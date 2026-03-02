Editorial Paulo Vilouta: "Las formas presidenciales (02/03/26) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días, me quedé con una sensación rara anoche porque me cuesta acostumbrarme a esta Argentina que entró en un dinamismo, no desde ahora, ya hace un tiempo muy largo, pero de altísima confrontación y yo creo que hay demasiada tensión para un país que necesita más reflexión, para un país que tiene que repasar todo lo mal que nos fue y que nos está cayendo para ver si alguna vez salimos, si alguna vez tomamos otro camino, si encontramos con la cual administración, que ya es una administración muy política porque el presidente es como que ha hecho y le ha dado un vértigo político muy fuerte en su gestión, más allá que venía de otro palo el ex outsider Javier Mirey y ver de qué forma sale la Argentina porque pareciera que contamos mandatos como si contáramos mundiales y acá está en juego la vida nuestra, la vida de los que vienen atrás, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros amores, de nuestros compañeros de trabajo y lo miramos con una distancia y dejamos transcurrir la vida y dejamos pasar los gobiernos creyendo que siempre va a venir alguien que nos va a salvar y me parece que en este momento demasiada tensión para un país que necesita más reflexión. No me gustan los tonos confrontativos de Javier Milei porque creo que Javier Milei tiene argumentos, inteligencia, sabe mucho de economía, para ver si de una vez por todas encontramos el atajo para intentar salir, no para salvarnos 15 minutos y después volvemos siempre a lo mismo y a la misma gente y a los mismos errores, pero me parece que hay que tener un poquito más de equilibrio, de parte de todos, un poquito más de prudencia, saben que no estoy de acuerdo con con tanto griterío, con tanto cartelito, con tanta cosa de pojo andamiaje, porque si hoy hacemos un repaso de lo de anoche la verdad que nos quedamos con situaciones aleatorias y no con el corazón central de una asamblea legislativa que es contar lo que se hizo y contar lo que se va a hacer en un país donde en los años pares supuestamente trabajamos más, porque después en los impares vivimos de campaña electoral y frenamos el congreso y estamos en otro mundo, por eso repito demasiada tensión para un país que necesita reflexión.

Me llama mucho la atención la conducta no sólo de discrepancia por parte del presidente, que para mí tiene que estar en un plano superior, porque es el presidente, si estoy de acuerdo que haga un inventario de la herencia, porque entró en un país y en un mandato con una oposición sin autocrítica, con índices de pobreza, de indigencia alarmantes, con una inflación galopante, con una líder que está presa por corrupta, no hubo una sola instancia de la justicia que dijera que Cristina Fernández tenía algún atisbo de inocencia y con una justicia que la verdad yo me saco el sombrero, porque impidió que la política corrupta la hubiese blindado con fueros como quería ser legisladora en la provincia de Buenos Aires y siguiera vivita y coleando políticamente como nada.Me parece que hay que tener un poquito más de autocrítica, no alcanza con el cartelito de Grabois, no alcanza con el cartelito de Miriam Bregman, no alcanza con ponerse de espaldas como Florencia Carignano, alcanza con tratar de tomar un protagonismo intelectual y moral diferente al que ha tenido el quillerismo en la Argentina y el resto de los partidos que han formado parte sin éxito de punta a punta.

El gobierno tiene que tener también sus recaudos y sus cuidados, porque si bien hoy el presidente tiene índices positivos y hay un 68 por ciento que cree que Cristina Fernández es un cadáver político en la Argentina, en algún momento también otros creyeron que el quillerismo ya estaba fuera y el quillerismo regresó en alguna otra expresión. Lo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fue el regreso de un quillerismo otra vez, volvemos distintos, no volvieron distintos, volvieron con un ineficiente Alberto Fernández y con un gobierno que quedó signado por la inoperancia y por la corrupción.Y cuando veo que Miguel Pichetto se reúne con Cristina Fernández la semana anterior en el domicilio prisión de San José 1111, no sé cuántos uno lleva, veo que siempre está reciclándose un pasado para intentar ser futuro otra vez. El señor Pichetto, que fue compañero de fórmula de Mauricio Macri, dijo que el peronismo tiene que perdonarse. Yo creo, estimado Miguel, con el respeto que le tengo, que el peronismo tiene que pedir perdón por algunos que hoy están en una situación brutal por los hechos de corrupción.Si ustedes quieren perdonarse entre ustedes, darse la paz como en la misa, hagan lo que quieran, pero no involucren a una sociedad argentina que mira atónita los casos brutales de corrupción de ustedes. Y digo de ustedes porque si usted se acerca a ese sector, a un sector que tiene a Cristina Fernández inhabilitada y a Guillermo Moreno inhabilitado, tal vez comparte los mismos criterios lamentablemente cuando yo pensé que formaba parte de otro capítulo de una Argentina que ya no discute corruptos.

Ahora lo que tenemos que discutir es eficiencia, lo que tenemos que discutir es resultados, lo que tenemos que discutir son números, lo que tenemos que discutir chicos que se reciben, lo que tenemos que discutir son empleos, lo que tenemos que discutir son reservas, otro tipo de cosas.No esta cosa de tan poca monta que vimos en el día de ayer, en todo momento con los cartelitos, con la vicepresidenta hablando por teléfono, con la señora Miriam Bregman haciéndose la chistosa cuando sacó el 2,69 de los votos candidata presidencial y con un sinfín de hechos que a mí no me terminan de acostumbrar. Decía Patricia Burridge cuando la entrevistamos hoy muy temprano, son las nuevas formas de comunicación de la Argentina y no sé si nos vamos a acostumbrar todos a la nueva fórmula de comunicación. Demasiada tensión para un país que necesita más reflexión.Creo que nos perdimos una muy buena oportunidad en la noche de anoche de tratar de entender lo que fue el pasado, de tratar de entender qué es este presente con un gobierno que viene de 72 días extraordinarios de extraordinarias donde clavó cuatro goles y sacó cuatro leyes. Creo que no hacía falta tanta mención, tanto grito, tanta descalificación, tanto brazo levantado, cara férrea, dientes apretados. Me parece que era un momento para pensar un poquito en este presente y en el futuro que merecemos todos los argentinos, gobierne quien gobierne, que merece después de todo lo que nos pasó a lo largo de la historia ser un poquito mejor.Nos perdimos una gran oportunidad porque, repito, demasiada tensión para un país que necesita más reflexión