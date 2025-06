Editorial Paulo Vilouta: "La Justicia tiene que estar a la altura" (09/06/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días, en una Argentina que nos tiene acostumbrados a a un dinamismo, Golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe?No, porque la semana pasada estuvimos con la situación delicadísima del garrahan y el tema de los jubilados en Argentina y el Congreso en el show de los oportunistas, que son los opositores y en el show de no hacemos nada, solamente recortamos.Pero hay que gestionar también esto lo agrego yo por parte del Gobierno argentino, pero los tiempos fueron cambiando.

Por qué?Porque Cristina Fernández, el sábado en Corrientes, se queja de lo que está pasando o lo que está sucediendo, o la información que ella y casi todos estamos manejando con relación a su futuro en la cárcel, en la prisión.Pero antes de meternos en el tema puntualmente, quiero que escuchemos a la ex presidenta en corrientes que en su cerebro y en su corazón interpretaba su problema.

De este modo salió el anuncio y se desataron los demonios y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa,Eso es lo que uno lee,No hay que enojarse, no hay que enojarse,Hay que estar atentos a que me metan presa,Digo yo todo esto.Perdón?Todo esto,Todo esto con todo esto, con todo esto con editoriales que dicen Ay, no, está acabada, acorralada.Pero y si estoy tan así, por qué no me dejan competir?Y entonces me derrotan políticamente?

A ver, dale, dale.A ver,Mirá cómo tiemblo el problema y me parece que no entiende la doctora Kirchner no es si está acabada o no,Yo creo que de no estar acabada hubiese competido,ella directamente como candidata a presidenta de la nación en el último turno o en el turno donde tuvo el maldito invento de Alberto Fernández para ser presidente de la nación,Con todo lo que pasó en ese gobierno del cual ella fue parte, me parece que no estamos discutiendo si está acabada o no,Tal vez ella siente que presentándose en la tercera sección de la provincia de Buenos Aires está acabada,porque se fue achicando tanto de presidenta, senadora, diputada, vicepresidenta, tercera sección electoral, que es como la tabla del uno para el peronismo,Barraquismo porque, salvo con Alfonsín, con Fernanda Meijide siempre ganan,No hay forma de perder en esa sección que es históricamente periodista de peronista,El problema, doctora, no es si está acabada o no,Está acabada ese tipo de cosas y ganarle las urnas o no ganarle el azul,El problema que hay una causa vialidad en la Argentina que cambió el destino de muchísimo dinero para muchos argentinos,el problema doctora que los demonios se desataron a partir del momento en que su familia inventó a Lázaro Báez para inventar el show de la construcción pública en la Argentina.

Los demonios se desataron doctora cuando veinticinco jueces, fiscales testigos demostraron la clarísima corrupción que hay en el caso Vialidad en la Argentina de aquella denuncia primaria delicia acarreó y después los demonios se desataron para usted y su familia.o es si está acabada o no está acabada, si gana o no gana, si la tercera, si la cuarta, si la novena,El problema es que hay ochenta y cinco mil millones de pesos ochenta y cinco mil millones de pesos que salieron del Estado argentino doctora,no demos tanta vuelta y no le metamos política a un tema claramente judicial,acá,Alguien inventó al señor Báez,alguien le dio todas las licitaciones al señor Báez,el cincuenta por ciento de las obras adjudicadas de forma irregular fueron abandonadas, con un promedio de avance en esas obras casi casi de un dieciséis a un treinta por cientoy el Estado.

Lo que está haciendo ahora a través de la justicia es intentar condenar a los responsables de este desfalco brutal en la Argentina,ochenta y cinco mil millones de pesos,Mire, si nos vamos a preocupar, si usted está acabada, no está acabada,Si gana, si no gana,El problema es que la justicia argentina no puede cometer otra vez el tremendo error de tener una situación atendible y muy cercana y dilatar en el tiempo porque es un año electoral.

Esto es como si cualquier juez tiene la posibilidad de sentenciar a cualquier ciudadano que no haya sido presidente, vicepresidente, senador, diputadoy no lo hace y esa persona se le pro fuga,hoy la corte tiene una responsabilidad con la ciudadanía argentina, porque si usted gana o usted participa en Argentina, como el nivel político está dentro de la categoría de monarquía, usted va a tener fueros,y va a ser muy complicado detenerla, salvo que hagamos un pacto, la política argentina y diga Che, terminemos con los fueros para lo político, porque los fueros son orales.

Los fueros no son para vivir una monarquía,A mí nadie me detiene, hago lo que se me da la gana,me parece que esa es la gran desigualdad y bienvenida,Si vamos a tener una corte, no porque sea Cristina Fernández una corte que actúe cuando tiene que actuar despojada de cualquier preocupación,Che no es un año político.A ver si nosotros fallamos contra Cristina Fernández si no se presenta, me parece que hay un problema mucho más grande y es que hay un caso bestial de corrupción,ochenta y cinco mil millones de pesos,y paralelamente hay dos cosas muy importantes si se confirma este fallo, una que hay que intentar recuperar el dinero, el dinero robado, que es muy difícil, pero hay que intentarlo y en segundo la condena perpetua a no poder ejercer nunca más un cargo público,Y eso está en juego ahora si hay o no una elección,vendrá el show de la Proscripción,Vendrá el show de los alcahuete y las alcahuetas que esta semana van a desfilar.

Se van a poner de rodillas, Van a llorar,Nos van a hacer creer que Cristina Fernández es una santa que va a volver como Lula y no sé cuántas cosas más,Pero la realidad es incontrastable y por más vueltas que le demos, por más que discutamos si está acabada, si no está acabada, si se desataron los demonios o no se desataron,Tiene que haber de una vez por todas en un país, porque lo reclamamos permanentemente,Lo reclamamos cuando los moto chorros te asal y te roban.

Lo reclamamos cuando muere un chiquito como Thiago inocente,Esta semana lo reclamamos cuando vemos chorreo permanentemente,Lo reclamamos en nuestra frontera cuando vemos que es un colador,Lo reclamamos con los narcotraficantes y lo reclamamos con los corruptos,La corrupción está en uno de los puntos más altos de la sociedad argentina.

Saben por qué?Porque se dieron cuenta que los demonios se desataron, entre otras cosas, por la notable corrupción.Todo lo que hoy nos falta, todo lo que hoy no tenemos y todos los padecimientos que tiene la Argentina, los sueldos de los médicos, los sueldos de los docentes, las injusticias con los jubilados, El andar nuestro de todos los días tiene que ver con un país quebrado,porque gran parte de ese dinero fue donde no tenía que haber ido.

Los ochenta y cinco mil millones de pesos están en las rutas, están en la obra pública o están en beneficio de algunos que se apoderaron de este dinero?La respuesta es clara los demonios se desataron, lamentablemente durante largas décadas con situaciones absolutamente hoy visibles para saber lo que pasó en una Argentina,Más allá de las creencias, más allá que muchos hacen toda una cuestión de fe, más allá que algunos hacen de la corrupción casi casi un culto,Ochenta y cinco mil millones de pesos solamente en vialidad,Atrás vino te sur, Atrás vienen los sauces,Atrás vienen los cuadernos de las coimas,Atrás viene vialidad dos y seguimos sumando,Seguimos sumando, seguimos sumando, no sabemos doctores, si está acabada, si no está acabada, si ganaría o no ganaría, si se presenta, si no se presenta, si va presa, si no va presa.

Lo que sí sabemos que los demonios no se desataron la semana pasada, cuando usted dio a conocer su candidatura a diputada provincial por la provincia de Buenos Aires,Los demonios se desataron mucho tiempo atrás con Báez, con López con debido con Jaime, con vudú y con una banda terrible en la Argentina que no llevó a una ruina con delitos gravísimos,Porque qué duro ser acusado de corrupción, No más allá que sean los demonios o más allá que sea la proscripción o el cuentito que quieran, la realidad es otra,El juicio está cerrado, la condena está declarada.