Editorial Paulo Vilouta: "La libertad de elegir"

Me tomo minuto como todos los días y cerramos la semana con un hecho que para mí es muy auspicioso. El domingo hay elecciones en Venezuela. Una dictadura desde hace veinticinco años, con un Chaves sucedido por Maduro, donde han pasado cosas increíbles y pasan cosas muy dolorosas. Y el domingo se va a votar con una gran diferencia.

Y es que todo el mundo ha puesto los ojos en Venezuela para que de una vez por todas se pueda votar libremente, aunque no se vote tan libremente, saben por qué? Porque la Argentina hay un promedio altísimo de venezolanos que no van a poder votar, por ejemplo, Por qué?

Porque saben que forman parte de los siete millones setecientos mil venezolanos que tuvieron que abandonar su país, un país riquísimo. Porque abajo de Venezuela todos petróleo y hoy un país pobrísimo, Como consecuencia de gobiernos dictatoriales envueltos en un populismo que hicieron que Venezuela esté de rodillas ante el mundo, clamando por tener hasta petróleo en alguna circunstancia, cuando esos son la capital del petróleo no solamente del continente, sino tal vez uno de los grandes exponentes que tiene el mundo.

Un país con cifras pero tremenda. Siete millones Setecientas mil personas se tuvieron que ir de Venezuela. Más de un millón han solicitado asilo en el mundo. Más de dos cientos cincuenta mil reconocía como refugiadas gente que dejó todo gente que tenía como nosotros aquí la posible en Buenos Aires de tener un departamento y de perderlo.

Cotizaciones que se fueron al diablo una hiperinflación galopante Recuerdo cuando tuve que ir por el fútbol, porque a veces a uno le cuentan cosas y uno, sino las vive, forma parte de relatos y nosotros acá de relatos, sabemos mucho en la Argentina, donde se han inventado muchas cosas, algunas ciertas y muchas no ciertas.

Fuimos a transmitir un partido y llegamos a un país donde con solo pisar el aeropuerto en aquel momento era llegar a un país que parecía que estaba cerrado. Todo oscuro. Los negocios sin actividad, el famoso frigio absolutamente devastado. Los supermercados con bolas colas de dos cuadras para poder comprar con una libreta del Estado productos importados.

Fuimos cerca de Navidad y había una conmoción porque se daban los per miles de no sé qué país. Después hubo una gran contaminación porque trajeron mercadería en mal estado y fue muchísima gente. El pernil terminó siendo un problema serio de salud. Recuerdo que cuando fuimos a pagar el hotel teníamos que pagar con dos cientos dólares. Fuimos al banco. Y cuando llegamos al banco nos dijeron perdón, trajeron la valija, la valija de que No para Se Barceló bolívares. Tuvimos que ir al hotel y con una valija de viaje cenar la de bolívares como acá cuando sea cual estamos, nada más que billetitos de cien o ahora tenemos, no sé, de diez mil que tampoco alcanzan con la inflación altísima y con todos billetitos de mil para creer que no había inflación.

Bueno, en Venezuela pasaba lo mismo y en Venezuela no había alimentos. Y en Venezuela hoy tienen noventa por ciento de pobreza. Imagínense si nosotros tenemos cincuenta y estamos como estamos lo que es tener noventa por ciento de pobres el régimen que impuso el chavismo hizo que mucha gente ha se ha perdido peso, no por deseo, buena suerte en estética, sino por lo tenía alimentos, familias desmembradas, pasaportes que para renovar los en un país donde el sueldo promedio es de tres dólares y medio mensuales.

Hoy tres dólares y medio mensuales. Hoy tienes que pagar una fortuna, casi tres mil para no renovar te lo y para que no te puedas ir la mayoría, la gente se escapó. Caminando sea una Colombia Colombia tuvo que se cerrar su frontera porque en un momento colapso no había más posibilidad. Esto como sea, nosotros no vamos y rompamos Uruguay Copa mos Brasil con vamos bólido con ocupamos Paraguay o Chile Una situación dramática.

Y el dramatismo que tiene todo esto es que nunca hubo elecciones transparentes, pero se agotó el sistema y los que se quedaron que defendían a Maduro y veían a Maduro como un gran hombre del socialismo y de la igualdad, hoy lo ven como un corrupto. y lo ven como un hombre ligado al narcotráfico y lo ven desde su propio bolsillo. Tres millones de personas están en una pobreza extrema y el noventa por ciento en pobreza total.

Leía un informe que había brindado la ONU hace poco tiempo y un informe de la señora Bachelet, que fue dos veces presidenta de Chile, comentando la situación dramática de Venezuela, no solamente social y moral, porque está manejada por dictadores y corruptos vinculados al narcotráfico, sino también la falta de posible de libertad. Todos los medios cerrados. Todos los políticos opositores cerrados tuvieron que inventar ahora en esta candidatura que tiene cuarenta puntos de ventaja y sacar a un diplomático porque la señora en el mundo González Urrutia, que es el el candidato María Corina Machado está inhabilitada. Todo el que más o menos funcionaba, inhabilitado, preso. impreso en las peores condiciones. presos político, pero de dictadura notables.

El Domingo se juega algo muy importante y realmente me gustó que líderes del mundo y del continente pongan atención en los atropellos de Venezuela porque Lula en algún momento vio con buenos ojos este régimen. Le puso un límite al señor Maduro, dijo. Mire, si pierde, se tiene que irse también el asunto. Y hoy en Brasil Lula maneja incómodas opciones para el día después de las elecciones porque, salvo que metan un fraude descomunal, o que las Fuerzas Armada cumplan un rol no claro en el país.

Hoy Maduro está cuarenta puntos abajo. Se terminó el asunto con su sociedad, los que están adentro, que solo que se quedaban y lo apoyaban hoy tan en contra lo que están afuera que votarían en contra, no pueden votar Alberto Fernández que la verdad no tiene el más mínimo peso en el continente ni en Argentina iba a ir como veedor, pero como es alguna declaración también hablando de toque, plantea Lula con muy buen criterio lo des, invitaron que no venga, porque si bien acá a hablar a favor de la oposición y dijo No hablo de la oposición, hablo de algo que la democracia, el que gana, se queda y el que pierde se va y a ser el presidente chileno también.

El señor Boric formuló un llamado al Gobierno y al Poder Electoral venezolano a garantizar el normal desarrollo del proceso electoral. Se terminó el asunto este de los fraudes y el de quedarse a las patadas o prometiendo que si no ganan va a haber un baño de sangre Un, Claro ejemplo de populismo pésimamente manejado con una pobreza extrema con un golpe económico con un golpe moral. Para un país alegre, para un país con gente cálida, trabajadora, excelente. Lo vemos a cae con un montón de venezolanos que conviven con nosotros, todos los santos días en sus países, ingenieros, arquitectos, médicos, el Argentina poniendo el lomo y laburando como pueden.

Saben cómo vive la gente con tres dólares y medio, con alguna que otra Chan guita y con las remesas de venezolanos que hay en el mundo y laburan para mandar dólares a un país y a una población que no le da nada, Ojalá que el domingo el resultado le de libertad y el resultado les dé la posibilidad de volver a hacer lo que fueron.

Un país unido con la familia como elemento núcleo de una tradición que se da en muchos países de Latinoamérica y con la posibilidad de elegir y decidir sin dictaduras, sin patoteros y sin persona, que tan más cerca de lo poco normal que la vida y muy, muy cerca de todo lo inmoral, como pasa con Maduro y pasó antes con Chávez