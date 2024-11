Editorial Paulo Vilouta: "Límites y reparación"

Hoy lunes, siendo feriado de altísima preocupación, tema uno lo charlé muy tempranito, pero me encantaría que escuchemos brevemente al titular de Francés, en este caso al señor Mariano de los Heros, que reveló algo más indignante que lo de la semana pasada.

Porque que Cristina Fernández cobre veintiuno, millones de pesos en jubilaciones de privilegio, privilegio en un país con cincuenta y tres por ciento de pobres ya era indignante. Pero el titular de Lancé descubrió y comentó lo siguiente Esta señora estaba cobrando treinta y cinco millones, doscientos cincuenta y cinco mil pesos.

Es más, presentó un certificado de domicilio como que vive en Río Gallegos y se le paga por esa razón un suplemento de Zona Austral, que entre las dos asignaciones suman seis millones. Trescientos cincuenta y cuatro mil pesos de acuerdo, era equivalente a ciento treinta y nueve jubilaciones mínimas a trescientos ochenta y ocho. Ache Asignaciones universales por hijo, trescientos ochenta y ocho y a veintiuno jubilaciones máximas.

Una vergüenza. Una falta de respeto no solamente de Cristina Kirchner, sino también de anses de pagar cosas que son truchas porque la señora no vive en Río Gallegos, por lo tanto, francés no tendría que haber pagado un suplemento de Zona austral. porque yo puedo pedir cualquier cosa y decir me auto Percibo que vivo en La Rioja, pero vivo acá.

Entonces dejemos de trucha todo permanentemente. Esto es una falta de vergüenza y una vergüenza total a los jubilados que en la Argentina cobran doscientos treinta Lucas y que si no tienen un familiar, un amigo o un hijo se mueren de hambre y un roñoso bono de setenta lucas treinta y cinco millones de pesos no solamente recibe una pensión que no corresponde porque no podés tener doble ingreso, sino que también inventaron esta historia de un suplemento de Zona Austral de seis millones trescientos mil.

No solamente le tienen que terminar de pagar esto no pagárselo más, sino también tendrían que hacer una devolución. Porque es vergonzoso y en poner un límite ante faltas de respeto tan grandes a a gran cantidad de personas en la Argentina. Y la culpa no solamente de esta persona que r se queda con algo que no le corresponde, sino que an ses pague algo que no va. Que es esta historia, el suplemento de zona austral.

Un papelón, una vergüenza. Y yo pensé que en Santiago del Estero, la doctora Kisner qué opinaba y gritaba Y no sé qué cosa Que no se arrepiente. Digo, bueno, tal vez se arrepiente de esto o no, pero tampoco se arrepintió.

Tema dos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, tres de cada cuatro presos tienen celular. Y no lo usan. Para hablar con la familia o para bajar material educativo que era el origen de todo esto cuando lo discutimos en plena pandemia. Hubo un juez, el doctor Víctor Violin. Recuérdenlo que por una cuestión humanitaria. O por un derecho en un momento donde era más sencillo tener al preso en el penal en época de covid que sacarlo, decidieron no solamente sacar muchos presos de la cárcel que no volvieron, sino también entregar teléfonos celulares.

Para qué? Para que estén comunicados con la familia y para que bajen material educativo y se instruyan Bueno, lamentablemente no dio resultado, estimado doctor, porque hay cuarenta y dos mil ochocientos presos con teléfono. En la última semana desbarataron una banda con un tal Víctor Hugo Valderrama, de treinta y cuatro años, de profesión albañil, condenado a cincuenta años de prisión por violación reiterada de menores.

Este inmundo tenía y tiene en su poder. Imágenes y videos que vendía con su aparato celular de los abusos que él cometió revictimiza a sus víctimas. Ustedes pueden creer que un tipo condenado a cincuenta años por violar menores le das un celular en la cárcel y esté vendiendo material pornográfico. De lo que lo llevó a la cárcel por cincuenta años. Este es sólo un caso de todos los desórdenes que han pasado por la presencia de teléfonos celulares dentro de las cárceles.

Lo que pasó con el señor Cantero, preso en la provincia de Santa Fe, donde se terminó este show de teléfonos celulares. Este caso brutal en mayo. Cuatro personas por extorsiones sexuales a través de redes sociales mediante un perfil falso, muchos de ellos presos en distintos penales, algunos en San Martín. La mayoría de estos presos, lamentablemente, no utilizan el celular para hablar con su familia o para REE educarse. Se utilizan para redes de pedofilia, para estafas y para secuestros virtuales.

Me parece que la provincia de Buenos Aires, ya con este verito, es del derecho de los presos y el tema humanitario tiene que pensar más en el derecho de los que estamos afuera, de los que estamos libres y de los que podemos ser víctimas de redes de pedofilia, de estafas, de secuestros virtuales y de toda esta mafia y de toda esta organización a través de un sistema penal arrancó en la pandemia.

Se les escaparon un montón de precios. Pero hoy, repito, hay cuarenta y dos mil ochocientos presos con teléfono celular dentro de los penales. Un tema interminable, pero con un precedente ahora gravísimo. Qué es lo que pasó con este delincuente? Este violador de menores vendiendo desde la cárcel material propio desde su teléfono celular.Realmente increíble, insólito solamente en la Argentina. Esta falta de respeto y esta falta de cuidado a la sociedad. Ojalá que haya también algún fiscal que pueda intervenir y rever esta situación que ya es insostenible.

Y hablando de fiscales para terminar el punto número tres. Sería fantástico también que en las próximas horas se intente dar con este señor Daniel Pasini, El Gordo dan el terror de Twitter de los Milei esta fuerza de choque digital para que nos permita interpretar qué significa este tipo de conceptos que nos llevan a otros tiempos de la Argentina y que eran utilizados por agrupaciones guerrilleras que sembraron violencia y sangre en nuestro país.

El Señor es un influencer favorito de este Gobierno y presentó en las últimas horas la agrupación Las fuerzas del Cielo como el Brazo armado de la Libertad avanza, así como un fiscal tiene que convocar a las autoridades de la provincia para terminar con este show ridículo y peligroso de teléfonos celulares, tendrá que aparecer algún otro fiscal para que convoque a este señor Daniel Pasini y que nos explique para estar un poquito más tranquilos en nuestra sociedad.

Qué significa El brazo armado de la Libertad avanza bastante ya con esta fuerza de choque digital, donde mucha gente padece lo que es el pensamiento de algunos que creen que existe un pensamiento único en la Argentina, con ataques con falta de respeto, con insultos y con situaciones propias de una red social.

Hoy me parece que se está rompiendo un límite y como sociedad necesitamos que nos den algunas explicaciones. Uno Por qué Cristina Fernández Truñó Un certificado para robar seis millones de pesos mensuales diciendo que vive en Río Gallegos dos. Por qué los presos tienen más de cuarenta mil teléfonos celulares y podemos ser víctimas de cualquier delito desde una cárcel?

Y tres Cuál es el alcance de este señor llamado Daniel Pasini y apodado el Gordo Dan, el terror de las redes sociales y la fuerza de choque del Gobierno argentino en estos momentos?

Ojalá que podamos resolver alguno de estos enigmas. Ojalá podamos tener en breve algún tipo de explicación y ojalá en caso que exista. Y ya vemos que en alguno de estos casos está confirmado algún tipo de delito que la Justicia no solamente lo solucione, sino también que lo repare.