Editorial Paulo Vilouta: "Lealtades"

Es el Gobierno argentino tapándose con lonas, con chapas como el mundo ante una situación muy, muy compleja que vivimos por Donald Trump Y esta batalla final que determinará quién es el uno económicamente hablando, si los Estados Unidos o China.

Pero mientras tanto, ayer, en un día de calma después de la caída de dos jueces de la Corte Suprema después del intento de crear una comisión investigadora por libra después de un dólar que subió con este escándalo que tenemos afuera mil trescientos quinientos pesos aproximadamente con el tema que vas a tener un paro el próximo día jueves, aunque medio rengo, porque va a haber colectivos y esta es una buena noticia para la gente más allá que lo festeje el Gobierno.

Y después de todos los problemas habidos y por haber con la foto de Trump y el riesgo país y todos los argumentos que tenemos en una semana económicamente muy compleja, uno mira enfrente y ve el resto de las expresiones que la gente les puso. Por el momento, una pausa por sus malas actuaciones, el litigio permanente en problemas y en divisiones permanentes.

Y ayer tuvimos un estallido en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador de la provincia, Axel Kz Lov, puso un punto y empezó a marcar su autonomía. Y para mi gusto también su emancipación política. Porque la verdad es que este verito de las lealtades en política no existen. Las lealtades existen en otro orden de la vida. Las lealtades existen en la familia, las lealtades existen en los trabajos con los compañeros. Las lealtades existen en la amistad, pero en la política no existen, porque todos pretenden ser lo mismo y no hay lugar para todos. Y me parece que lo que sucedió allá en la provincia de Buenos Aires también es un mensaje.

Les puede gustar o no Kicillof, pero es un mensaje a la renovación que necesitan los espacios, porque hay dirigentes que están anclados en un pasado y creen que son el presente y además pretenden ser el futuro. Y lo vemos permanentemente con Mauricio Macri y con Cristina Kirchner. Cristina Kirchner ayer les contaba como una anécdota Cada vez tiene menos likes cuando publica esos chemi ley tan despectivos y tan categoría. Angela Merkel no, porque uno lo le dice Che está hablando Angela Merkel no está hablando Cristina Fernández, que fue dos veces presidenta y una vez vicepresidenta del desastroso gobierno de Alberto Fernández. Y habla sin autocrítica y planteando un país que pareciera ser Australia.

Pero es la Argentina que gobernó durante muchísimo tiempo, dejando un sinfín de problemas y con un montón de juicios encima por corrupción. Mauricio Macri habla como si su Gobierno hubiese sido exitos. Y hubiera podido tener la reelección y ganarle a un Alberto Fernández que yo comprendo. Muchos lo plantaban como un estadista, el gran experimento de Cristina Fernández y fue caótico lo que vino después. Pero me parece que la actitud de Axel Katz lov más allá que si des doblamos, no des doblamos, tiene que ver con su identidad, con su posibilidad de persistir en la política con su posibilidad de ser autónomo y ser independiente.

Yo creo que Kicillof, como muchos políticos argentinos, habrá mirado a un espejo y un día se vio que en vez de ver ese rostro, veía el de Alberto Fernández. Yo no quiero ser esto, yo quiero ser otra cosa. Soy joven, después la gente lo va a jugar. Fue ministro de Economía y fue muy flojo. Es gobernador. Lo religión tiene una provincia que es un despelote brutal en materia de inseguridad, pero hizo lo que tenía que hacer, poner un límite y un punto a lo que muchos dirigentes políticos no se animan porque, salvo el gobernador de La Rioja, general Quintela, que amagó con luchar por la presidencia del peronismo, el resto siempre están con miedo.

Siempre están con temor. Siempre están pendientes de Cristina, el hijo, la familia y no sé cuántas cosas más. Y el gobernador para mi gusto No sé cómo saldrá, me preocupa poco si si quebró el cisne mismo, si van juntos, si van separados. Pero marcó algo importante también en política, que no es este jueguito de la lealtad. Porque con las lealtades, la verdad, que no fuimos a ningún lado y salvo alguna excepción, la mayoría de los políticos siguieron un camino.

Los Kirchner no pueden hablar de lealtad porque cuando vinieron de la mano de Eduardo y Chiche Dual, a los dos minutos, los mandaron al olvido en dos segundos veinte y los enfrentaron por su persistencia, por su subsistencia y porque por políticamente tenían que buscar otro tipo de camino. En la política no hay lugar para eso. En la política lo sumo una foto en el despacho viste que cuelgan a Palvin, que cuelgan a Perón, que cuelgan a Alfonsín, pero después cada uno hace la suya. Muy pocos que persisten en la lealtad. Tal vez la última, María Eugenia Vidal, no desdobló la provincia de Buenos Aires sigue pegada con Macri no hizo su propio camino.

Después el resto cada uno hizo su camino. Y me parece que lo de Kicillof también es un punto no solamente a los doce años de Cristina Fernández, ya cansados, erráticos y con números dramáticos uno, sino también a sus últimas decisiones. Cuando tuvo el manejo de la lapicera, Cristina Fernández eligió Amado Boudu.

Una vergüenza como vicepresidente de la Nación. No hay forma de justificarlo. Cristina Fernández perdió la provincia de Buenos Aires por intentar ir con Aníbal Fernández. Cristina Fernández vino y nos hizo creer con la militancia de muchos periodistas el experimento de Alberto Fernández, que fue desastroso y caótico para la Argentina. Eligió hoy muchas veces mal y me parece que el gobernador ayer plantó bandera y que comienza una etapa distinta.

No sé si va a ser buena, mala, si los intendentes, que hoy son cuarenta y cuatro, van a ser más, menos cosas que poco me importan. Pero marcó una distancia sobre estos liderazgos eternos que algunos pretenden tener en la Argentina y manejar como si fueran los espacios políticos espacios que les pertenecen. Y a nadie le pertenece un espacio político. Los espacios son circunstancialmente de un dirigente o de otro, y la gente es la que decide y la gente decidió correrla Cristina Fernández. La gente decidió correrlo a Mauricio Macri y tienen imágenes negativas que tocan casi los setenta puntos.

Me parece que es un mensaje fuerte para terminar y cambiando sustancialmente de tema. Me parece que ayer se marcó un precedente muy importante con el juez Rafecas poniéndole un límite a esta señora llamada Vanina Bas, que fue procesada por la justicia por discriminación trab un embargo de diez millones de pesos. La señora hizo comentarios la sumatoria de tweets agravantes hacia la comunidad judía se la vio con banderas de Palestina muy alegremente, haciéndose La graciosa en algún momento. Y esta señora no solamente es diputada, sino que es candidata también por la izquierda para ser legisladora porteña. Me parece que lo de Rafecas marca también un límite, porque muchos creen que las redes sociales todo vale.

Discriminar, maltratar, decir cualquier tipo de disparate, porque no tiene una legislación que muchas veces ponga algún tipo de límite. Y me parece una medida muy acertada, porque mucha gente se ha sentido mal y porque, salvo algunos periféricos o como dice Yanina la torre, lo voy a usar Fondo de olla, como el señor Delía, el piquetero que tiene las mismas ideas. Nadie puede tolerar este tipo de situaciones en una sociedad que busca mirar para adelante y evolucionar y que tiene personajes como esta señora llamada Vanina Basi, con un profundo atraso a la hora de tener que esgrimir argumentos y a la hora de tener que pensar.

Así que buena medida del juez y tal vez marca un precedente importante para poner límites. Los límites no son de derecha ni de izquierda. Los límites tienen que ver con la convivencia de sociedades que les va bien y que avanzan cuando todos comienzan a respetarse. Esta señora faltó al respeto y mucho.