Editorial Paulo Vilouta: "Lo de Adorni es insostenible" (16/04/26) #Vilouta910

Embed

Arrancamos una nueva hora, me tomo un minuto como todos los días y la verdad les mentí, porque les dije no voy a hablar por un tiempo de Manuel Adorni pero es imposible, imposible salir de un monotema en la Argentina después de la confirmación del día de ayer en que el jefe de gabinete y el vocero se confirmó, viajó a Aruba con su familia, pagó en efectivo y seguimos con este festival de gastos donde la pregunta es ¿de dónde sacó la plata? Es realmente una situación ya insostenible a esta altura, porque más allá de lo que nosotros venimos titulando todos los días la ruta del dinero, lo que pasó allá lejos y hace tiempo, en diciembre del 2023 cuando asume como vocero declarando bienes por once millones seiscientos mil pesos, y hoy estamos sumando, sumando, sumando, que la escribana que le presentó a no sé quién, que las ex policías, que el hijo de no sé quién, que la jubilada, que los departamentos, que los arreglos, que los viajes, que en primera la casa del country, esto ya es insostenible, pero no tiene que ser insostenible para el gobierno que se transformó en un club de negadores y de necios que creen que manteniendo artificialmente a Manuel Adorni el problema no existe, el problema no es el problema del gobierno, el límite está en la sociedad argentina, una sociedad argentina al cual el presidente de la nación le está pidiendo paciencia por el número feo que nos dio la inflación 3.4 y que hace malabares todos los santos días para tratar de estar un poquito mejor, con salarios que cayeron un 30% los que están registrados, ni que hablar del 43 que está en negro, con gente que ayer, hoy en la etapa de muchos medios, hizo colas bajo el agua porque aprovechó el paro a la japonesa de la uva para atender sus problemas odontológicos porque no los puede ni siquiera planear en un presupuesto por lo caro que es y por lo poco que pueden ganar en la argentina, que ayer viajaron otra vez desastrosamente en el transporte público con lugares inundados bajo una tragedia porque llovió más de 100 milímetros en dos horas, piden paciencia y están negando sistemáticamente con fotos, con no.

Vení que te respaldamos, vení, Adorni no puede hablar, Adorni está mudo, Adorni no está solamente mudo porque no lo dejan hablar sino porque él no tiene un argumento sólido de defensa, desde el primer día digo mucha argumentación, poca documentación, si están inocentes, protéjanlo, le dan un descanso cuando la justicia confirme lo que ustedes en el gobierno creen, lo traen, ababucha, lo abraza el presidente, se abraza con todo el gabinete, se sacan 500 fotos, estas fotos que parecen más de un viaje degresado que de algo serio porque no hay un solo ministro que debe sentirse cómodo en esa foto con una persona que hoy no puede justificar absolutamente nada, será verdad que tiene un equipo de siete contadores tratando de encontrar un argumento para mi gusto ya un poco tardío, será verdad que la justicia en menos de 48 horas va a tener datos concretos del hotel y lo que gastó en Aruba, porque para la justicia el viaje de Aruba no lo conmueve demasiado, creo que es la empresa Latam, hablaron con ellos que bajó en Ecuador, que bajó no sé dónde, viajó en primera, pero no es que es imposible o inaccesible para un argentino, lo que sí es muy caro Aruba es el día a día y la vida en Aruba, cómo pagó este hombre todo esto, nos dijo que se estaba deslomando en Nueva York, que no tenía vacaciones, ahora también descubrimos que estaba de vacaciones en algún momento, es verdad que la justicia investigó para ver si este gobierno que tiene bastantes cosas del menemismo había creado una figura de sobresueldos como pasaba con los ministros de Menem y que después terminó en un escándalo y con la ley encima creando una ley que esto es imposible porque es un delito, de dónde salió la plata, es la pregunta que nos hacemos absolutamente todos, los fanáticos del mileísmo también se lo preguntan porque no es normal y porque notan que el gobierno está paralizado, el gobierno no puede hablar, el gobierno no puede demostrar, ayer salió el ministro de salud hablando del tema de PAMI y fue un papelón con un millón de personas de más de 80 años y 6.000 que se yo de más de 100, tiene que haber un vocero, tiene que haber alguien que explique, tiene que haber alguien que razone, parece un club de negadores, en este gobierno que tantas veces les dije elegido por la gente para ser distinto a los gobiernos anteriores que tuvieron conductas desastrosas pero que se pega sistemáticamente tiros en los pies, la suerte judicial del jefe de gabinete pareciera imposible de revertir pero insisten en hacernos creer que está todo bien y ustedes y nosotros y la justicia y toda la Argentina no importa que antes haya 7 millones de ejemplos malos y de gente que robó y de gente que es corrupta, la gente hoy ustedes nosotros y la justicia nos preguntamos minuto a minuto de dónde salió la plata, cosa que Manuel Adorni pasan los días no puede contestar