Editorial Paulo Vilouta: "La señora de los jardines de Olivos" (18/12/25) #Vilouta910

Embed

Como todos los días, estábamos hablando con mis compañeros que después la quiero evocar, porque ayer murió Alicia Cuniverti, una de las voces que tuvo esta casa durante mucho tiempo, locutora nuestra con Marcelo Araujo, y siempre uno cuando pasan este tipo de cosas, trata de recordar las cosas bonitas que compartimos como compañeros, como esta segunda familia laboral que uno tiene a lo largo de tantos años, y con Alicia tenemos anécdotas, así que las voy a contar en un ratito nada más.

El minuto de hoy me lo tomo, no quiero hablar de la conducta de algunos en la Cámara de Diputados, porque ya es un tema recurrente y lo vamos a ir marcando a lo largo de todo el año, por ser la primera dentro de todo estuvimos bastante bien, pero ayer se produjeron dos acontecimientos que realmente llaman la atención y que para mi gusto son muy muy decadentes. Los diputados de la Nación entienden, y tienen un poquito de pudor, entienden los kirchneristas o al peronista, como se quieran llamar, yo creo que son kirchneristas, que hay una ley y que hay muchas instancias, desde la justicia ordinaria y un montón de recursos para apelar, para que otro tribunal defina, para que otro tribunal decida, para llegar a la Corte Suprema.¿Saben que hay división de poderes y que en la Argentina la primera causa de Cristina Fernández pasó de punta a punta por toda la justicia argentina y no hubo un juez, un fiscal, que pudiera encontrar un atisbo de inocencia por los 687 mil millones de pesos que nos faltan los argentinos en materia de vialidad? ¿Lo entienden o se hacen los boludos? ¿Lo entienden o son cómplices y no les importa ser cómplices de un delito?

Porque uno puede acompañar a alguien hasta la puerta del cementerio, pero por lo general no entramos. Por una cuestión de supervivencia y por una cuestión lógica de entender que no podemos ser cómplices, salvo que entremos en un plan, bueno, somos zenecanes, justificamos absolutamente todo, vemos cómo disfrutan la guita de los argentinos algunos, aunque ellos no la disfruten. Hacer con esos cartelitos Cristina Libre, déjense de joder, pongan los pies en la tierra, dejen de ser cómplices, la gente lo votó para otra cosa, no para este plan de obsecuencia brutal que tienen desde hace tanto tiempo.Ya no está la señora en el Instituto Patria, ya no está la señora en Olivo, ya no está la señora gritando y mandoneándolos como los mandoneaba. Ya no está más, está en un departamento en constitución, con tovisera y con domiciliaria. Y miren cómo son las cosas de la vida, ayer los jueces que manejan su causa y el servicio penitenciario que la controla porque es presidiaria, decidió que tiene dos horas para subir a la terraza a ventilarse.Ya no es más la señora de los jardines de Olivos, ya no es más la señora que se hacía llevar los diarios o los muebles al sur, ya no es más la señora vengativa que dice el delincuente de José López que la maltrataba y todos aquellos que hacían fila para no poder entender los malos tratos de esta gente. Ya no está más eso, ahora tiene que pedir permiso para subir a la terraza a tomar un poquito de aire.

Ahora tiene que pedir permiso para ver quién va a visitarla.Y ahora tiene el derecho y la ventaja de estar en constitución porque tendría que estar en un penal. Y vamos a una segunda parte, no termina con vialidad, vamos a cuadernos donde la están acusando más de un centenar de testimonios por coimera. Si le queremos poner un título más jurídico decimos cohecho, pero si no es coima.Guita, Guita, Guita, Guita, Guita, Guita, Guita, Guita, Guita. Por favor, no sean cómplices, respeten la división de poderes. Ustedes tienen acceso a los expedientes, no forman parte del club ese de militantes loritos que repiten cosas que ya les tendría que dar vergüenza, lo que repiten y lo que dicen.Conocen los hechos, pasó por 26 jueces fiscales, nadie pudo encontrar un atisbo de inocencia.

Y además, ni la responsable ni sus abogados pudieron demostrar en ningún momento la inocencia. Lo único que hicieron fue atacar a la justicia, pero no presentaron algún elemento para poder justificar la inocencia.Por favor, pongan los cartelitos en su casa, si quieren el arbolito de navidad, es un momento donde estamos muy festivos, pero no en el Congreso. Respeten el Congreso, respeten la libertad de poderes, respeten la división de poderes, respeten y no sean cómplices, no sean cómplices, no sean cómplices. Fue vergonzoso, fue vergonzoso, porque tienen las herramientas y las posibilidades de poder avanzar, de poder leer, de poder entender.No hay una conspiración, lo sabe todo el mundo, hasta un N de primer grado, salvo los diputados de la Argentina que viven bajo el club de la obsecuencia de vida y se manejan bajo este tipo de circunstancias. Por favor, por favor.

Me parece que tenemos que salir de este tipo de situaciones, pero ayer justamente, cuando yo veía los cartelitos en el Congreso, veía los límites que pone la justicia.Digo, ¿cómo cambian los tiempos de mandonear, de manejar, de tener todo el poder, de tratar de formar parte de los libros de la historia, a estar hoy rogando que te den un ratito para subir a la terraza a tomar un poquito de aire porque estás encerrada en tu departamento? Y suerte que estás en el departamento, porque las chicas que están en el penal de Zeiza, no sé cuánto tiempo tienen para salir a ventilarse las presas, o para estar un ratito buscando vitamina D. Realmente increíble. Y un segundo aparte, porque en esta Argentina que no evoluciona y que todavía comete este tipo de atropellos y de imprudencias, ayer pasó algo a un nivel más bajo de lo que les vengo comentando, porque vuelvo a repetir, los diputados no solamente hacen apología de delitos, sino que son cómplices los que adhieren a este tipo de pensamientos y situaciones. Les tendría que dar vergüenza, ¿no? Más de 300 presupuestos del Garrahan.Después se emocionaban cuando no estaba la guita del Garrahan. Estas caraduras y estas caraduras. Ayer en un tema no tan trascendente, tan fuerte, pero grave por lo que está pasando en la Argentina, un intendente de Coronel Suárez llamado Ricardo Mosero, desafió y pidió que se paren de su puesto a un teniente por haber organizado un control de alcoholemia después de una jineteada.Hay que explicarle a este intendente de Coronel Suárez que la legislatura de la provincia de Buenos Aires, con muy buen tino, decidió tolerancia cero para el alcohol en la provincia. Si andamos por la provincia de Buenos Aires y nos paran un alcoholemia y nos da 0,1, listo, no podemos. Y en un momento en la Argentina, repleta de accidentes y con un número altísimo de personas que mueren en accidentes de tránsito, no podemos tener gente con este nivel intelectual.Estas bestias, como el intendente Ricardo Mosero, que pidió la separación de quien organizó un control de alcoholemia después de una jineteada. El funcionario, cuando fueron a buscarlo, ratificó la decisión y justificó su postura de ir contra el teniente que organizó la historia, porque dijo que en Coronel Suárez están en contra de las medidas de alcohol cero.

Y además dijo que quienes van a una jineteada, los gauchos no están acostumbrados a tomar agua ni gaseosas.Bueno, que se acostumbre, señor Intendente, porque sabe que pasa muere mucha gente, no solamente alcoholizada al alcohol, sino mucha gente que no tiene nada que ver y que vienen borrachos y la terminan chocando y le terminan haciendo perder la vida. Y si usted no entiende lo que se legisla en la legislatura, de paso digo que la legislatura de Buenos Aires nos cuesta mucho, tres presupuestos del Gárraga, ya que estoy con el tema del hospital, si no entiende o no está capacitado para llevar a cabo una tarea tan importante como manejar los destinos de Coronel Suárez, dé un paso al costado. Pero no caigamos en estas cosas tan vulgares, en estas cosas de otros tiempos, de estas conductas machistas, atropelladoras, sin ningún tipo de sustento.Los gauchos no toman gaseosas, no toman jugo, y justificando la posibilidad de tomar alcohol. Se llama Ricardo Mosero, tal vez no los conocen, es intendente de Coronel Suárez, pertenece al movimiento Derecho al Futuro, en una ciudad muy importante de la provincia de Buenos Aires, donde las personas expertas y con cerebro, no vacío como este intendente, sostienen que hay un grave problema de alcohol. En la madrugada hacemos detenciones con gente que tiene promedio de 1,5 a 1,8.¿Cómo se procede? Se les retira el carnet y no pueden manejar el vehículo, cosa con la cual el intendente Ricardo Mosero está totalmente en contra, justificando que en Coronel Suárez no hay que organizar ningún tipo de alcoholemia después de las jineteadas, porque los gauchos no toman jugo de naranja, agua ni gaseosas. Así estamos,