Editorial Paulo Vilouta: " La Impunidad continua" (18/07/25) #Vilouta910

me tomo un minuto, como todos los días y por supuesto, cada 18/07 desde hace un tiempo largo a esta parte,nos tenemos que referir a la AMIA? No, porque sin duda hemos pasado momentos muy tristes,Todos los argentinos,lo que pasó en la mutual judía es un clarísimo ejemplo de lo que es el lema del encuentro de tanta gente hoy 31 años después en los alrededores de la emblemática Amia, ahí en la calle Pasteur,la impunidad sigue y el terrorismo también, y la verdad que hoy, cuando decimos che 18/07 31 años de la AMIA, empezamos a tratar de evaluar qué va cambiando año tras año, porque hay cosas que no las vamos a poder modificar.

No vamos a poder ir contra la tristeza contra el dolor perpetuo de la familia de las 85 víctimas y de la gran cantidad que son hoy víctimas de heridas, no solamente físicas, sino también heridas del alma,algo tremendo que pasó en la Argentina y que contó con una inmensa impunidad y nuestro cansancio y nuestro hartazgo año tras año ante esta falta de respeto ,igualmenteyo creo que este año hay algún elemento, tal vez un poco más auspicios,Yo sé que si vos formás parte de la familia de la amia si sos integrante de la sangre del dolor, del vínculo del corazón, del amor de las 85 personas que murieron, nada va a reparar lo que pasó,pero me parece que hoy tenemos dos elementos muy importantes en primer término, la posibilidad del juicio en ausencia para marcar bien a estos iraníes y saber que es Irán el enemigo más acá, más allá que acá hubo personajes nefastos en la Argentina que nos hicieron querer vincular con los iraníes como si fueran ajenos a todo lo que nos pasóel doctor Tano hoy es el fiscal que está investigando y hubo una orden del gobierno de Javier Mile de desclasificar los archivos secretos de toda la fuerza de seguridad, sobre un caso que está pegado y vinculado a esto, que es el del fiscal Nisman.

10 años del asesinato de Nisman 31 años de la AMIA, y esta es la primera vez, desde el crimen del fiscal que se investiga en la justicia federal a los hombres que formaron parte de aquellos tiempos hay 90 militares que respondían A Milani, el jefe de inteligencia del quiserismo y los organigramas de aquellos tiempos inteligencia militar que conducía Milani durante la presidencia de Cristina Kirchner, que firmó el memorándum con Irán, miren que lo de Cristina Kirchner no termina con vialidad los seis años, la inhabilitación, en breve va a tener el 06/11 los cuadernos de las coas, pero también va a tener que explicarnos a los argentinos por qué firmaron ese memorándum supuestamente comercial con los enemigos.Nisman fue asesinado en el 2015 apenas cuatro días después de haber denunciado a la presidenta Cristina Kiser de hacer un pacto con Irán para encubrir a los autores de este atentado que hoy cumple 30 un años, 85 personas murieron, 10 años después estamos esperando el comienzo de ese juicio y hoy que tenemos el juicio en ausencia, la citación a 90 militares que responden a Milani, 45000 llamadas que se entrecruzaron el día que muere Nisman, 50 personas que se metieron en la casa del fiscal, entre ellas una jueza que no estaba a la altura de las circunstancias.

Sergio Berni, uno sinfín de funcionarios toqueteando haciendo casi no sé un cumpleaños donde había muerto un fiscal que había denunciado a una presidenta en la Argentina cuatro días después y pasaron 31 años y acá estamos y hoy veremos las mismas caras en los alrededores de Pasteur, más abejentadas, más doloridas, con una carga emocional de por vida, reclamando por justicia, porque la impunidad sigue y el terrorismo también y hoy como nación ante el alineamiento que tiene el actual Gobierno con Israel, tenemos que estar muy atentos porque el enemigo está y sabemos que es Irán y sabemos que en la Argentina un día nos volaron la embajada de Israel, uno día nos volaron la Amia uno día murió extrañamente el hijo de un presidente democrático como fué Carlitos Menem, uno día, uno día, uno día asesinaron a un fiscal en su propio domicilio, que tenía una denuncia gravísima contra la presidenta de la nación de aquellos tiempos y acá estamos sorteando años, pasando años y encontrándonos injustamente nosotros cada de julio con el recuerdo permanente de lo que es Samia, yo sé que hay un sinfín de familiares, de amigos, de personas que responden a la mutual, a la embajada de Israel, que viven con el corazón en la mano desde hace 31 años, Nosotros injustamente los evocamos, los recordamos y pedimos justicia todos los de julio, pero son cosas que como argentinos tenemos que reclamar y tener con mucha frescura en nuestra mente y en nuestro corazón, por los 85 muertos por su familia, por sus amigos, por sus entornos y porque en nuestro país pasaron cosas gravísimas,donde nos volaron una mutual donde murieron 85 personas donde se firmó un pacto con Irán y donde mataron a un fiscal alcanza para que estemos ocupados y preocupados,Yo creo que sí, que alcanza y sobra,Ojalá que lo podamos entender entender.

Ojalá que la justicia algún día esté en este tema a la altura de la circunstancia y ojalá que todos aquellos que tienen las llaves para destrabar un caso con tantas tramas, con tanto dolor y con tanta injusticia estén a la altura de la circunstancia para poder reparar y saldar, tanta injusticia y tanto dolor, el ataque dejó 85 muertos y más de 300 heridos y hoy de julio 31 años después seguimos reclamando lo mismo porque la impunidad sigue, pero el terrorismo también.