Editorial Paulo Vilouta: "La ley del delito"

Hay dos o tres temas importantes, uno que hacer lo pasamos como una noticia más y de es de extrema gravedad, porque la Argentina que no resuelve y que vuelve a repetir cotidianamente problemas problemas porque siempre estamos dando vuelta a vuelta a vuelta, sin solución. En menos de una semana contamos que más de cincuenta menores fueron detenidos por cometer delitos en la ciudad de Buenos Aires en una semana, menos de una semana. Cincuenta menores detenidos, por supuesto que liberado porque luego son menores de edad, cuyos delitos enumera la justicia, son robo, asalto en poblado, hurto y encubrimiento. cincuenta y cuatro menores de edad implicados en hechos directivos. Solamente en cinco días en la ciudad de Buenos Aires fueron detenidos por la policía de la ciudad.

Ustedes saben que al ser menores no son punibles y que supuestamente regresan a su ámbito, a su familia, donde por lo general hay problemas serios o porque hay padres que también forman parte del delito o porque hay adicciones o porque no hay familia directamente. La verdad que es un número, no para ponerlo como título y dejarlo ahí. Porque me parece que más allá de la buena intención en este caso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que habla de las secuencias ocurridas y menciona el problema y lo pone sobre la mesa.

Me parece que tenemos que ir a un debate. Realmente es cierto Para ver cómo nos organizamos con los chicos para que no estén metidos en bandas de delincuentes que los usan porque son menores de edad para robar teléfonos celulares, para robar a los turistas, para robar cadenas, para tratar de cambiar el dinero falso por dinero verdadero que estamos haciendo.

Son todas promesas. Son toda vuelta. Hoy Leo avance el proyecto para hacer modificaciones en la escuela secundaria. Nueve de cada diez alumnos vulnerables terminan la secundaria sin saber lo mínimo de matemática. O sea, hay que ponerse a trabajar sobre este tema. Me parece que le sea. Nos cuesta mucho y la justicia da vueltas sobre sí es punible, sino es punible. No, pobrecitos, son menores, son poco, no son pocos.

Terminemos a con el verso de que son pocos, porque si en una semana En cinco días hábiles tenemos cincuenta menores que entraron en comisarias de la ciudad y que salieron rápidamente porque así lo marca hoy el código y en lo que corresponde y van a seguir asaltando. La semana que viene iban a seguir hurtando. Iban a seguir involucrados en lo mismo porque no le va a cambiar la vida. Me parece que tenemos que trabajar la justicia argentina urgente en el tema son todas promesa, no un debate.

A ver con donde es punible a verlo porque Brasil a los dos? No, porque no sé qué cosa. Mientras discutimos también el tema de la educación. Hay una polémica por el presupuesto del dos mil veinticinco donde se suspende la obligación de invertir seis por ciento del PBI y a mi me parece bárbaro que estemos en desacuerdo con que se achique lo gasto. Pero también pensemos que hoy la educación está muy vulnerable.

No hagamos lo mismo que con las jubilaciones. Porque con las jubilaciones, en vez de ir a una reforma absoluta de un sistema que hoy no funciona, porque el setenta y cinco por ciento está en la pobreza, nos conformamos con este plan Berreta H con diez mil pesos que le damos a cada jubilado, lo sacamos de encima la responsabilidad, No hagamos lo mismo con educación. Porque va a haber otra protesta porque habrá otra marcha multitudinaria, pero nos vamos a quedar con el problema de eje, que es que los chicos no aprenden absolutamente nada y que no hacen pie en la universidad.

Porque el sistema primario y secundario es tan precario y es tan condescendiente que los chicos no aprenden. Nueve de cada diez alumnos vulnerables termina la secundaria sin saber lo mínimo de matemática Escuela de Educación de la Universidad Austral con un trabajo marcando un indicador de desigualdad educativa muy profundo. La Argentina no es uno de cada diez nueve de cada diez. No se termina la escuela secundaria en tiempo y forma. Hay provincias argentinas donde repetir la pone para Horta. Sigamos avanzando. Total no pasa absolutamente nada. Estamos discutiendo la la repiten cia haberse estigmatizamos al alumno. Estamos discutiendo si nos llevamos diez dieciocho materia no es el sistema.

No hagamos por favor lo mismo de de la jubilación, parches, parches, parches porque los resultados cada vez son peores las jubilaciones. El Argentina hace más de treinta cuarenta años que tiene una caja fundida y seguimos creciendo que incorporando gente sin ingresos, hacemos una situación de igualdad y de justicia. Lo único que hemos logrado es quebrar la caja jubilatorio y hacer que has a una cuestión de igualdad, pero para abajo, porque todo el mundo cobra pésimo.

En vez de haber creado algún otro elemento. Figura para decir la gran cantidad de gente que la Argentina, que está en negro y no puede aportar. Tiene un resguardo, pero no perjudica. Aquel que sí está aportando y hace de la caja un sistema mínimamente rentable. Acá lo mismo acá lo mismo. No nos preocupemos.

Discutamos solamente el tema de los Alario discutamos y el sindicalista de turno a dieron a diera con el Gobierno Hagamos algo distinto, porque si no nos vamos a encontrar siempre con los mismos problemas los menores, cincuenta en una semana delinquiendo en la ciudad seguimos discutiendo si es punible, sino es punible, como se hemos como los preservamos. Cómo evitamos que sigan creciendo el delito? Jubilados discutiendo el pobre ismo de jubilaciones en índice de pobreza absoluta y total, creciendo, que con un bono o con trece mil pesos que le iban a dar por única vez se soluciona el problema.

No hagamos lo mismo con la educación Tratemos de discutirla desde otro ámbito y con los más capacitados y aquellos que puedan despojarse un ratito de cuestiones políticas y de grietas para entender que hay muchas situaciones de emergencia que no solamente pasan por los presupuestos económicos, sino también por los contenidos, los educativos, los previsionales y la justicia, donde tendrá que pararse para explicarnos, porque cada vez hay más chicos dentro del mundo del delito donde no pueden salir y donde desde los once hubo de nueve. También desde los nueve. Los once y los dieciocho años viven una situación crítica para terminar, seguramente cuando sean menores de edad, en un hospital, en una comisaría o en un cementerio, porque mucho mueren dentro de esa propia ley que es la ley del delito.