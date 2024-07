Editorial Paulo Vilouta: "Liderazgo sano y firme"

Cuando me tomo el minuto y arrancó, pensaba hacemos finalmente los viernes un resumen de semana, pero hoy no lo vamos a hacer porque uno cuando mira los títulos de las noticias en la Argentina pasa el tiempo y estamos siempre en la misma situación y creo que tenemos que ir.

Hace lo que le quiero contar, que está vinculado también con el fútbol hacia otro tipo de formato, los títulos de los cuales son denuncias que antes de irse el último presidente, Alberto Fernández, cedió terrenos a gente a mi vida, siempre lo mismo, siempre lo mismo, comienzo de vacaciones de invierno que hablamos, aviones que nos tienen con el corazón en la boca para gran parte de la gente que se va, porque por eso es tan importante en el sentimiento de niñas argentinas, de, de todos los argentinos y el hecho que sea estatal, aviones que por los gremios amenazan con no volar y una conciliación obligatoria que lo des traba.

Hablamos permanentemente del tema de inseguridad y nos ponemos muy mal cuando vemos lo que pasó con un chiquito como Bastián. Diez años en medio de un tiroteo en el Gran Buenos Aires Hay tres crímenes violentos cada cuarenta y ocho horas y los jugados están senos de focas referidas.

Estamos harto de esto, de gente que tiene antecedentes y sigue libre. Cambiemos lo sí hubo en la Argentina una época de políticos y de jueces garantista de delincuente. Terminemos con esta historia. Pero no hagamos que muera un nene de diez años y que su mamá desconsoladamente tensionando los medios. Veintinueve días de Loan No hay una sola noticia. Vamos a una recompensa. A ver si encontramos a Chiquito. Es una vergüenza la reiteración de temas permanentemente, sin ningún tipo de avance.

A esto le sumamos las peleas políticas permanentemente y las culpas políticas permanentemente de un sector hacia otro. Conspiraciones en malos resultados Los números son desde hace años Popper vimos en la Argentina y me parece que llegó el momento de creer que hay algún otro tipo de formato o alguna otra forma de vida, sin compararnos, sin irnos muy lejos. No porque con mirar Uruguay con mirar Brasil gobierne bolsón Haro gobierne Lula con mirar Chile gobierne la derecha, conviniera, Gobierne la izquierda con Bachelet Paraguay no sacan dos una ventaja abismal a bit mal.

Hoy el continente tamo con Venezuela hay en el tembladera el en un montón de cosas que no solamente son las económicas. Esto que le digo los hechos de inseguridad, la inseguridad que tenemos con nuestras fronteras. Ahora este tema de supuestos chicos perdidos que son chicos robados y quiero hablar del formato. Quizá se lo plantee en el dos mil veintidós y hoy lo voy a reeditar.

No importa cuál es el resultado deportivo del domingo, porque si yo hablo de esto el lunes parecida que me subo al triunfalismo de Argentina en un resultado Y lo traigo porque misteriosamente, por esas cosas de la vida, hemos descubierto a través del fútbol argentino y su selección un nuevo formato, un formato donde hay un liderazgo con un director técnico que no estaba en los planes de nadie.

Si nos llevó a la política Sería un Hawks Haider porque no forma parte de los técnicos exitosos de todos los tiempos, con lo cual es hemos probado y hemos tenido mucho éxito, ejemplo Menotti ejemplo Bilardo y tantisimos fracasos. Un desconocido, un hombre al cual se apostó y sacó muy buenos resultados, pero que hoy ha instalado el argentino en formato que funciona.

Y no solamente por el resultado, porque yo hablo de todo el lunes, repito, me subo un resultado que ojalá sea oficioso. Pero el resultado tiene que ver más con el resultado general del formato que impuso esta gente al resultado deportivo, que puede ser circunstancial y más en el fútbol.

Acá se logró tener un formato donde hay un líder que habla en tono bajo. donde no insulta a nadie, donde sale de cualquier tipo de confrontación que cualquier periodista deportivo le quiere plantear en una conferencia de prensa buscando algún título irrita TiVo o de confrontación. maneja estrechas y muy fuertes e porque maneja uno de los hombres más fuertes del mundo, como el Lionel Messi. Maneja gente de mucho, mucho, mucho, mucho dinero, maneja liderazgos, no hay grietas, no hay internas y logró una cosa muy importante que todos sientan que forman un equipo juegue quien juegue. El fútbol de una particularidad y la vida tiene la particularidad y las profesiones, porque todo está bárbaro en la medida que nos respeten el lugar.

Pero cuando uno deja el lugar y entra otra persona muy poco. Ser humano logra entender la posibilidad de formar parte de un grupo en compartir. Acá hay jugadores fútbol que van a tener dos minutos en la Copa América algunos casi nada. Y yo veo que un nueve festeja los goles de otro.

Veo Lautaro Feng dejando los goles de Julián y Julián festejando los goles de Lautaro Cuando. Los dos compiten por lo mismo y veo que todos están atrás una causa y me parece que es el formato que yo le plantee en el dos mil veintidós del cual no tomamos nada en la vida cotidiana, en la vida nuestra de todos los santos, días donde nos cuesta cada vez más convivir porque cada vez metemos más actores.

Antes teníamos dos los partidos tradicionales, el frente de todos y juntos por el cambio que son va en el radicalismo, el peronismo y las extracciones, que se fueron armando a través de citas coaliciones. Hoy entra un nuevo protagonista que es un out say desde la política que lo formó el fracaso de nosotros en dos años y hoy tenemos una nueva grieta y tenemos un país partido casi hace. No desean en un cincuenta y cincuenta lo que yo veo blanco, voces negro lo que o de negro. Solo. Veo blanco. Está mal.No, no está mal.

Pero el formato en sí pareciera que el del país, el de la política, el de lo cotidiano, nuestro de todos los santos días no da este resultado. Queda el formato que está vinculado al fútbol y a la selección nacional líderazgo sano y firme. Hay un director técnico que no levanta la voz, que no insulta a nadie, que no descalifica a nadie. que si lo comparamos con algunos Presidente nuestro como Javier mira, yo Cristina Fernández que daba masterclass y todo el día maltrataba a alguien.

No lo podemos comparar bajo ningún punto de vista que tiene firmeza aún en este estilo El estilo sobrio, El estilo educado, le permite tener liderazgo y firmeza y no le da debilidad. Llamativo. Y para pensarlo, no porque la política pareciera que el que no grita, el que no insulta, el que no contesta un tweet es un débil es un Fernando de la Rúa. Con todo respeto, doctores, usted, pero lo escuchar en el cielo, en el futbol pareciera que otro formato que tomamos distinto al de todos los tiempos nos da un resultado totalmente antagónico al del país. Es llamativo.

Y es para pensarlo, repito, liderazgo de tonos bajos, con firmeza, con buenos resultados, con manejo de estrellas, con manejo de liderazgos, con la chances de tener que elegir once cuando no puedes poner a veintidós, sin grietas, sin fisuras y con buenos resultados dentro de una Argentina donde conseguir resultados en cualquier orden es muy complicado, porque hablamos casi siempre de lo mismo, de aviones que no salen, porque hay un paro de trenes que no sé qué historia de jugador repletos de moto chorros y de gente con reiterancia que está libre y no, no está presa con injusticias como la de Logan o la de Bastian, el Chiquito hacer en en Wilde y por otro lado, un formato que nos llama la atención porque porque ese gesto dentro de la Argentina y está hecho también por argentinos, ojalá que sirva para entender que hay otros caminos que son mejores, que garantizan resultados muchas veces y que se puede hacer y que se puede sentir y que se puede vivir de otra forma. Que pareciera que la mejor, haciendo una simple comparación entre una