tenemos muchos desequilibrios a la hora de controlar, un país que pasó de 100.000 personas con discapacidad al millón largo, más allá del escándalo de Andes, del señor Español y de toda esa banda que ahora tendrá que ante la justicia demostrar su inocencia, también marca la falta de controles, y así como tenemos una industria del juicio, estemos atentos para no tener que no ver algo que sucede en la Argentina, una industria de certificados truchos, para amparar a un número de personas muy alto con certificados médicos o certificados psiquiátricos que no marcan la verdadera realidad.

Esta señora que estuvo ocho años con tantos problemas de salud encabezó todas las manifestaciones y todos los movimientos pero fuera de su trabajo, al trabajo no iba nunca, de 23 años ocho pasó con licencia, justo por pecadores, ya que vamos a estar tan severos y tan atentos a lo que son las licencias médicas, por favor también démosle seriedad para que no tengamos tantos ejemplos como el de esta mujer, y que tantos estamentos del estado tengan entre el 27 y el 30 por ciento de gente que se ausenta más de la cuenta por supuestas carpetas médicas y por supuestas carpetas psiquiátricas que absolutamente nadie se lo puede creer. La ficción del verano, la novela del verano, prisioneros de un error, gobierno argentino, sindicalismo argentino, ley laboral en el medio y un paro que no va a ser paro, nos va a costar 600 millones de dólares, casi lo que nos debe Cristina Fernández con Vice y compañía por el tema de vialidad.