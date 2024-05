Editorial Paulo Vilouta: "La verdad no la tiene nadie"

Sin duda que el cambio del jefe de Gabinete no no es un tema menor porque no hay cambiar un posible por otro más esa que te gobierno cada cinco días, uno cada cinco días. Es el promedio de cambio de funcionarios que tiene con treinta y dos funcionarios en ciento sesenta y nueve días Es necesario mantener una determinada fidelidad. ¿Un equipo armónico? No.

Pero uno cree que cuando se mantiene en el tiempo un equipo más allá de la oxigenación, más allá de los relanzamientos, de quitarle presiones a a un presidente sin debilitarlo. La figura de un primer ministro cree Nada en el año noventa y cuatro para una Jefatura de Gabinete que nunca estuvo a esa altura. El fusible que los gobiernos tienen a mano me parece que marca, entre otras cosas, lo que en la Argentina no sucede permanentemente, que son las internas y el poco funcionamiento de un ministro que en algún momento lo destacamos como un ministro sin vos, porque no había forma de conocerlo. Salvo lo que fue su aparición contestando las preguntas en diputados, la ciudadanía tenía una lejanía notable con alguien que siempre tuvo un rol muy protagónico desde los tiempos de de Bausa con con me M o Alberto Fernández cuando era otro Alberto Fernández con con esa Aquí ser hoy mismo venia.

En los últimos tiempos siempre eran personas que tenían un rol poniendo la cara, el pecho y la voz ante situaciones complejas o ante un presidente, una presidenta. Esa es la figura que se creó en la Argentina. Se va envuelto de un montón de versiones, pero me parece que la La versión fundamental de todo es que no ha resultado eficaz en su tarea porque no se lo ha destacado más allá de su silencio rotundo en estos últimos tiempos. Y me parece que el presidente comenzó a ver teniendo en cuenta que es el presidente de los siete viajes, Ninguna ley y un acto medio rengo.

El fin de semana pasado en Córdoba comenzó a ver Milei cambiando algunos tonos y algunas consideraciones que hay que poner los pies en la tierra. Y más allá del deseo imperioso y fundamental de una Argentina que tiene que cambiar en un montón de cosas, lo diga Milei porque estamos en la decadencia y no avanzamos en nada. Discutimos, discutimos todo, pero sin sentido, porque no hay un cambio.

Hay un declive de décadas y décadas de acumulación, lamentablemente de gente metida en la pobreza, sumida en la indigencia. Y seguimos y seguimos dialogando y sacando. Tenga que el aborto, que no el aborto, que los indigentes, que no los indigente que y no resolvemos nada, nada concreto. Doce.

Más allá de los deseos de Milei, que fueron los deseos de muchísimo presidentes en modificar y modernizar a la Argentina, me parece tener que tenemos que observar que no tenemos modificaciones sustanciales en las cosas que queremos cambiar o que queremos hacer y el presidente comenzó a cambiar los tonos. El presidente comenzó a decir que no me interesa la ley de base a decir es imprescindible en la ley de base y con la expulsión.

La tarjeta roja de Nicolás posee los charlábamos hace un rato. También me parece que el presidente comenzó a ver que muchas veces el funcionamiento de lo privado no tiene que ver con el funcionamiento del Estado de sí, que lo rápido que lo vertiginoso que puede ser poder accionar en lo privado, como pasaba con él y con pose en un éxito.

Si me empresa no es lo mismo en el Estado y que tenéis que poner los pies en la tierra y tiene que buscar lo que tiene hoy el reemplazante de pose que francos, músculo político, los pies en la tierra. El diálogo permanente en la negociación avanzó con la Ley de Bases porque el radicalismo de un paso fundamental, así como se avanzó también es una muy buena, buena noticia y hay que celebrarla porque fue angustiante ver lo que vimos hace muy poco tiempo con tanta gente en la calle reclamando por la educación argentina.

Se acordó el presupuesto más de dos cientos setenta por ciento y es una muy buena noticia porque van a funcionar las universidades, las escuela, después vamos a tener que trabajar para que tengamos mejores resultados, pero se solucionó como dialogando, como con la ministra que le corresponde y los rectores que le corresponde.

No todos enfrentados, no todo mostrando los dientes, nos todos contando una verdad que creen que es la única y en la verdadera. Y me parece que el cambio del jefe de Gabinete marca que Miley comienza a comprender cuáles son los tiempos de la política, de su gestión y que lo privado muchas veces y el deseo de cambiar todo apuradísimo como lo hicieron el mes de enero con la famosa Ley Ómnibus que murió apenas dio los primeros pasos. Al menos son para estos tiempos o para esta Argentina.

Yo creo, gobierne quien gobierne, que vamos a tener que hacer todos los argentinos un ejercicio y preguntar noche en que estamos bien? ¿Cuáles son las áreas donde estamos? ¿Bien? Porque una cosa son nuestros fundamentos y una cosa son nuestros pensamientos.

Yo quiero educación pública y quiero salud pública, pero quiero que funcione bien. Que los chicos no termina en la escuela. O que basan solamente a comer a la escuela o que se reciba prácticamente nadie. No, no quiero eso. Quiero una salud que te a la altura de la circunstancia, no una salud que no tenga en algo dos, ni ni ni gasas. No, no quiero uno. Una salud acorde a las circunstancias. Y quiero que no hagamos de todos los temas una cuestión de fe. Yo simpatizo con vos. Entonces te creo. Hago, Si no les creo a los demás.

Me parece que acá la justicia tiene que cumplir un rol determinante para sacar de lado toda la sospecha de corrupción y determinar que es corrupción y que no es corrupción, porque si no nos manejamos por cuestiones de fe y lo vemos claramente con el tema de los comedores. Porque mientras la justicia está preocupadísima y convoca a indagatoria a muchos dirigentes políticos porque habla de un fraude millonario, donde solamente se rindió el treinta por ciento de más de un millón seis cientos mil dólares, por ejemplo, que recibió solamente el por obrero por el potencial trabajo y presentó facturas truchas, Por otro lado.

Estamos con la discusión del acopio de los alimentos, cinco mil toneladas que están los galpones urgente tendrían que ser entre ellas el Gobierno, Yo no, no se entregan, el sesenta por ciento corresponden a paquete de yerba. Por qué compraron tantas cero y no comprará alimento de necesidad primaria. Esto es verdad.

Entonces me parece que la justicia tiene que rápidamente mostrar resultados para sacar de lado todo tipo de sospecha y determinar qué es corrupción y qué no es corrupción quienes responsable y quien no es responsable. Porque si no siempre nos quedamos en esto que le vuelvo a repetir que la cuestión de fe y yo no quiero que haya una fe para ver vivo ni una fe para Tolosa Paz una fe para Pettovello. Quiero que haya una información real y concreta donde la Justicia determine quien tiene responsabilidades o no. Porque si no todos se pasan la pelota y todo se quita la responsabilidad y en el medio tenemos sesenta por ciento de pobres, un mojón, montón de gente que no come y eso hay que resolverlo.

Ni con Manuel Adorni ni con el comentario de la ministra Pettovello, ni que la otra ministra Tolosa paz de su momento. Esto es la justicia para determinar qué es cierto y qué no es cierto, sino la Argentina irá siempre a una cuestión de creencia y a una cuestión de fe donde la mitad cree una cosa y la mitad que de lo contrario, y la verdad no la tiene nadie y no la sabe absoluta.