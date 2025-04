Editorial Paulo Vilouta: "Les guste o no les guste"

Embed

Y por supuesto que tenemos que hacer una evaluación, porque lo que sucedió ayer en la Argentina no es un día más.

Es un día menos. Este tipo de medidas de fuerza que por supuesto no hay que aclarar todo, son derechos constitucionales y los tenemos, etc, etc. Porque todo hay que aclararlo y repetirlo hasta el hartazgo.

Nadie discute, nadie niega absolutamente nada, forman parte de una Argentina que en algún tiempo va a estar en desuso porque estos paros impositivos no tienen el más mismo sentido es una pérdida absoluta de dinero.

Y yo la pregunta que me hago hoy. ¿Qué diferencia tenemos entre los problemas de ayer y los problemas de hoy?

Entre los problemas de antes de ayer y los problemas de hoy, creo que los agudizados, porque ayer le dificulta la vida a mucha gente que produce la Argentina que trabaja, que estudia la Argentina perdiendo de acuerdo un trabajo que hace la prestigiosa Wade más de ciento noventa y cuatro millones de dólares. La imagen fue un paro general de la CGT que no fue general, que fue sumamente parcial y donde tuvo éxito es donde hubo una vieja imposición de prohibir No tenés trenes, no tenés subte, arréglatelas como puedas, el que pudo tomó colectivo el que pudo laborar la casa. Pero las imágenes y las fotos son las de una Argentina que salió a la calle y no importa el pensamiento político, dijo.

No adhiero a estas cosas viejas, pasadas de moda y con dirigentes que no tenemos la más mínima idea cómo viven, de qué viven y lo único que hacen es perpetuarse en el poder, cosa que conocemos desde hace mucho tiempo. Ahora el desafío de la política y de este Gobierno es buscar cuándo vamos a hacer una reforma laboral como la gente para tener trabajadores en buenas condiciones.

Cuándo vamos a hacer una reforma jubilatoria verdadera? No para que salgan los barrabravas o los políticos oportunistas, agarrarse de una banderita y decir estamos con los jubilados y sacarlos de este sistema de posmo que inventó el Kye mismo donde todo el mundo, casi el setenta y cinco por ciento, cobra una jubilación mínima.Por qué? Porque la mayoría de la gente no tiene aportes.Por qué? Porque el trabajo en la Argentina es informal, en negro y no tiene recursos para poder tener un sistema jubila digno.

Lo de ayer que fue un fracaso, el paro fue un fracaso, Es un paro impositivo.

Te impongo algo? Si ahora acá me cierran con llave,no voy a poder salir a la calle, qué éxito. Mira, no salió a la calle,no, no puedo salir.

Hacer la gente en miles de testimonios que escuchamos en esta radio, en radio, la red y en las distintas señales de noticias, decían Salgo a laburar porque si no, no como salgo a laborar, porque si no, no progreso. Salgo a laburar porque los dirigentes de la CGT me dan vergüenza y no tengo nada que ver con esto.

Y me parece que la síntesis del día de ayer fue y la pregunta que me hago y repito al tal hartazgo, qué cambió? Absolutamente nada.

Se empeoró porque ayer fue un día de pérdida absoluta para la Argentina y me parece que quienes hoy enfrentan al Gobierno no se dan cuenta que es un momento, como planteaban en el día de ayer de inconvenientes del Gobierno de Javier Milei y en vez de buscar alternativas para cotejar este tipo de inconvenientes e ideas, van con ideas del pasado. Con marchas que ya no mueven el perímetro con barras bravas para supuestamente defender jubilados con dirigentes que se acordaron que hay jubilados.

Después de años de estar en una hamaca, en una repos, tomando sol sin hacer absolutamente nada con cosas que forman parte del oportunismo absoluto. Sin darse cuenta que el Gobierno trastabilló con Davos, trastabilló con el caso Libra, donde no escucho alguien que dé una investigación o un atisbo de una investigación realmente seria la foto de Trump, que no fue el discurso que trajo controversia en el tema de Islas Malvinas?

Las peleas permanentes, la expulsión de algunos dirigentes como el señor Ramiro Marra, que es un socio fundador, no aprovechan absolutamente nada,p or qué? Porque no hay una idea de los contendientes para poder contrarrestar en un momento de dificultad donde el mundo económicamente globalizado mira con atención la pelea de fondo que es China y Estados Unidos, y nosotros acá con paros, con olor a mil novecientos cuarenta y cinco, pero con la realidad del dos mil veinticinco que hacen que mucha gente haya dado vuelta a la página Diga esto ya no forma parte de mi vida, aun en contra de un gobierno o aun en contra de sus medidas circunstanciales, la gente comenzó a darse cuenta desde hace un tiempo importante a esta parte el oportunismo político, la falta de ideas y lo que es el sistema democrático.

Y en la Argentina votamos cada dos años,estamos en campaña permanente. lo que no nos gusta somos los dueños del destino político de un país y lo cambiamos cada dos años.

En octubre habrá una oportunidad para ratificar o rectificar el camino de Javier Milei, que fue elegido democrática abrumadoramente con sus números en el balotaje y que tiene mandato por cuatro años, le guste o no le guste a un sector del sindicalismo argentino, le guste o no le guste a un sector de políticos como el señor Aguiar, que ayer festejaba que un gobierno tambalea porque después del temblor saben que viene lamentablemente la caída.

Y eso está en la cabeza de muchos de estos dirigentes que pretenden darnos soluciones.

En la Argentina.