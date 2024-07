Editorial Paulo Vilouta: "La película de este Gobierno"

El día de ayer los mercados marcaron un disgusto al lo que sería la segunda etapa de esta película llamada No hay plata curso primer capítulo tiene que ver con el déficit cero y el segundo capítulo tiene que ver con la supuesta emisión cero i- y estamos en un momento muy particular, muy complejo y muy difícil, pero estamos mal y aparecen Cristina y Macri.

Y creo que esto pone de muy buen ánimo al presidente Javier Milei y a toda su gente, porque los referentes que exponen sobre economía son los que han tenido fracasos importantísimos en los últimos años y los cuales tienen una gran responsabilidad en todo lo que pasa en la Argentina.

El dia lunes la ex presidenta, que terminó el último Gobierno con dos cientos, once puntos de inflexión en el último año, habló de un plan trucho. El plan económico que lleva adelante la actual gestión causa cierta pena porque no entenderlo el DEM en lo elemental y lo odio No importa el tema del déficit en el mundo. Estamos hablando un desastre monetario que tenemos en la Argentina buscando el equilibrio fiscal.

En definitiva, una exposición que no conmueve, teniendo en cuenta que salvo el Gobierno de Néstor Kirchner, los gobiernos de Cristina Fernández en materia económica fueron todos malos y ninguno dejó absolutamente nada porque no hubo crecimiento. Porque hubo pobreza porque hubo inflación porque se escondieron datos y porque su último experimento con Alberto Fernández de presidente dejó al país en dos cientos once por ciento de inflación.

Y como consecuencia de este último Gobierno y del fracaso de la anterior, que es el de Macri, surge Javier Milei, que no viene de un cometa o que cae del universo como un regalo, sino como se consecuencia del fracaso de los partidos tradicionales. En Argentina no solamente apareció que tiene a Fernández apareció la Fundación pensar que preside María Eugenia Vidal, pero que tiene la firma de Mauricio Macri. Donde hace una síntesis de los seis meses de Milei, donde destaca la baja inflacionaria, pero hace una cierta cantidad de críticas o de alertas que todos ellos son válidos.

El tema es que los hace la actividad y el empleo siguen cayendo y aún no logran recuperarse. Estamos todos de acuerdo. Los ingresos, no logran ganar a la inflación acumulada y arrastra. Esto pega directamente en el consumo totalmente de acuerdo, porque todos nos restringir limos todos bajamos el nivel de consumo en la Argentina La sociedad Banca, pero está dividida la aprobación de la gestión sigue estable, niveles elevados, dice este informe.

De pensar cuarenta y nueve por ciento. La mayoría de los argentinos aún ciento Esperanza. Y después también se refiere al peor arranque legislativo con el cual yo no estoy de acuerdo, porque ver a los diputados, a los senadores trabajando seis meses, la verdad que es un logro y los piquetes acumulan cuatro meses de su baqueta. Parte no la tomó en cuenta porque en la interna de Macri con Bullrich y la verdad que tarde cundiendo el problemita de Macri con Bullrich y pegándole por el tema de los piquetes.

Creo que el Gobierno ha instalado un sistema que poco decir es bueno o es malo y tiene el sello de Bullrich que mucha gente lo reclama porque mucha gente pedía quiero circular, quiero pasar por mi cero desarrollo social. Quiero hacer una vida un poquito más libre cuando tránsito la casa y y no puedo. El tema es que todo esto es verdad. La actividad y el empleo están cayendo.

Hace días hubo gente que que tuvo muerte por frío en una Argentina increíble del año dos mil veinticuatro, donde nos sobran recursos naturales La obra de vaca muerta. No la terminamos, que fundamental para el país.

Tuvimos que rogarle a Brasil que no den un barco por veintidós millones de dólares, porque nos quedamos sin gas, porque es un poco más de frío en mayo que en otros años. Y al margen de todo este desorden que tenemos en materia económica, con un ajuste que es bestial, tenemos otros que son realmente tremendo. Sí, lo estamos viendo con la desaparición de un chiquito que hace diecinueve días tienen vino a la Argentina y donde ni las fuerzas de seguridad, ni la justicia ni la política pueden resolver. No encontramos un nene de cinco años. Pareciera que hay que es eso, bandas que en la Argentina tienen un dominio extraordinario.

A esto le sumamos el narcotráfico, le su amo, la inseguridad. El problema es que los que opinan tienen un pasado terrible y esto le da margen a Javier mil. Hay que la gente tenga esa cuota de esperanza y tenga ese cuarenta y nueve por ciento de aprobación en un momento donde mete la mano al bolsillo y se da cuenta que no tiene plata. y que tiene muchos gastos. y más allá del sin Bronca su inicial, que fue el re- acomodamiento y las tarifas y los precios y los sueldos no acompañan, como dice la Fundación Pensar.

El grave problema es que pensamos que Macri fue presidente y Cristina fue presidente también. y que hoy opinan como si fueran especialistas en materia económica y ninguno Anduvo bien. Después de la convertibilidad, todos los políticos argentinos se tentaron con la maquinita de imprimir billetes y así estamos en el día de hoy.

Nunca más volvimos a tener un mísero momento estabilidad. Y esa inestabilidad llamada inflación es la ola de pobres permanentemente que crea a la Argentina Estamos mal si, pero que el lunes que aparezca Cristina y el martes te aparezca Macri con documentos hablando de economía le permiten a Javier Milei y al Gobierno argentino en un momento duro, Crudo difícil y de enorme incertidumbre.

Creer que tienen margen y camino para pensar que lo que en la película de este gobierno llamada "No hay plata". Capítulo uno: Déficits cero Capitulo dos: Emisión Cero. Capítulo tres: Al Un día levantaremos el cepo le da margen para crear que lo que están haciendo este bien y lo convalida la esperanza y la ilusión de la gente. Porque los que hablan tienen un pasado malo en materia económica muy cercano, muy reciente y cuando hablan, en vez de generar un efecto contrario, terminan beneficiado al gobierno actual.