Editorial Paulo Vilouta: "La política debe pensar en la gente" (25/07/25) #Vilouta910

Me tomo un minuto, como todos los días,Esta semana fue particularmente muy llamativa en materia de inseguridad porque pasaron cosas gravísimas en la provincia de Buenos Aires,Tenemos a un policía que lo balearon en la cabeza durante una persecución,El Lanús está internado y está grave,Hemos visto cómo moría un jubilado que se dedicaba a hacer Uber porque no le alcanza la plata como a todos le pegaron un tiro,el aforal lo dejaron tirado,El hombre se descompensó y murió desangrado uno chofer de colectivo salvando a sus pasajeros tirándole su colectivo a los motochorros ante esta situación de tanta inseguridad en la provincia de Buenos Aires,Yo creí hoy que la ministra de Seguridad, Patricia Pullrich y el gobernador de la provincia, Axel Kitzilov, con sus respectivos ministros de Seguridad,el caso del señor Alonso en la provincia estarían trabajando todos conjuntamente también con la ciudad por un problema serio que tenemos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires pero no estamos en otra cosa y estamos confundiendo a la gente porque no puede ser que de todos los hechos de la Argentina tengamos dos versiones, una sanción a 24 policías sacude hoy la campaña a la provincia de Buenos Aires y tenemos dos posiciones.

Axel Kicillof dice que esta policía llamada policía ecológica es una policía que está trabajando a favor del señor Maximiliano Bondarenko, que es candidato ahora de la Libertad de Alianza Pro en la provincia de Buenos Aires y que conspiran contra la institucionalidad de una fuerza tan delicada como es la policía bonaerense,Del otro lado, la la ministra Bullrich dice que simplemente son amigos que tienen un WhatsApp que compartieron asado y que la última semana el señor Bondarenko se transformó en candidato, pero que no hay ninguna conspiración y que lo que buscan es encontrar tal cual se planteaba en algunos chats que hemos revelado en la agenda política hoy de Gonzalo Prado interesa levantar una fuerza,que está muy caída y creo que de todas las fuerzas, la federal, la ciudad, gendarmería, prefectura,tal vez es por el número de componentes que tiene y por el accionar de algunos, tal vez la más discutida,yo no sé qué está bien o qué está mal,yo creo que un policía tiene también derechos a querer proteger su uniforme, a querer proteger su fuerza y su prestigio, porque hay enorme cantidad de policías buenos,no sé si está permitido o no,no sé si hay una conspiración contra Kicillof,Lo que no me gusta es que tengamos a dos cabezas tan fuertes como el gobernador de la provincia y la ministra de Seguridad dándonos dos versiones tan antagónicas,porque alguien no nos está diciendo la verdad y hoy me encantaría verlo,Vuelvo a repetir sentados en una misma mesa para ver cómo solucionamos el problema de tanta inseguridad,tenemos a este chico policía con un balazo en la cabeza,Tenemos al señor jubilado muerto después que un tipo le quiso robar el auto armado arriba de su propio vehículo,Tenemos el chofer de colectivos que salvó a su gente tirándole el colectivo a los motochorros, Y aquí estas dos cabezas tan potentes con dos visiones en un tema tan delicado,Tampoco me gusta que tengamos a un mes de las elecciones 24 comisarios que quedan ahí,a la deriva cuando conocen detalles cuando conocen secretos importantes cuando conocen el mapa de la no me gusta y me parece que a esta altura con es una conspiración contrada,Es un inútil,No sirve, no sirve,No nos llenan.

Saben por qué?Porque vamos arriba de un transporte público muertos de miedo y vamos en un auto con los virios cerrados y no podemos parar en un semáforo y no podemos confiar en nadie,Y yo veo que mucha gente en la provincia de Buenos Aires ha cambiado el hábito,Deja el auto en la vereda,Entran corriendo a la casa,Lo hemos cubierto 1000 veces en los noticieros,entradera salidera Moto chorro por acá,Moto, chorro por allá que se pongan en el casco con la identificación que se pongan en el chaleco,atrasamos con las medidas y seguimos con el problema,La cantidad de gente damnificada arriba de una moto que se la roban, que la persiguen, que la Panamericana siempre lo mismo y la discusión de la seguridad pasa por si los 24 policías conspiran contra Kitilov o si los 24 policías son amigos del candidato de la tercera.

Por favor, levantemos un poquito el nivel,hablen de lo que nos preocupa,debatamos la seguridad, no solamente del.de vista electoral debatamos la inseguridad desde la calamidad que tenemos,Todavía no hemos solucionado el problema de los motochorros,dos versiones,uno vez más, una cuestión de fe,Yo creo en Patricia,Yo quiero querer en Axel y no me alcanza a mí y a la mayoría de los ciudadanos,Estamos hartos de esta situación para terminar,hoy apareció un audio,es un mensaje que Cristina Fernández le mandó a Mayra Mendoza,en medio de un plenario y parece que lo difundieron,La señora Mendoza tuvo ganas de difundirlo,Yo quiero que presten atención porque también hay otra argentina de la fantasía,No está en la fantasía que ahora la justicia santacruceña quiere que Cristina Fernández vote y tal vez tengamos que pagar un operativo para que vaya a votar a Santa Cruz cuando está condenada y cuando está presa solamente pasa a la Argentina.

Pero escuchen este audio de la fantasía,Escúchenlo un segundito, por favor,compañeras de acá me dijo Mire recién están en un plenario como corresponde a los militantes,No, claro, organizándose para salir de militar en las calles por el peronismo y así que nada, mucha fuerza, mucha potencia porque se necesita para que estos tipos que están hambreando a la gente tengan su obedecido en las urnas,Así que un abrazo grande y habilitar como siempre lo hacemos de corazón,la cabeza el corazón y sin duda, mucha gente milita desde el corazón,no desde el bolsillo, como muchos políticos nuestros que hoy andan con problemitas serios de corrupción,La señora Cristina Fernández, que está presa por corrupción,dice que se necesita mucha fuerza para que los tipos que están hambreando a la gente tengan su merecido en las urnas,me parece que la señora, por supuesto, habla de los problemas muy serios que tenemos en la economía argentina.

Pero qué falta?Qué falta de autocrítica, no?porque esto es para un plenario, para gente que hace también de Cristina Fernández una cuestión de fe,Pero la señora cuando habla del hambre,omite algunos datos importantes de su gestión,uno está presa por corrupción al Estadodos eligió Alberto Fernández como candidato a presidente,La señora Mayra Mendoza dice que no fue un gobierno peronista, pero lo eligió Cristina Fernández,3200 de inflación, una ola de inflación que metió a muchísima gente en el hambre que plantea Cristina Fernández,44000000000 $ impago en el tema de las importaciones en el último gobierno 50% de pobres, la mayoría niños que no se alimentaban como corresponde en la Argentina,Sis, doctora, corrupción por todos lados, y usted presa por corrupción a la cabeza,un poquito de memoria,Sé que es un plenario,Sé que es para un grupo de gente que piensa lo mismo, que aplaude, que cree que todo es inventado, que todo es creado,pero los que no estamos en el plenario y los que vivimos en una Argentina, los que estamos atentos, los que leemos, los que nos instruimos, los que nos educamos, los que investigamos.

Sabemos que estos datos que enumeré hace un ratito forman parte de una realidad creada por usted, a pesar que hoy está presa por corrupción y parece que rápidamente se olvidó,terminemos con la hambruna, eh? y que tengan el merecido de las urnas,Claro que sí, pero sin autocrítica y creyendo que formaron parte de algo que nunca le pasó a la Argentina,Por Dios, por Dios.