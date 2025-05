Editorial Paulo Vilouta: "La fuerza de la gente" (13/05/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días.

Y la verdad que después de la decepción, un comentario breve con relación a este tema.

Después de la decepción de la caída de ficha limpia la semana pasada creí que el tema se iba a archivar.Creí que el tema iba a quedar rápidamente tapado por otro, el hecho que ese día, cuando cae ficha limpia, elegimos nuevo Papa y tenemos a León catorce y la locura permanente de la Argentina, donde vamos de una punta a otra cambiando de tema sistemáticamente, dijo.Esto se cae, pero gracias a Dios por la fuerza de ustedes, fundamentalmente los amigos que nos están escuchando y los argentinos ficha, limpia, pasa a tener gran relevancia, porque me parece que aprendimos como sociedad a darnos cuenta de un montón de cosas y nos empezamos a dar cuenta de hace un tiempo a esta parte que todo el desastre que tenemos en materia no solamente económica sino social y moral pasa por la corrupción.

Y me encanta cuando veo encuestas de opinión que dicen che más del ochenta por ciento de la gente quiere ficha, limpia alguno que dice Pero y por qué no lo plebiscitarios y le ponemos un punto finalEs un formato válido poder llevarlo a cabo. Veo a dirigentes políticos comprometidos y a otros no tanto Veo en el Gobierno que no hay una explicación firme y sólida con relación a ficha limpia y lo que pasó en la provincia de Misiones y ayer aca, simplemente charlando, concibe a los pena.

Veía el compromiso y la emoción por momentos sobre un tema tan sensible para los argentinos.Ficha, limpia.No estaba creado solamente para que no compita Cristina Kirchner, que nadie la quiere proscribir en la Argentina, sino la justicia.Le quiere poner un límite porque está condenada y ratificada por corrupción y porque tiene algunos inconvenientes realmente muy serios que no terminan acá.

Hoy hay un informe sobre OTE Sur que habla de trampas y vacíos en la contabilidad de los hoteles de esta familia presidencial de la Argentina.Y después vendrán los cuadernos de las coimas.

Y me parece que hay una sucesión de hechos que no tienen que ver con la proscripción de un político, sino con el límite que le puede poner un poder del Estado a una situación que es absolutamente irregularCuántos argentinos tienen hoy una doble instancia en un caso de corrupción.Cuántos argentinos hoy pasaron por veinticuatro entre jueces y fiscales que tomaron la determinación de una condena?Muy pocos, muy pocos Y esta palabra proscripción.O estos abrazos tan vergonzosos del Senado entre dirigentes políticos abrazándose con lágrimas en los ojos, con voces entrecortadas, porque ficha limpia era no, el mundo mira, llorado, dice Qué país insólito!Se la pasan pidiendo plata.Son de voltea cereales, tienen una inestabilidad brutal.Llegaron a tocar más de cincuenta puntos de pobreza y en el momento que tienen que poner un límite no lo ponen, Votan, no.pero me parece que ustedes que están escuchando y gran parte de la sociedad argentina comenzó a darse cuenta de un montón de cosas y se dio cuenta, entre otras cosas, que la corrupción es la que nos llevó a estar sumidos en este delirio que es la Argentina, un país riquísimo en un montón de cosas, pero súper pobre en materia moral, en materia de compromiso, donde no supo trazar un límite cierto entre lo que es la corrupción y la honestidad.Ayer hubo un anuncio por parte del Gobierno de un nuevo sistema de entrega de pañales a las personas mayores por parte de Pam, que realmente es vergonzoso no el plan, sino que haya gente que la justicia haya tenido que observar por estar en el robo sistemático de todo, hacer del Estado un botín permanente de estar buscando Che dónde podemos robar, dónde podemos afanar, dónde nos podemos meter?Y hay cosas que son intocables la comida de los chicos, la comida de los pobres, los remedios de los jubilados, donde también hay que trabajar seriamente con los descuentos y las cosas que se toman desde el Ministerio de Salud de la Nación.

Pero eso no es un robo.Eso es una decisión que puede estar mal tomada y que podemos compartir o no, pero robar con los pañales de las personas mayores ahorrarnos cinco mil millones de pesos a la Argentina.

Publicar en las páginas de venta pañales para personas mayores que vienen de un origen dudoso y de robo es una cosa, pero vergonzosa, que no entra en ninguna cabeza Por eso me parece que la justicia argentina, más allá de ficha limpia, que los políticos no la llevaron a cabo porque son la mayoría cómplices de la corrupciónLa justicia tiene que ser implacable.

Acá tenemos fiscales muy serios en la Argentina, gente que ha trabajado así como se trabajó con mucha fuerza, con el show de los discapacitados nos hacemos los discapacitados para cobrarle una jubilación, una asignación al Estado Bueno, hagamos lo mismo acá con los atorrante que se han apoderado de los pañales de los mayores con los delincuentes que te hacían ir a marchar y pararte frente al Ministerio de Desarrollo Social.

Y te pasaban lista y te decían Si no venís acá, no te doy tus alimentos o te lo de descuento Una falta de respeto absoluto La justicia tiene que ser implacable con este tipo de personajes que se disfrazaron de tutores de pobres y nos hicieron creer que protegían a los pobres y estaban por detrás perjudicándola sistemáticamente o con sanciones que no corresponden o directamente con delitos.

Cómo vas a robar pañales de personas mayores si lo vas a publicar en Market Place o no sé qué página que no controla absolutamente nada?Cómo vas a robar alimentos si lo vas a vender en ferias populares a gente que tampoco tiene dinero?

En qué cabeza Solamente en una cabeza argentina, cabeza de descontrol, cabeza de falta de respeto y cabeza de un país que hizo de la corrupción una matriz y que gracias a Dios, por muy pocos políticos, por algunos dirigentes sociales serios, por una parte de la justicia y por ustedes, fundamentalmente, que son la sociedad argentina.

Estamos peleando para poner un punto final y que entendamos claramente que no es lo mismo un delincuente que una persona honesta.Así se construyen los países.Después veremos si tenemos más plata, menos plata. Si viajamos y no viajamos, si compramos y no compramos cómo enmendados esta vida tan golpeada, la de nosotros, los argentinos, pero partiendo de una base de algo que Argentina perdió hace mucho tiempo, los valores .