Editorial Paulo Vilouta: "La postal nuestra de todos los días"

Ayer no podía creer hacer cuando no había escuchado el ciento por ciento de la declaración de dio graves que un funcionario, muchas veces con buena fe. Otra vez es no tanto porque el funcionario que no están a la altura de la circunstancia, hiciera declaraciones sobre un tema tan sensible como es la gente en situación de Case, los pobres o los indigentes.

Hoy el Argentina tenemos el problema que tienen en Buenos Aires las grandes capitales Sumado a que nuestro país tiene una pobreza extrema Medio país. Es pobre el Argentina y tal vez no nos dimos cuenta a lo largo de tanto, tanto tiempo de tantas décadas que este número cada vez crecía más.

Tampoco nos dimos cuenta que por la decisión de algunos que ven la vida de los otros como práctica y libre, cuando para estas personas es muy complejo porque a veces están atrapadas en adicciones, en problemas mentales, en problemas de salud, dispusieron que a través de una ley estas personas estén en la calle sin ningún tipo de resguardo, porque porque no hay ninguna posibilidad que una persona pueda autodeterminar un supuesto encierro, una supuesta internación Ante un problema de salud mental.

El funcionario de la ciudad de Buenos Aires a ser hablaba de este conflicto de esta manera Bar Yo no estoy de acuerdo tampoco con que voy como vecina, bajeza a tu casa con la comida para darle al a La profesora se casó por kilo a cómodas en la pobreza o se lo ha cómodas en el lugar El Parador sea cómodo, pero porque te esa coma por Pete estructura la vida distinta a la que estás acostumbrado en soledad.

Entonces vimos no ayudas a que esté más como de la pobreza y en la marginalidad y en el sin techo. Y se te va a quedar. Se te va a quedar en el estancado en su vida, en ese lugar, o te sentis mejor porque dice un plato de sopa caliente y la persona lo va a valorar, pero no lo vamos a poder sacar el circuito que te aseguro es no virtuoso.

Bueno, esta es la declaración completa en la que se escuche anoche la breve decía Si le das comida una persona que vive en la casa y lo ha cómodas en la pobreza y es un circuito no virtuoso. El, funcionario que se mete en un tema muy polémico, muy sensible, donde todos tenemos responsabilidad diferente porque los funcionarios están para que todo funcione y nosotros, los ciudadanos, podemos colaborar.

Podemos ser solidarios, pero no somos los responsables. Yo te cansado. Vivir en un país que solamente valora la solidaridad nuestra. Tenemos una inundación y juntamos a agua chapas y colchones. Tenemos un incendio, juntamos agua, chapas y colchones.

Yo creo que los países no se arreglan con agua, chapas y colchones se arreglan con dignidad, se arreglan con reglas, se arreglan con orden, se arreglan con leyes, se acuerda con normativas de convivencia porque si no, siempre estamos hasta la próxima inundación. Hasta el próximo incendio, juntando chapas, agua y colchones, por supuesto que ayuda. por supuesto que salva por supuesto que su mimo, por supuesto que es un gesto, es un compartir, pero no es la solución.

Kravetz plantea algo que yo lo he comprobado a través de un trabajo periodístico que hizo América y en forma personal, porque porque en algún momento me invitaron a conocer la visa uno once, catorce, la Villa treinta y uno conoce cuáles son las problemáticas, como es la convivencia, como está conformado como viven de que viven como se sienten, como no se sienten. Y también conocí los paradores, porque mi función no puedo por la cuestión de fue plantarme acá todas las mañanas y los paradores son buenos porque yo quiero una cosa o los paradores son malos porque yo detesto una cosa y está en Argentina de hoy graves.

Hoy plantea un problema que es muy serio para mi gusto, muy técnico y con mucha frialdad, porque hay gente de por medio. Eso creo que este tema y habiendo conocido los paradores, tenemos que cambiar la idea y no poner acá una cuestión de creencia política. Los paradores son dignos. Si Los Paradores son mejor para una persona que está en la calle o peor para sus métodos de vida es mucho mejor. Lo que pasa que los paradores.

Hay un determinado orden y determinadas normas que son absolutamente democrática, que hay que cumplir, ducharse, permitir que un médico te hago una evaluación si tienes algún problema, los que están con adicciones, ir a un departamento psicológico o psiquiatrico, determinadas horas para comer, determinadas zonas, para, para la vida misma, para la vida misma.

Yo comprendo que alguien que está en la calle no tiene horarios no tiene costumbres, no tiene formas. Hablé con un señor hace unos días en esta radio. Treinta y cinco años viviendo la calle de que divida nos hablan. treinta y cinco años viviendo la calle. Esto es digno para una persona. Imagínese usted o yo que estamos en casa con calor, tapado con comida, con frazadas, con baños Nos duele algo. Una persona que está en la calle, que no tiene asistencia médica, que no tiene asistencia odontológica, que está pendiente porque le van a robar algo que está protegiéndose como puede que no tiene nada.

Yo creo que lo de claves es muy técnico y muy frío, pero es una realidad que hay que paliar porque con creer que la gente que está en la calle está bien, porque está libre, no alcanza. Una cosa que esté libre y una cosa que te con mil problemas y con mucha inseguridad encima Las grandes capitales del mundo como Nueva York como San Pablo ahora París con los Juegos Olímpicos sacó a todas las personas en situación de Case por una cuestión estética en París. Pero tampoco nadie da una solución, porque a mi no me convence que lo saquen por una cuestión estética, pero tampoco me convence que los dejen creciendo, que estamos haciendo algo por ellos.

Yo estoy dentro del grupo de los vecinos, que hacen lo contrario a lo que plantea graves Junto medias juntos, ropa que no me sirve y que ha hecho les puede servir. Lo único que no les doy dinero porque tengo un grupo en mi barrio que tiene una adicción al vino terrible y estoy fomentando eso.

Pero si les llevó alimentos y les llevó cosas y no lo hago desde un corazón grande. Lo hago desde el sentido común porque sé que les hace falta y lo necesitan. A mi no me molesta entrar a un cajero automático, ver Una persona durmiendo, pero me duele y no es lo que corresponde. Como tampoco me gusta que estén tirados en la calle y como tampoco me gusta que tengan que vivir solamente de la mano nuestra o de la mano de la gran solidaridad que hay todas las noches con un servicio de gente que brinda frazadas, que brinda comida y que brinda asistencia.

No mezclemos todo y no usemos a esta gente para polemizar y para hacer política Berreta en la casa no deben estar porque están inseguros, están mal. Veamos los paradores y veamos el rol que cumplen.

Yo creo que es un gran avance porque están clasificados. Está el de las personas mayores en situación de Case, aquellos que tienen perros y quieren estar con sus perros a dentro del Parador. Aquellos que están en grupos familiares que gracias a Dios son pocos porque no hay familias enteras.

Pero hay pocas, pero hay Iban a convivir al Parador o van, asisten a la boca la asistencia, parador, todos juntos y aquellos que tienen graves adicciones, la gran mayoría por estadística, no por un invento mío. Y además problemas muy serios, no solamente de droga, sino también de alcohol y problemas mentales de gente que tal vez hoy tendría que estar cuidado y resguardada, y que una ley irresponsable los tiro a todos en la calle Lo de graves. Repito, frío. Pero nos permite abrir una puerta para entender un montón de realidades de una Argentina que tal vez vemos pero no la miramos con atención.

Y es esta postal nuestra de todos los días, de gente pidiendo, de gente durmiendo en la calle, de colchones tirados en cualquier esquina y de un montón de indigencia y de pobreza, que es el resultado final de políticas muy mal hechas a lo largo de décadas en la Argentina que siguen con la flecha para abajo, que siguen en una situación absolutamente ascendente porque cada vez son más de acuerdo o desacuerdo con graves El problema está y tendremos que abordar.

Lo vuelvo a repetir con distintas responsabilidades. Los funcionarios están para resolver, para solucionar y para encontrar caminos Nosotros mientras tanto, les guste o no les guste para brindar con nuestro corazón solidario lo que podemos para que esa vida tan indigna sea un poquito mejor.