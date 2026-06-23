Editorial Paulo Vilouta: "La Justicia es lenta" (23/06/26) #Vilouta910

Para el día de hoy, me tomo un minuto como todos los días, una revisión muy breve sobre el tema de la desocupación, apenas bajó de 7,9 a 7,8 en la Argentina, un millón setecientos mil argentinos sin trabajo y quinientas mil personas que se suman al universo laboral pero precario, trabajo en negro, trabajo sin aportes, trabajo sin futuro, porque no aportan para lo que es una jubilación a futuro y tampoco les retienen aportes hoy para los jubilados actuales que están en situación precaria porque necesitaríamos cuatro personas activas para armar una jubilación y estamos en un promedio de uno y pico.

Así que números realmente preocupantes pero por lo menos frenamos la flecha ascendente y de 7,9 pasamos a 7,8 pero repito con un número de informalidad bestial en la Argentina. El tema que nos tiene a todos muy ocupados es la doble situación, una de Manuel Adorni y otra de Jessica Asirio y Martín Insaurralde.Veía hoy a la mañana que en España un gobierno muy golpeado como el de Pedro Sánchez cuya mujer también está en situación compleja por tráfico y de influencias ante la justicia, hoy un ministro de España, un ex ministro de transporte y referente del oficialismo fue condenado a prisión por 24 años, culpable de haber cobrado comisiones ilegales en la compra de barbijos en el inicio de la pandemia. La pandemia fue aquí nomás y tienen un ministro condenado a prisión por 24 años. Acá si no es por las investigaciones periodísticas estamos con una lentitud espantosa en los casos centrales que tenemos, más allá que el caso de Adorni hay un como el doctor Gerardo Policita que trabaja.

Hoy hablamos con Diego Cabot, en las dos causas que investigó Diego Cabot de La Nación, la de los cuadernos, la justicia no tenía pero la más mínima idea, que había un tipo llamado Centeno que escribía todo y que le tomó los datos a Barata y que encontró el despelote de las coimas del kirchnerismo a rabiar. La justicia no tenía la más mínima idea. La justicia, el doctor Luis Armela y antes el doctor Kreplak, desconocieron estos vídeos de la señora Sirio que todo el mundo sabía que había un rumor dando vueltas sin poder confirmarlos y que finalmente el sábado se confirmó.Porque ahora están enloquecidos allanando domicilio, buscando el crudo, como si el crudo del vídeo va a cambiar mucho lo que publicaron en La Nación.

Me parece que la investigación es flojísima, me parece que es lentísima, que permite que no pase absolutamente nada. En España habíamos la condena un ex ministro 24 años por hacerse el gracioso y meter la mano en la lata con el tema de los barbijos.Imagínense el día que investiguemos la pandemia en la Argentina, con la prisa, con los apuros, con el tema que traigamos la vacuna rusa y que el avión emocionante que no sé qué cosa y que no venga Pfizer y los barbijos y el día que toquemos esas teclas. ¿Habrá algún fiscal o algún juez que diga si vamos para ahí y miramos un poquito mientras tanto? En el caso de Adorni, el fiscal Policita tiene algunos números que no le cierran. Uno de los principales interrogantes está vinculado a una inversión de 200 mil dólares en bitcoins.Otro punto es una diferencia de 179 mil dólares que Adorni atribuye a pagos realizados por la remodelación de su vivienda y un montón de conductas y de consistencia que realmente son un papelón. Ahora hay una nueva maniobra para ganar tiempo y evitar la interpelación, pero aunque eviten la interpelación no van a evitar a la justicia porque acá sí tocó un fiscal que investigó con prontitud, pero estamos con este escándalo de la provincia de Buenos Aires donde el doctor Luis Armeyla no sé cuánto tiempo necesita para hablar o no de un enriquecimiento ilícito y siguen pasando los casos y seguimos sumando corrupción, corrupción, corrupción y cuando vemos estos números bestiales de desocupación en la Argentina, cuando vemos estos números bestiales de chicos que no van a la escuela, tres cada diez termina la escuela secundaria, cuando vemos las adicciones galopantes que tiene gran parte de la sociedad argentina, vemos que tuvimos un estado gigante, enorme estado para todos, pero con mucha, mucha corrupción y con muy poco resultado y hoy este gobierno que ganó ante el hartazgo de la sociedad argentina por la corrupción, se jacta de mantener a un funcionario que está flojo de papeles, que mintió y que después presentó una declaración jurada antagónica a lo que relató en su momento en el congreso y pierde un capital, daña un capital enorme que es la credibilidad y es la transparencia.

Un país como les dije ayer que si no fuera por los periodistas muchas veces que investigan y que trabajan o algunos políticos en forma individual que llevaron a la justicia casos muy emblemáticos de corrupción, parece que la justicia, salvo alguna excepción como ahora Policita Conadorni, en cámara lenta en punto muerto, doctora Armela a ver si despertamos un poquito, Jessica Siria más conocida, no es que estamos hablando, quién será, dónde estará, todo muy público, ayer hablaban casi de 10 millones en ese placar, en ese vestidor, es una vergüenza, es una vergüenza, como es una vergüenza la causa de los cuadernos, como es una vergüenza las coimas de Jaime, como es una vergüenza las coimas de De Vido, la causa que se nos viene de Otesur, la caja de seguridad la señora Florencia Kirchner, los bolsos de López, milagros alas, robándonos la plata allá en Jujuy, la fortuna de Vais, sueños compartidos con la señora Ebe Bonafini, que se metió en construcción de viviendas y no tenía la más puta idea de qué se trataba el tema, Jessica Sirio, el caso este brutal del bandido no sé cuánto, el tema de Adorni, españolo que se niega a prestar su voz cuando están declarando que supuestamente los audios por inteligencia artificial y no sé qué cosa más, Expert y los 200.000 dólares que no puede demostrar, el caso Libra, aflojen un poco viejo, aflojen un poco, hay una sociedad que por momentos es muy permisiva la nuestra y por momentos cuando se da cuenta que el bolsillo está flaco y que mira a su alrededor y hay gente que duerme en la calle, que no come cuatro veces por día, que está mal alimentada, que no estudia y que no tiene futuro, se dan cuenta de lo que hicieron los que vienen atrás y me olvido la causa realidad y la doctora Kirchner, que más allá de Pichetto que la quiere perpetuar en el poder y no sé cuántas cosas más, debe 682.000 millones de pesos, a ver ahí también si la justicia acelera un poquito para decomisar todos los bienes de la señora, de los hijos y de toda la cría, una vergüenza, una vergüenza, todos los días hablamos de corrupción, uno que gana tiempo en el senado para ver si no sé qué cosa y lo protegemos porque como si el gobierno y el estado fuera una fundación de protección hacia un funcionario que si va al sano tiene miedo de ir preso y este escándalo de Sirio Insaurralde que realmente es vergonzoso y que ya tendría que tener encaminado el doctor Armela que está buscando un vídeo porque apareció un periodista que lo publicó, sino mundial, vacaciones, feria y otro año de los tres que viene con una investigación que está en punto muerto.